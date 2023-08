Až válka skončí... Miliardy na migranty. Rajchl už začal počítat

reklama

Česká republika je něco jako Titanic, řekl při tiskové konferenci, při níž oznamoval další z demonstrací proti vládě – tentokrát 16. září – šéf strany PRO Jindřich Rajchl. „Všechny ekonomické ukazatele, které máme v současné době k dispozici, tak jasně svědčí o tom, že Česká republika je momentálně na tom nejhůře z celé Evropské unie. A to je věc, která by podle mého názoru neměla nechat nikoho chladným a klidným a podle mého názoru ten nejdůležitější ukazatel, který tady máme kromě všech těch možných zadlužení a stoupání cen plynu, tak vůbec to nejdůležitější je to, že reálné mzdy u nás v České republice klesly dvakrát více než v jakémkoliv státě v EU. To znamená, že životní úroveň našich lidí se zhoršila dvakrát více než v jakémkoliv jiném státě v Evropě. To je přece alarmující věc,“ podotkl Rajchl.

Následně velmi zkritizoval kroky vlády Petra Fialy (ODS) a mimo jiné také její – podle Rajchla – přistoupení na migrační kvóty. „Povinná solidarita v rámci rozdělení migrantů není nic jiného než migrační kvóty zabalené do takového hezčího kabátku,“ poznamenal. Výjimku podle Rajchla máme jen do konce války na Ukrajině. „Jakmile ta válka skončí, tak tím končí i ta výjimka, a pak už budeme buďto přijímat zhruba 30–40 tisíc migrantů ročně, nebo budeme za jednoho z nich platit odpustek 20 tisíc eur, což je víc, než je průměrná mzda obyvatel v naší zemi. Takže my za to, že nepřijmeme jednoho islámského migranta, zaplatíme do evropské kasičky víc, než si tady člověk vydělá za celý rok,“ dodal.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 2% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 20454 lidí tam mají lepší podmínky. „Já se domnívám, že je jenom otázkou času, než Evropská unie přijde s nějakým návrhem, protože na to logicky musí navazovat, že bude nějaká rovná dávka pro každého migranta ve všech zemích Evropské unie. Protože jinak by to rozdělování nedávalo smysl a oni by skutečně nechtěli do té země jít. Ale i tak si myslím, že administrativně by to probíhalo tak, že pokud nám nějaká kvóta přidělí 30 tisíc migrantů a z toho 25 tisíc k nám nepřijde, tak prostě nám EU naúčtuje 25 tisíc krát 20 tisíc eur a my budeme platit miliardy a miliardy do fondu, který má té migraci údajně bránit. Ale to nejpodstatnější na celé té věci je, že my řešíme až následek, nám teče do domu, tečou nám tam hektolitry vody a my vyhazujeme kýblem tu vodu, ale přitéká nám další. Jinými slovy, nejdřív je potřeba tu migraci zastavit. Tady dál do Evropy ti migranti proudí, je tady rozjetá migrační turistika na naprosto neuvěřitelné bázi a ta Evropská unie pro to vůbec nic nedělá,“ sdělil Rajchl, že nejprve je třeba řešit příčinu, než se bude řešit následek. „A ta příčina je masivní příliv migrantů z Afriky a z Blízkého východu do Evropy, který ta Evropská unie ještě podporuje,“ sdělil.

Rajchl uvedl, že doufá, že ve vedení země dojde ke změně a že lidé si zvolí vládu, „která bude reprezentovat jejich vlastní zájmy a nebude reprezentovat zájmy Evropské unie nebo nějakých korporací, které tu vládu de facto řídí. Jsou před námi příští volby, což jsou evropské volby a senátní volby. To je vždy vysvědčení pro vládu. V Americe mají midterms takhle v polovičce toho volebního období. A tam samozřejmě se ty účty budou skládat. A my určitě budeme kandidovat do Evropského parlamentu, budeme chtít uspět, a pokud se to podaří, tak by to měl být předstupeň před těmi hlavními volbami, pokud se nepodaří dosáhnout nějaké demise a předčasných voleb, které budou rozhodovat...,“ sdělil Rajchl, který podle svých slov míří alespoň na jednoho europoslance. „Je naším cílem získat deset procent ve volbách,“ dodal i s tím, že on sám zvažuje kandidaturu.

