Asistentka amerických prezidentů Hašková Coolidge: Putina jsme vyprovokovali my

„Svoboda slova je absolutně základem všeho dobrého. Je to náš nejvzácnější dar, který v životě máme,“ řekla úvodem Eliška Hašková Coolidge, jak vnímá svobodu slova v rozhovoru, který zveřejnila blogerka Janina z Londýna.

Hovořila o blížících se amerických prezidentských volbách, kdy vyslovila přání, aby v nich zvítězil Donald Trump. „Tohle jsou ty nejdůležitější volby, které Amerika zažije, doopravdy. Protože takhle špatně jsme na tom ještě nebyli,“ pokračovala s tím, že doufá, že vyhraje republikánský prezidentský kandidát Donald Trump.

„Je úžasné, že se Musk spojil také s Trumpem a silně jej podporuje. Musk je poctivý člověk, umí něco postavit a dokáže to zachovat. Je to čestný člověk. Oba věří silně v boha,“ zmínila spojení miliardáře a majitele platformy X Elona Muska s republikánským kandidátem.

Eliška Hašková Coolidge: "Doufám, že Donald Trump bude prezidentem a věci se začnou měnit." Rozhovor o dnešním stavu demokracie, svobodě slova i o tom, co se postupem času stalo s demokraty a liberály s Eliška Haškovou Coolidge, bývalou ředitelkou Kanceláře prezidentských zpráv a… pic.twitter.com/QgGDrZLHzQ — Janina zLondyna (@zlondyna) August 29, 2024

Narážela i na rusko-ukrajinský konflikt. Podle jejích slov byl ruský vůdce Putin k agresi na Ukrajině vyprovokován. „Musíme se umět setkat a o věcech se domluvit, ne abychom se chovali tak, jak se chováme. Myslím, že jsme donutili Putina udělat to, co udělal. Protože my jsme mu slíbili, že to, co děláme, neuděláme,“ poukázala Eliška Hašková Coolidge.

„Musíme plnit, co slíbíme, to je zodpovědnost a bez zodpovědnosti je svoboda ztracena,“ zdůraznila následně.

Citovala slova prezidenta Miloše Zemana, že „člověk, který neumí změnit svůj názor, je idiot“. „Měl v tom absolutní pravdu. Je důležité, abychom se o všem informovali. Musíme mít otevřenou mysl, dívat se, jestli na druhé straně není trochu pravdy a pak tu věc zkoumat víc a víc. Pak se rozhodnout koho volit, protože volby jsou ta jediná cesta. Musí se volit člověk, který je mravně ve svých kramflecích silný. Jinak budeme mít to samé,“ poukázala na situaci v Americe, ale i v Česku.

Zmínila, že je velmi důležité, aby novináři byli odvážní, protože strach je dnes největší nepřítel. Můžeme sledovat, jak jsou osoby s nepohodlnými názory ostrakizovány. Ocenila práci menších alternativních médií. Poukázala na sílu médií měnit svět.

