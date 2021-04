Arenberger: Soud všechno zruší a bude to zlé. Mutace? Asi jste si všimli...

reklama

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger, již čtvrtý za poslední rok, v rozhovoru pro MF Dnes oznámil, že by do léta chtěl otevřít očkování všem dospělým občanům České republiky, přičemž starší občané budou mít přednost před mladšími, pokud o očkování projeví zájem.

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 17% Většinou ano 27% Většinou ne 22% Nikdy 34% hlasovalo: 998 lidí

Co se týče rozvolňování opatření, ministr nabádá k opatrnosti. „Ale cílem je, aby se opravdu děti do prázdnin ještě ve škole viděly. Nechci ale teď v tomto okamžiku nic slibovat,“ oznámil ministr národu.

Pokud jde o situaci v létě, podle ministra bude záležet na tom „jak si s námi dýl bude ten virus hrát“.

„To jsme viděli jak v Brazílii, tak to vidíme teď třeba v Indii. Tam se předpokládá, že ten obrovský boom virového onemocnění není způsoben jen náboženskými svátky, ale také novou mutací. Ještě to není úplně potvrzeno, ale velmi to k tomu směřuje. A pokud by se tato mutace v nějakém velkém rozsahu dostala i k nám, tak by to mohlo vést k tomu, co jsme zažili s britskou mutací před několika měsíci,“ varoval Arenberger s tím, že by se mohlo stát i to, že některé vakcíny nemusí fungovat naplno.

Další výrazný prvek představuje v boji s epidemií soud.

„Samozřejmě to můžeme udělat my tím, že bychom neuváženě všechno pustili. Třeba kdyby Nejvyšší správní soud rozhodl, že všechno to, co jsme udělali, tak nesmíme udělat. Pak se rozjedou kina, divadla, sportovní akce a nedovedu si představit, že by se to dalo snadno zvládnout,“ upozornil Arenberger.

