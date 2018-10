Babiš: Jdu vybírat oblek, přijdu večer. Pražské ANO: Naše koalice napravovala, co se zkazilo

Do pražského štábu hnutí ANO se už trousí první politici. ParlamentníListy.cz vyslechly prohlášení Ivana Pilného či Patrika Nachera. Lídr hnutí, premiér Andrej Babiš, dorazí do štábu večer.

Kolem půl čtvrté mezi novináře dorazili dva čelní kandidáti hnutí ANO v pražských komunálních volbách. Jedním byl senátní kandidát na Praze 12 a trojka komunální kandidátky Ivan Pilný, druhým pak číslo 2 magistrátního lístku, poslanec Patrik Nacher.

Ten novinářům sdělil, že hnutí ANO je připraveno v příštím volebním období na pražské radnici spolupracovat s „kýmkoliv, kromě aktivistů, kteří nechtějí nic dělat, jen to město zabetonovat“. Koho má konkrétně na mysli, to i přes naléhání novinářů neprozradil.

Koalice z minulého volebního období ale podle Nachera nebyla tak špatná, jak jí někteří přičítají. „Byla to koalice revizní. Tedy taková, co dávala dohromady to, co se tu za minulá období zanedbalo. Určitě to nebylo vidět tak, jako kdyby postavila Kaplického knihovnu, ale pro rozvoj města to určitě bylo důležité,“ dodal.

Ivan Pilný pro ParlamentníListy.cz uvedl, že věří v úspěch jak v komunálních volbách, tak při své senátní kandidatuře. Později před novináři připustil, že kandidovat v Praze za hnutí ANO není úplně snadné, ale přesto má z kampaně dobrý pocit.

Andrej Babiš přijde do štábu večer. „Dali jsme si skvělej oběd, teď jdu na Pařížskou vybírat oblek, protože jsem přibral.“

„Skvělej oběd“ měl premiér v pražské restauraci TARO.

autor: Jakub Vosáhlo