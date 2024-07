Atentát na Trumpa: „Selhání bezpečnosti.“ Svědek na střelce upozorňoval policii

Jen několik hodin po pokusu o atentát na Donalda Trumpa na jeho mítinku v Pensylvánii zahlcují sociální sítě nové informace. Otevřený zdroj OSINTdefender zveřejnil fotografii údajného střelce. Jedná se o mladšího muže s dlouhými blond vlasy. Toho ochranná služba eliminovala.

Pro televizi BBC vypověděl jeden z účastníku Trumpova mítinku a svědek incidentu Greg Smith, že několik minut před střelbou zahlédl muže na střeše, který měl zbraň. Ukazoval ho policii a v tu chvíli si podle svých slov pomyslel, proč ještě Trump mluví, proč ho neodvedou z pódia. Následně se už ozvaly výstřely.

„Všimli jsme si, jak se ten chlap plazí po střeše budovy vedle nás, asi 50 stop od nás,“ řekl s tím, že on i další kolem něho viděli, že muž má pušku.

„Ukazovali jsme na něho, ale policisté pobíhali dole. Hej, chlape, na střeše je chlap s puškou... policie ale nevěděla, co se děje,“ uvedl dále pro BBC.

Smith se prý snažil upozornit více než tři minuty bezpečnost, myslel si, že ho kvůli sklonu sřechy nemohou vidět.

„Proč tady na všech těch střechách nejsou z tajné služby?“ ptal se. „Není to tu velké. Selhání bezpečnosti, stoprocentní selhání bezpečnosti.“

Dodal, že později zahlédl, jak agenti střelce zabili: „Vylezli na střechu, měli na něj namířenou zbraň, ujistili se, že je mrtvý. Byl mrtvý, a to bylo vše – byl konec.“

Na sociální síti X se mezitím šíří krátký životopis šéfky tajné služby Kimberly Cheatle. Ta byla jmenována do funkce ředitelky úřadu před dvěma lety Joe Bidenem. Před tím ale pracovala jako šéfka bezpečnosti v nadnárodní společnosti PepsiCo. Ta se zabývá výrobou a prodejem nápojů a potravin.

Joe Biden vydal na sociální síti X prohlášení s několikahodinovým zpožděním.

„Byl jsem informován o střelbě na mítinku Donalda Trumpa v Pensylvánii. Jsem vděčný, že je v bezpečí a daří se mu dobře. Modlím se za něho i za jeho rodinu, stejně tak za ty, kteří se akce účastnili. Očekáváme další informace. Jill a já jsme vděční tajné službě, že ho dostala do bezpečí. V Americe není místo pro takový druh násilí. Musíme se jako národ sjednotit a odsoudit to,“ zveřejnil Biden.

Vedení tajných služeb musí odstoupit, řekl Musk

Nad podceněnou bezpečností se pozastavuje i Elon Musk. Udeřil na tajnou službu za to, že sniperovi nezabránila, a přeposlal tweet, který se ptal: „Jak mohl sniper s plnou výbavou pušky vlézt na nejbližší střechu prezidentského kandidáta?". „Extrémní neschopnost t, nebo to bylo úmyslné," napsal Musk. "V každém případě musí vedení SS odstoupit,“ dodal.

