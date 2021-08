Au. Pád z letadla. Zoufalé VIDEO z Kábulu: Opravdu strašné

reklama

Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3 — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

Krátce po vzletu letadla C17 s Afghánci na boku došlo k očekávatelnému. Mladíci nevydrželi nápor vzduchu a z velké výšky se zřítili na zem. Video, které sdílel Radžíp Soylu, ukazuje v závěrečných vteřinách pád mladých lidí. „Pane Bože. Zoufalí Afghánci visí na pneumatikách letadla a padají z nebe poblíž kábulského letiště,“ píše Soylu.

Oh my God.



Desperate Afghans are hanging on the plane tires and falling from the sky near the Kabul airport pic.twitter.com/OhIscfDNWd — Ragip Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

O situaci informoval i novinář Filip Horký.

Lidé se na letišti v Kábulu pokoušejí chytit už rozjetých letadel.



Dochází tak k situacím, kdy už se nedokážou udržet podvozku... https://t.co/WYxmdtSoiB — Filip Horký (@FilipHorky) August 16, 2021

Twitterový účet Asvaka news agency k celé tragédii uvádí, že tři mladí muži z výšky spadli na střechy přilehlých domů. „Jeden z místních to potvrdil s tím, že pád těchto lidí udělal hlasitý a děsivý zvuk.“

BREAKING NEWS - Locals near Kabul airport claim that three young men who were holding themselves tightly in the tires of an airplane fell on top of people's houses. One of the locals confirmed this and said that the fall of these people made a loud and terrifying noise. pic.twitter.com/BtIovAhoDL — Aśvaka - ?????? News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

UPDATE: Následující video zobrazuje chaos na kábulském letišti, kde odlétající americké letadlo obklopuje roj běžících Afghánců, někteří lezou na letadlo v zoufalé snaze utéct ze země.

Shocking: Not an Hollywood movie, this is Kabul international airport right now. pic.twitter.com/LLDQrKyLGs — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

UPDATE 2: Již bylo zveřejněno i následující hrůzné video zobrazující mrtvá těla mužů. Údajně jde právě o mladíky, kteří spadli z letadla.

Warning-Graphic

Locals while collecting the bodies of three men Clinging to the wheels of the plane that took off from #Kabul airport, they were then fell to the ground near Khairkahana area of Kabul#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/N14U55CZmj — Aśvaka - ?????? News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

