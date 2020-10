Ať tady mluvíme německy, řekl umělec David Černý. A vynadal do pohlavních údů

Známý umělec David Černý dal před časem rozhovor v pořadu Real Talk. Rozhovor vznikl těsně po výročí 100 let od vzniku Československa. Černý prý rozhodně nic neslavil. Prý bylo možná lepší, kdybychom tady mluvili německy. Cítí se spíš Evropanem. Peníze mu šly od Bakaly i Babiše. A Pavel Bém. To je natřikrát čurák.

„Všichni intelektuálové oslavují sto let českýho státu a současně je nám všem lehce na blití z brexitu a z toho permanentního separatistickýho dění, který vidíme okolo sebe, není tohleto zajímavej paradox, že odsuzujeme brexit, což samozřejmě je velmi špatný a současně oslavujeme, že vzniklo nějaký Česko, který bylo úplně zbytečný a kdyby nevzniklo, tak pravděpodobně by nebyla druhá světová válka, hypoteticky?“ táže se umělec a zřejmě i amatérský historik Černý.

„Bylo správný rozporcovat Rakousko-Uhersko?“ ptá se dál Černý. „Kdyby ho nerozporcovali, třeba by ta společná Evropa byla daleko rychlejc. „Česko jako takový je taková podivná věc, je vůbec otázka, jestli bylo správný, že vzniknulo a osamostatnilo se.“

Moderátorka mu pak nahrála, když poznamenala, že to, co říká, nezní moc vlastenecky. Černý na to odvětil: „Já tomu pojmu asi nerozumim, já jsem spíš asi Evropan nebo občan země, která majoritně mluví česky. Je to dobře nebo špatně, kdybychom mluvili německy nebo anglicky?“ zafilozofoval opět Černý.

Moderátorka pak upozornila také na Černého zajímavé vazby na politiky a miliardáře. Jeho mediálně známé dílko, které viselo svého času i v evropském parlamentu, prý domluvil dnešní europoslanec za ODS Alexandr Vondra a zaplatil ho Zdeněk Bakala. Na jeho další počin, klikující autobus z londýnské olympiády přispěl zase Andrej Babiš.

K těmto „přátelstvím“ umělec mimo jiné třeba řekl: „Pak byl jmenovanej Zdeněk Bakala, se kterým jsem se dvakrát za život potkal, to je fakt. Jednou v Americe a pak v Praze na narozeninách Václava Havla a celou tu záležitost toho placení tý Entropy si domlouval úřad vlády.“

K jeho dalšímu sponzorovi zase řekl: „Nevěděl jsem tehdy, že je stoprocentní STBák a on jen řekl, že to zaplatí tý firmě, která dávala ten autobus dohromady. Takže já s ním žádnou smlouvu přímo nemám,“ pak k tomu ještě dodal: „vůbec toho nelituju, kdyby on za to tu desítku nedal, tak by ta věc vůbec nevznikla a já mám ten autobus docela rád.“

Černý také promluvil o svém vztahu s bývalým primátorem Prahy Pavlem Bémem, který údajně velmi pomohl, aby Černý získal do pronájmu za symbolickou cenu prostory budovy dnešní MeetFactory. „Čtyry roky na to se tady odehrála scénka, kdy sem přišel Pavel Bém, my jsme stáli ve dveřích, já ho neviděl tři roky, a to bylo těsně poté, co zaříznul Kaplickýho knihovnu, podržel Jančíka na Praze 5 a bylo to těsně poté, co řekl, že navýšení rozpočtu tunelu Blanka bude z 18 miliard na 36.“

A pak to přišlo: „Potkali jsme se tady a já mu říkám čau, Pavle, to sem rád, že tě vidim, já ti musím říct jako že seš čurák, čurák a čurák. A teď všichni okolo ztuhli a já čekal, že po mně skočí.“ Svá slova pak v rozhovoru ještě jednou potvrdil: „Používal jsem výslovně slovo ‚čurák‘ nepoužíval sem nic jemnějšího.“

