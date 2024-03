Ať se zeptal, kdo chtěl, Trump vedl. Ne moc, ale všude

V USA se blíží velký den. Slavné superúterý, které často rozhodlo o tom, kteří dva hlavní rivalové se nakonec utkají o křeslo v Oválné pracovně. Bude to Trump s Bidenem, nebo má šanci do jejich předpokládaného střetu promluvit ještě někdo další. A pokud to budou tito dva staří muži, který z nich má větší šanci na vítězství? Čísla mluví jasnou řečí.

reklama

Ve Spojených státech se blíží tzv. super úterý, tedy den, kdy bude o výběru prezidentských kandidátů rozhodovat v onen jediný den nejvíc států USA. Před letošními prezidentskými volbami tento den připadne na 5. března. Nejvážnějšími kandidáty na křeslo v Oválné pracovně jsou obhájce úřadu demokrat Joe Biden a jeho republikánský protějšek Donald Trump, který byl prezidentem v letech 2017 až 2021.

Po superúterý bývá jasno, kteří dva hlavní soupeři vstoupí do finálního zápasu o Bílý dům. Tentokrát se vedle Bidena a Trumpa v superúterý utká o hlasy voličů i Nikki Haleyová, republikánská politička a diplomatka, která v letech 2017–2018 zastávala úřad velvyslankyně Spojených států při Organizaci spojených národů. V republikánských primárkách však zatím neuspěla. Trump má před ní velký náskok.

Publicista Rex Huppke v textu pro server listu USA Today napsal, že o finalistech volebního klání je rozhodnuto už před superúterým. Je přesvědčen se primárky u republikánů i demokratů rozhodly jasným vítězstvím obou mužů v Michiganu.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% SOCDEM 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 17684 lidí

Sluší se připomenout, že Trump se narodil v roce 1946 a Biden ještě o 4 roky dříve.

Ale jak přesně si stojí dva hlavní rivalové podle posledních průzkumů?

Britská mezinárodní společnost, zabývající se výzkumem veřejného mínění a analýzou dat You Gov po celý únor zveřejňovala řadu průzkumů, ve kterých srovnávala šance obou mužů stát se prezidentem. Hned první průzkum z přelomu ledna a února ukázal, že Trump nad Bidenem vede o 2 procentní body. Volilo by ho 44 procent respondentů, Bidena 42 procent. O pár dní později, přesněji 4. až 6. února uveřejnila tatáž agentura průzkum, v němž odpovídalo 1399 respondentů. Šlo o průzkum pro magazín The Economist. Trumpovi by v tomto průzkumu dalo hlas 44 procent lidí, Bidenovi 43 procent.

Společnost Morning Consult, která uveřejnila průzkum ze stejného období, zjistila, že 42 procent odpovídajících se přiklání k volbě Bidena a 44 procent k volbě Trumpa.

Série průzkumů je k nahlédnutí na portále Projects five thirty eight.

Společnost AtlasIntel, která se též zabývá datovým zpravodajství a analýzou velkého objemu dat, se na to, koho by volili, ptala lidí od 2. do 7. února. A výsledek byl u celkem 1637 odpovídajících jasný. 44 procent zvolilo Trumpa a 42 procent dalo najevo, že by volilo Bidena. Není přitom bez zajímavosti, že společnost AtlasIntel položila ve stejné době tuto otázku ještě jednou, jen místo Bidena dala lidem možnost vybrat si mezi Trumpem a manželkou exprezidenta Baracka Obamy. A tady Michelle Obamová zvítězila. Dalo by jí hlas 42 procent voličů. Trumpovi jen 39. Joe Biden byl viceprezidentem prvního afroamerického prezidenta Obamy. A když vedle sebe firma AtlasIntel postavila Bidena a Nikki Haleyovou, ukázalo se, že by pro Bidena hlasovalo 42 procent lidé a pro Nikki Haleyovou jen 23 procent.

Průzkum společnosti Emerson College ze 13. a 14. února ukázal, že by Trumpa volilo 45 procent dotázaných, zatímco Bidena 44 procent.

Průzkum společnosti Morning Consult z 23. až 25. února ukázal, že by Trumpa volilo 44 procent z 6224 respondentů a Bidena by volilo jen o procento méně.

Čísla naznačují jednu věc. Trump sice nad Bidenem vede, ale před superúterým a před konečnou podzimní volbou vede jen těsně a během příštích týdnů může do kampaně promluvit řada věcí. Od vývoje migrační politiky, přes stav ekonomiky, až po nejrůznější témata tzv. kulturních válek.

Psali jsme: „Prezident Biden je zdravý, aktivní, statný muž“, napsal lékař do papírů. Trump se jen směje Taková ostuda. Dvě zprávy z Německa: Armáda a zelený průmysl Oslabení Američané. 5 % armády pryč. Proč? Šíří se znechucení Zklamání z výkonu Ukrajinců. Po Avdijivce další problém

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama