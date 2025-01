Až třetina klientů bude mít nižší dávky. Pokud nezmění své chování, vzkazuje Jurečka

Lidí bez práce bylo v prosinci o něco víc než rok předtím. Nezaměstnanost byla v prosinci těsně nad čtyři procenta, jde o nejvyšší číslo od jara 2021, v EU je stále nejnižší. Někteří ekonomové ale říkají, že nezaměstnanost roste sice pomalu, ale nepřetržitě už delší dobu. Podle řady ekonomů to je hlavně proto, že česká ekonomika ztratila dynamiku a může být hůř.

Vicepremiér Marian Jurečka k rostoucí nezaměstnanosti v Česku však říká, že i přes mírný nárůst zůstává situace relativně stabilní. „Nezaměstnanost do pěti procent lze považovat za přijatelnou nebo nízkou. V České republice za rok ztratí a najde práci přes 700 tisíc lidí, kteří jdou přes úřad práce. Takže pět procent je pořád velmi slušné číslo,“ uvedl s tím, že jeho resort dělá vše pro to, aby nezaměstnanost udrželi co nejnižší.

Do rostoucí nezaměstnanosti se podle jeho slov promítá robotizace, digitalizace a nástup AI. „Firmy dělají maximum pro to, aby ušetřily, tam, kde jde robotizovat, tak ty kroky dělají. Říkám to proto, že je strašně důležité, abychom se snažili mít dobrou kvalifikaci, dobré vzdělání a doplňovali si ho během celého života,“ zdůraznil ministr práce.

Zároveň vysvětluje, proč lidé s nízkou kvalifikací nemají práci, i když o ně zaměstnavatelé mají zájem: „To se v některých situacích váže i na to, jaká je chuť v rámci mobility lidí za tou prací cestovat. Ta je u nás jedna z vůbec nejnižších v Evropské unii,“ řekl ministr k nezájmu o pracovníky s nízkou kvalifikací.

Profese s nízkou kvalifikací, které budou mít problémy s pracovním uplatněním, podle údajů z úřadu práce zahrnují především manuální a pomocné práce, například: montážní technik, zedník, skladník, kuchař, řidič nákladních aut či uklízeč.

Vláda podle jeho slov podniká kroky, které považuje za racionální. „Snažíme se snižovat zadlužování této země, a to se nám daří. Zároveň udržujeme dobré tempo investic. Na úřadech práce se snažíme pomáhat lidem získávat lepší pracovní pozice, které odpovídají poptávce na trhu práce. Velký důraz klademe na doplňování digitálních kompetencí. Pokud toto u lidí dokážeme, práce pro ně bude. Do budoucna však může být problém s pracovními místy v některých odvětvích, zejména pro lidi s velmi nízkou kvalifikací,“ upozorňuje.

„Děláme kroky pro to, abychom lidem s nízkou kvalifikací, zejména v regionech, kde je obtížné práci najít, umožnili lepší vzdělávání. Cílem je zvýšit jejich kompetence, aby mohli vykonávat jiný typ práce, ať už v rámci svého regionu, nebo na dálku. Tím se také zlepší pracovní mobilita, což znamená, že budou lidé ochotnější za prací dojíždět,“ vysvětluje Jurečka ke zvýšení mobility lidí cestovat za prací. V kontextu toho zmiňuje, že vláda rekordně staví dálnice a plánuje udělat vysokorychlostní tratě.

Řešila se nezvládnutá digitalizace. Vláda nezvládla digitalizaci tak, abychom od příštího měsíce měli všichni právo na digitální služby státu. Podle programového prohlášení měl zákon platit od 1. ledna 2025, ale vláda to odložila. Jurečka vysvětluje, že odsun není rezignace. „Tato vláda bude mít do konce roku přes 90 % agend plně digitalizovaných v komunikaci mezi občanem a státem. Právo na digitální službu tam, kde je to smysluplné, bude de facto naplněno do konce roku opravdu dobrými řešeními – třeba dobrou klientskou zónou,“ přiblížil ministr.

Do konce volebního období chce vláda prosadit sloučení čtyř dávek do jedné – příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a přídavku na dítě. Téma sloučení sociálních dávek je však stále předmětem debat, jak přesně má reforma vypadat, a čelí řadě výhrad k současnému návrhu.

Jurečka ujišťoval, že reforma bude v blízké budoucnosti dokončena: „Příští týden uzavřeme poslední diskuse nad některými parametry, které ještě vedeme, a od 20. ledna plánujeme druhé čtení. V únoru třetí čtení, pak bude návrh postoupen k projednání v Senátu, pokud jej schválí, tak od 1. července by mohla revize dávek přejít do praxe,“ řekl ministr.

Platforma pro sociální bydlení a Centrum pro společenské otázky však varují, že některé rodiny, například rodiny s malými dětmi či samoživitelé s jedním potomkem, by mohly po úpravě přijít až o několik tisíc korun měsíčně, což Jurečka nevyloučil: „Nižší podporu oproti současnému stavu bude mít možná zhruba jedna třetina klientů – pokud nezmění své chování. Myslím chování ve smyslu, že by třeba člověk mohl pracovat, ale nepracuje. Nebo má například výrazně nákladnější bydlení, než je průměr v té lokalitě. Jsem zodpovědný za to, aby peníze daňových poplatníků byly využívány efektivně,“ uvedl k novým parametrům dávek sociální podpory ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s tím, že je zodpovědný za to, aby peníze daňového poplatníka byly vynakládány efektivně.