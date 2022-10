Babiš: Akční, férový, tvrdě pracující prezident. To budu já

reklama

"Ano, rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta České republiky. Dnešní dopolední předsednictvo hnutí mou kandidaturu podpořilo. Členové tady stojí, i s mojí paní. Děkuji jim za moji podporu, děkuji i mé ženě Monice, která nikdy neměla radost, že jsem vstoupil do politiky. Přesto se mnou jezdila po celém světě, když jsem byl premiérem, a reprezentovala naši zemi," poznamenal Babiš úvodem svého slova.

Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 84% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 7% Nebudu ho volit 9% hlasovalo: 2631 lidí

"Vím, že nejdu do prezidentských voleb jako favorit. Vím, že budu čelit přesilovce tří kandidátů pětikoalice. Vím, že moji oponenti použijí cokoliv, aby mě očernili," zmínil Babiš a uvedl také to, že ví, že bude čelit mediální štvanici.

"Vím, že to bude velká výzva, ale těm jsem se v životě nikdy nevyhýbal," sdělil Babiš, jenž podle svých slov přemýšlel, zda počkat až na souboj o Strakovu akademii, nebo kandidovat na Hrad.

"To, co se v dnešní době děje, to, jak česká vláda velmi málo pomáhá lidem v naší zemi, rozhodlo, že se musím pokusit stát se prezidentem," sdělil. "Nevěřte tomu, že prezident nic nezmůže, že je to jen role reprezentativní. Není. Každý z uplynulých tří prezidentů měl vliv. Kdyby to tak nebylo, proč by se strany snažily, aby uspěl jejich kandidát," dodal Babiš.

"Šance na předčasné volby je malý. Je jasné, že vládní většina bude držet spolu navzdory skandály," poznamenal také Babiš. "Hrozí, že příští prezident půjde na ruku vládě, a to by nebylo dobře. Má být pro všechny občany. Žijeme v nelehké době. Náš starý známý svět jako by byl dávno minulostí," poukázal Babiš na inflaci, válku v Evropě. "Je pro mě těžké někdy ukočírovat emoce, když proti mně oponenti používají podpásovky nebo nehrají fér," sdělil Babiš.

"Myslím, že v dnešních těžkých dobách je důležitější, co máme jako národ společné, co jsme vše překonali, co jsme vše dokázali," dodal Babiš.

"České republice mohu nabídnout zkušenosti, ale i své kontakty. Mohu nabídnout své schopnosti vyjednavače i krizového manažera. I v zahraničí jsem naši zemi důstojně reprezentoval," podotkl Babiš. "Budu dál nezávislý na penězích a vlivu nejrůznějších skupin. Kdyby si mě lidé zvolili prezidentem, byla by pro mě na prvním místě demokratická Česká republika. Vystupoval. bych jako autorita, osekával bych hrany. Tlačil bych na každou vládu, aby se starala o občany a aby je pomáhala. Nechci být prezidentem médií a sociálních sítí, chci být hlasem všech normálních lidí. Svůj čas bych trávil převážně mezi občany," zmínil také Babiš.

"Všude bych propagoval naši krásnou zemi. Byl bych aktivní ve světě i v EU. Chtěl bych, aby byl všude slyšet český hlas," řekl.

"Nekandiduji proti někomu, ale kandiduji proto, abych sloužil našim občanům. Do prezidentské volby jdu s jasnou představou výkonu mandátu, s cílem být akční, férový, tvrdě pracující prezident," zakončil Babiš s tím, že bude vést pozitivní kampaň a že vše záleží na občanech a jejich volbě.

