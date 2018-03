Ať žije Havel. Na prezidentovu inauguraci dorazili i odpůrci, včetně svlečeného Hilšerova parťáka

Mezi protestujícími byly i například skupiny Kaputin! a oMen, které přišly podle serveru Echo24.cz vyjádřit „nesouhlas s protiústavními kroky člověka, který za posledních pět let mnohokrát porušil prezidentský slib“. Na svých transparentech aktivisté vyčítali prezidentovi především neústavní kroky. Chtěli upozornit, na co podle nich nemá prezident mandát. Například „podporovat fašisty“, „paktovat se s bolševiky“, „šířit nenávist“, „oslavovat diktátory“ či „sloužit nepřátelským mocnostem“. Jeden z protestujících aktivistů, Otakar van Gemund, svlečený do půl těla, měl na hrudníku nápis „má smůlu – nemá mandát“. Někteří z odpůrců dokonce drželi červené karty.

Otakar van Gemund se svlékal už i na Úřadě vlády. Parťáka mu dělal prezidentský kandidát Marek Hilšer

Demonstraci provázelo také časté skloňování jména prvního českého prezidenta Václava Havla. Zemanovi příznivci volali „Ať žije Zeman!“, odpůrci jim kontrovali „Ať žije Havel!“.

Podle sympatizantů Zemana odpůrci tím, že popírají prezidenta, kterého si zvolil lid, popírají také zároveň demokracii. Shromáždění nevyústilo v žádné potyčky a obešlo se bez zásahů Hradní stráže a policie.

Celá zpráva zde.

Protestující skupiny Kaputin a oMen uvedly podle serveru Echo24.cz v tiskovém prohlášení, že Zeman zneužívá prezidentskou funkci k podrývání ústavy, k plíživé likvidaci demokracie a k protežování „trestně stíhaného bývalého agenta StB“, premiéra v demisi Andreje Babiše.

Skupina Kaputin na Hradě neprotestovala poprvé, protestů se zúčastnila i 25. února, kdy připomněla 70. výročí převzetí moci komunisty. Rovněž poukázala na to, že Zeman i Babiš byli v komunistické straně.

Kaputin je skupina na podporu demokracie, lidských práv a členství v EU a NATO. Staví se proti putinovskému režimu. Poprvé na sebe výrazněji upozornila v říjnu 2014. Dva její členové na tiskové konferenci vlády, svlečení do půl těla, vyzvali premiéra Bohuslava Sobotku, aby bránil svobodu a nepomáhal ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Jedním z tehdejších protestujících byl i dnešní demonstrant van Gemund, druhým byl pozdější Zemanův prezidentský protikandidát, lékař Marek Hilšer.

autor: sla