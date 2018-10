Andrej Babiš se rozpovídal: Stuchlíka jsme nasadili kvůli pražské kavárně...

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nezúčastnil druhého kola senátních voleb. Raději odjel do ciziny. Nemusel po volbách předstupovat před novináře a vysvětlovat, jak hodnotí to, že vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty získala jen 2 senátory z 27. K voličům však přece jen promluvil. Prý by si přál sedět ve vládě s Piráty. A nejen to...

Šéf hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš má za to, že je třeba zasáhnout do komunálních voleb. Starosty bychom si prý měli volit přímo. Přímo volený starosta by si vybral „vládní tým“ a ostatní strany zastoupené v zastupitelstvech by ho kontrolovaly. Pak by nedocházelo k tomu, že vítěz voleb zůstane mimo hru, protože ho obešly jiné strany. Přesně to se stalo končícímu primátorovi Brna Petru Vokřálovi . Druhá ODS se dohodla s ostatními stranami a Vokřála vyšachovala, což byl podle Babiše „megapodraz“. Stejný „podraz“ však ANO provedlo např. v Jablonci nad Nisou, kde obešlo vítěznou ODS a získalo pro sebe křeslo primátora.

V rozhovoru pro server Deník.cz premiér pronesl pár slov i na adresu Pirátů, kteří nakonec rozhodli o vývoji situace v Brně.

„To, že Piráti po vstupu do Sněmovny přijali antibabišovskou rétoriku a napadají mě možná víc než kdokoliv jiný, je pravda. Přitom by bylo normální, aby po velkém zklamání občanů z tradičních demokratických stran byli ve vládě ANO, Piráti a STAN. Kdyby byl předsedou STAN pan (Martin) Půta, tak by nebyl problém. Piráti jsou podle mě protestní levicová strana, která všechno kritizuje z opozičních lavic, což je snadné. Pokud v Praze zrealizují to, co říkají, budu jenom rád,“ řekl Babiš.

V Praze si prý ANO zaslouží sedět v opozici, protože nedokázalo prodat voličům, co všechno Adriana Krnáčová a její kolegové napravili. Místo toho končící primátorka vypustila z úst sousloví o „zpovykaných Pražácích“ a bylo zaděláno na průšvih.Nový lídr Petr Stuchlík se prý hodně snažil, ale nevyšlo to. Prý měl za úkol získat pro Babiše „pražskou kavárnu“.

„Stuchlíka jsme nasadili spíš kvůli pražské kavárně, ale ta ho nepřijala. A pro sídliště byl moc odjinud. V Praze mohlo hrát roli i šíření lží, že máme vládu s komunisty, která neexistuje. Mohli jsme mít vládu s ODS, ale ta s námi jít nechtěla. Jsem rád, že naši vládu komunisté podpořili, ale vliv na ni nemají žádný,“ uvedl Babiš.

Jeho vláda prý v žádném případě není levicová. Ministryně financí Alena Schillerová a ministryně průmyslu Marta Nováková jsou prý velmi pravicově naladěné. Ale aby mohla vláda vzniknout, bylo potřeba občas ustoupit ČSSD. Babiš s tím prý neměl problém, protože dělá politiku prospěšnou pro lidi. Tedy, podle svého vlastního názoru. Rozdělení na levici a pravici považuje za klišé. Důležité pro něj je plnit sliby voličům. Lépe vybírá daně, pomáhá důchodcům i matkám samoživitelkám a zrušil kvóty na migranty. Takto vnímá své působení v politice.Své sliby by prý ale mohl plnit ještě lépe, kdybychom měli většinový volební systém a Babiš by řídil jednobarevnou vládu vlastního hnutí.

Jednobarevnou vládu sice nemá, ale i tak jede dál a mění Česko. Je přesvědčen, že musíme důkladně změnit např. školství.

„Musíme všechno změnit, protože stát selhal, nenabízí profese, které potřebujeme. Vyřešili jsme lékařské fakulty, kde neměl kvůli nízkým platům kdo učit. A studenti, kteří udělali přijímačky, se na fakultu nedostali. Teď řešíme učitele, kterým navyšujeme od ledna platy o 15 procent. Musíme je motivovat, změnit kompetence, dát větší pravomoci ředitelům škol, kterým by do toho stát neměl tolik mluvit. Je třeba vyřešit maturity. S ministrem školství Plagou bude spolupracovat tým lidí ze všech parlamentních stran, aby dal dohromady vzdělávací projekt na několik let. Naším cílem je věda, výzkum a finální výroba. Teď tady byl šéf GE Aviation, který spolupracuje s ČVUT a v nějaké časové perspektivě u nás bude americká firma vyrábět efektivní turboletecké motory. My tady potřebujeme high-tech, naši studenti na to mají, jsou extrémně šikovní, proto jsme jedna z mála zemí, kde zahraniční investoři realizují ve svých firmách vědu a výzkum,“ uvedl Babiš.

Hodá se věnovat také energetické politice a rozšíření Temelína. Je přesvědčen, že do energetické politiky by EU neměla jednotlivým členským zemím mluvit.

„Brusel kdysi vymyslel biopaliva na základě analýzy Goldman Sachs, kde se tvrdilo, že barel ropy bude za 200 dolarů. Nikdy k tomu nedošlo, ale odstartovalo to velký boom biopaliv. Teď zase Brusel vymýšlí elektromobily. To by měly skončit dieselové a benzinové motory, čerpací stanice? Podle mě to jsou nereálné představy. Každá země je specifická. Například energetika. Francouzi mají 75 procent jádra, my 32, oni i my se chceme dostat na padesát procent. Proč nám do toho stále někdo mluví? V tomto ohledu by členské státy EU měly mít samostatnost,“ uvedl Babiš.

