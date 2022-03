Andrej Babiš je zpět: Totální fiasko vlády. Vyberou vysoké daně a vám z nich nedají nic

Po týdenní pauze způsobené zdravotními problémy se expremiér Andrej Babiš (ANO) opět posadil před kameru a přišel s nejnovějším dílem pořadu Čau lidi. „Úkolem vlády je zajistit, aby občané žili svobodně a měli se dobře. To první se nové vládě daří. To druhé? Totální fiasko. Prý máte omezit ježdění a topení. Kdy přijdou s tím, že nemáme ani svítit? Vyberou víc DPH z inflace, ale vám nevrátí nic,“ poznamenal mimo jiné Babiš.

„IKEM je renomované pracoviště evropského formátu. V Evropě jsou nejprestižnější transplantační centra – Berlín, Vídeň, Praha. To, co dokážou naši doktoři, je zázrak. Takže je potřeba, aby skutečně naše zdravotnictví pokračovalo v té cestě, kterou jsme nastolili,“ pochválil úvodem pracoviště IKEM, kde byl hospitalizován, Babiš. Podle jeho slov se mu dostalo skvělé péče. Poděkoval i všem, kteří jej chtěli navštívit. „Strávil jsem tam týden, díval jsem se na televizi, po delší době, a jsem rád, že mě nakonec pustili, čekají mě vyšetření, aby se zjistilo, z čeho to bylo,“ dodal Babiš, který trpěl neprůchodností tenkého střeva.

„Stávající vláda si neuvědomuje, jak důležité je naše zdravotnictví. A to, že berou 14 miliard, respektive dvacet, 14 pojišťovnám, a ten zbytek resortu zdravotnictví, je velká chyba. Měli by pokračovat v tom, co jsme nastolili, ty strategické projekty. A IKEM staví novou budovu,“ podotkl také Babiš.

Následně se Babiš zaměřil na dobré zprávy. „I když má nová vláda mantru, že vše, co bylo za Babiše, je špatně, tak přece jenom některé projekty podporuje. Dukovany. Ano, pan premiér navštívil Dukovany a tady mám tweet Karla Havlíčka: Tendr na Dukovany dnes zahájen přesně podle parametrů, které jsme připravovali 2,5 roku společně s ČEZ,“ ocitoval mimo jiné Babiš.

„Pan ministr Kupka nemusí nic dělat, protože jsme rozestavěli tolik dálnic a obchvatů, že stačí, když mu pan ministr financí nevezme peníze. Tak doufám, že si to pohlídá a že nedojde k tomu, co se stalo na Správě železnic, že přišli o devět miliard,“ sdělil Babiš.

Dalším dědictvím je podle Babiše to, že obce v roce 2021 skončily s přebytkem 33 miliard. „A jejich příjmy vzrostly. Protože naše vláda zvýšila jejich podíl na rozpočtovém určení daní. Dostaly více peněz,“ zdůraznil expremiér.

„Nechápu, proč současná vláda tolikrát opakuje tu lež. Tady máte poslední údaj zadlužení v roce 2021 – a Česká republika je stále šestá nejméně zadlužená země. Znovu zopakuji, že dluh koncem roku 2021 byl nižší, než jsme nastupovali hnutí ANO do vlády po vládě koalice v roce 2013. Nižší. Takže peněz je dost – a já nechápu, proč pan ministr Stanjura stále říká, že těch peněz je málo. Vždyť on má díky vám stále víc peněz. Víte, kolik dostane peněz navíc z pohonných hmot? 700 milionů měsíčně navíc! A on nechce ty peníze, které vy platíte, vám vrátit,“ rozhorlil se Babiš. „Nevěřte tomu, že bychom neměli peníze. Peníze jsou, nejenom pro Ukrajinu a pro ukrajinské uprchlíky, ale peníze by měli dostat i Češi, občané České republiky. Protože vy si to platíte – a bylo by fér, aby tyto dodatečné příjmy, aby se pan Stanjura s námi rozdělil,“ zmínil Babiš.

„Jsem přesvědčen, že vláda by měla dělat vyvážená opatření. Neměla by upřednostňovat uprchlíky a Ukrajinu nad našimi občany. Oni skutečně mají těžké období. A ještě bohužel to bude velice náročné. Ale myslím si, že úkolem každého politika, premiéra, vlády je zajistit, aby občané žili svobodně a aby se měli dobře. A to první se panu premiérovi a vládě daří. Ale to druhé je totální selhání. A já tomu fakt nerozumím, protože znovu opakuji: naše finance jsou skvělé a zdravé. Samotné Ministerstvo financí to publikovalo. Máme skvělý rating. A co nám vzkazuje vláda? Tak nejdřív nám vzkázali, že máme šetřit? Že máme málo jezdit. Pohonné hmoty. A teď nám vzkazuje pan neviditelný ministr Síkela, že vytápíme v průměru o čtyři stupně vyšší. Takže údajně moc topíte všichni. Chápete to? Takže nejdřív nám řekli: nemáte jezdit, potom říkají: nemáte topit. A otázka je, kdy přijdou a řeknou, že nemáme ani svítit. Co to je, tohle? Pan ministr financí, který říká: lidé si musejí na důchod spořit včas. A pokud to má být vyvážené, tak my jsme už dali na pomoc na Ukrajinu 2,8 miliardy,“ pokračoval Babiš – jedna miliarda šla podle něho na obranu, 1,8 miliardy na vnitro.

„Ale vláda vzala důchodcům a mladým na slevu na jízdné 1,6 miliardy, na platy pět miliard. A můžu tady mluvit půl hodiny, co všechno vzali, to nechápu, proč nechtějí našim lidem dát peníze, i když si to vlastně kvůli inflaci sami platí. Takže to jsou všechno špatné zprávy a já fakt tomu nerozumím, proč to dělají? Jestli to je naschvál. Rozpočet je sestaven nesmyslně a je to proti lidem,“ zdůraznil Babiš.

