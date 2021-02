Ať očkování propaguje i Jaromír Jágr, zaznělo u Moravce

Očkování měl propagovat Jaromír Jágr! Ještě tvrdší lockdown. Moravec si do studia pozval odborníky na covid a nestačil koukat. Epidemiolog IKEM Petr Smejkal vysvětlil, proč by teď nechtěl být ministrem zdravotnictví.

Hosty nedělních Otázek Václava Moravce byli lékaři a vědci Marián Hajdúch, někdejší národní koordinátor pro testování, spolu s ním imunolog Vojtěch Thon, primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, který by se mohl stát novou odbornou tváří pro boj s epidemií.

U Moravce zdůraznil, že Česku už nepomůže výměna ministra zdravotnictví. On by prý nabídku na řízení tohoto resortu nepřijal, protože už by byl čtvrtým ministrem zdravotnictví za krátkou dobu a v podstatě by byl jen figurkou, do které by se kopalo.

Raději by šel německou cestou, to znamená, nechal by mluvit zástupce nějaké vědecké instituce, jako je Kochův institut v Německu. Politici by se podle jeho názoru měli k epidemii vyjadřovat co nejméně.

Straka si posteskl, že vláda nejzápadnějšímu regionu Čech poskytla pomoc s příliš velkým zpožděním. Možnost převážet pacienty do Německa měla podle něj přijít v lednu. „My jsme zažívali apokalypsu,“ řekl s tím, že tehdy se zdálo, že to zbytek republiky v podstatě nezajímá. Teď se prý situace v regionu trochu zlepšila a Straka má obavy, že se zhorší situace na západ od Sokolova.

Pánové se také shodli na tom, že bude záležet na lidech, jak budou dodržovat nařízení vlády. Pokud je budou obcházet, situace se podle jejich názoru tak jako tak nezlepší. Shodně volali po velkém testování v průmyslových podnicích, které by podle jejich názoru mělo začít hned v pondělí 1. března, a nikoli později, např. až 5. března, jak o tom uvažuje koaliční vláda ANO a ČSSD.

„To znamená, že by zaměstnanci měli být testováni jednou týdně PCR testy nebo dvakrát týdně antigenními testy,“ vysvětloval ve vysílání Smejkal.

Pánové se shodli také na tom, že je důležité očkovat proti koronaviru a toto očkování také řádně propagovat. Před kamerami České televize zaznělo, že by očkování měl v zájmu národa propagovat i Jaromír Jágr.

