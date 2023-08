Až 330 tisíc za papír o nezpůsobilosti... Zelenskyj si posvítí na odvodní lékaře

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu odsoudil to, co označil za systematickou korupci při udělování zdravotních výjimek lidem, kteří se vyhýbají vojenské službě, a napsal, že tento systém je předmětem úplatků a hromadných odchodů do zahraničí. „Všechny případy, kdy jsou rozhodnutí zjevně neopodstatněná a nezákonná, by měly být vyšetřeny orgány činnými v trestním řízení,“ sdělil Zelenskyj na sociální platformě X.

Na základě výsledků kontroly budou podle jeho slov vyvozeny závěry vůči osobám, které od začátku invaze v plném rozsahu vycestovaly do zahraničí na základě zfalšovaných rozhodnutí vojenských lékařských komisí, aby se vyhnuli případné všeobecné mobilizaci. Podle Zelenského se to týká minimálně tisícovky lidí.

Falešné osvědčení mělo mít cenu až 330 tisíc korun.

Ukrajinský prezident to oznámil po setkání s představiteli ministerstva vnitra, Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU), armády, ombudsmanem a zástupci zdravotnictví a generální prokuratury. Zasedání se zabývalo výsledky kontroly vojenských lékařských komisí, která odhalila četná porušení a případy korupce, uvedl The Kyiv Independent.

Orgány činné v trestním řízení provedly v posledních týdnech prohlídky v řadě lékařských komisí po celé zemi a zjistily, že někteří úředníci pomáhali mužům ve vojenském věku získat za finanční odměnu falešné doklady prokazující zdravotní postižení nebo dočasnou nezpůsobilost k vojenské službě.

Naposledy ukrajinská SBU obvinila šéfa vojenské lékařské komise v jednom z okresů Kyjevské oblasti, který údajně pomohl více než 50 mužům vyhnout se odvodu na základě falešné zdravotní dokumentace.

Ukrajina učinila z potírání úplatkářství prioritu, protože 18 měsíců po ruské invazi pokračuje v protiofenzívě. Odstranění korupce je také klíčovým prvkem snahy země o vstup do Evropské unie, uvedla agentura Reuters.

Úřady také přezkoumají systém určování způsobilosti k vojenské službě, dodal Zelenskyj.

