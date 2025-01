Architekt: Dáváme světovládcům biliony za Green Deal. A teď ještě mařiče energie

Americký prezident Trump jasně označil Green Deal za podvod, a i svým podpisem nařídil vystoupení USA z Pařížské dohody o klimatu. A co slavná EU, vedená environmentálními pomatenci a fanatiky, prosazující zvrácenou ideologii škodlivosti CO 2 ? Toto nové náboženství vzývané vládnoucí elitou, progresivisty a lidmi napříč věkovými skupinami, má však jasné materiální jádro – peníze a zisky vybraných nadnárodních a národních společností, které jsou součástí vládnoucí kasty. A běžný občan, živnostník a drobný podnikatel je jen otrokem, platícím další a další poplatky a stále rostoucí ceny.

Naprostou absurditou této řízené loupeže za bílého dne je mařič elektrické energie – nový výmysl pro tahání peněz z peněženek nás všech.

2 , metanu a spotřebě fosilních paliv. Proto se všude za miliardy podporují a instalují OZE (obnovitelné zdroje energie), masově vyrábějí elektromobily, bourají uhelné elektrárny, likviduje průmysl a zemědělství, prosazuje energeticky úsporná výstavba za obrovské náklady a mnoho dalšího. Vše s tvrzením, že zachraňujeme planetu a nás samé.

Samozřejmě, problém je nejen v tom, že vše stojí biliony (to není překlep: ne miliardy, ale biliony), které putují vybraným firmám a bankám a v závěru k malé skupině světovládců na úkor všech. Hlavní problém je fakt, že slunce a vítr nesvítí a nefouká, kdy se přikáže. Příroda a fyzikální zákony nejsou na rozkaz.

Takže ve výsledku nejenže platíme solárníkům a majitelům větrníků, platíme vyšší distribuci kvůli posilování sítě, násobně vyšší ceny za silovou energii, aby se OZE projekty investorům a bankám vůbec vyplatily, ale nyní budeme, jako by toho nebylo málo, platit za další výmysl – mařič elektrické energie, což je další zázrak pro spekulanty. O co jde? Zjednodušeně je to obrovský fén, který spotřebovává přebytečnou elektrickou energii z OZE a přeměňuje ji v teplo, které vypouští do vzduchu a investor dostává zaplaceno za každou MWh, kterou takto spálí. Takže se kruh uzavírá – všechny ty utracené biliony za zamezení oteplování planety, abychom na konci teplo do vzduchu opět pouštěli!

Je to jak v Jiříkově vidění? Není. Za vším hledejte peníze! Navíc všechna tato zařízení, včetně bateriových úložišť, mají životnost kolem 15 let. Existuje dlouhodobé alternativní řešení? Ano, například přečerpávací vodní elektrárny. Skupina odborníků chtěla v Lex OZE III prosadit úpravu textu jednoho paragrafu, aby tyto elektrárny mohly být klasifikovány jako strategická infrastruktura, ale Fialova vláda má jiné zájmy a zamítla to. Například přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích nám funguje už přes 80 let. Novodobé technologie a výmysly umožňují rychlou obrátku peněz.

Skutečná ochrana životního prostředí, přírody, zvířat a lidí, není záměrem Green Dealu!

Dr. Ing. Milan Urban, předseda Zastupitelského klubu SPD, Magistrátu Hlavního města Prahy