Babiš: Jít s ODS? To není názor hnutí. Okamura nechce

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se v rozhovoru pro server iDNES.cz ostře vymezil proti oběma opozičním koalicím a volby vidí jako zásadní bod, kde chce zastavit jejich možný nástup do vlády.

„Tyhle volby rozhodnou o tom, zda odevzdáme suverenitu Bruselu, jestli tady bude vládnout ODS a SPOLU s Pirátostánem, jestli zvýší daně, přijmou euro, zmrazí důchody, sníží platy, zprivatizují nemocnice, ČEZ, Budvar nebo Českou poštu a zaškrtí ekonomiku, která by se pak následně dostala do recese přesně jako po světové krizi. Tomu všemu chci zabránit,“ zdůraznil Babiš.

Podle šéfa hnutí ANO u koalice Pirátů a STAN ani není jisté, kdo by byl premiérem, zda Ivan Bartoš (Piráti) nebo Vít Rakušan (STAN) a kandidát koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, Petr Fiala (ODS) podle Babiše není tím správným politickým tahounem do neklidné doby. A každý, kdo chce volit Petra Fialu, podle Babiše vlastně volí i Piráty, protože obě opoziční koalice se netají tím, že po volbách chtějí sestavit společnou vládu a poslat ANO do opozice.

Odmítl, že by dopředu kalkuloval s koaliční vládou s ODS, o které mluvil moravskoslezský hejtman za hnutí ANO Ivo Vondrák

„Nevím, proč to pan Vondrák říká, my jsme žádné takové debaty nevedli. To je jeho soukromý názor, určitě to není názor hnutí,“ pravil Babiš.

Nechtěl se vyjadřovat ani k případné povolební spolupráci s SPD Tomia Okamury.

„Co mám říkat? Pan Okamura říká, že Babiše nechce. Spekulace z roku 2017, že s nimi půjdeme, se nenaplnily. Už jednou tady všichni varovali před naším spojením a ukázalo se, že opozice nemá žádné konkrétní téma. Jen straší neexistujícím ohrožením,“ řekl šéf hnutí ANO.

S debatami o sestavování vlády je podle něj třeba počkat až po volbách.

Rozlítil se nad časopisem Reflex, který naznačil, že po volbách může Babiš buď zůstat v čele vlády nebo se ocitnout v cele.

„To je neuvěřitelný. Stejně, jako průběh celé kampaně. Chápete, že tady jeden časopis naznačuje, že bych měl jít do vězení? Bez kauzy, bez soudu, prostě rovnou jít sedět, protože jsem porazil jejich kámoše z ODS, kteří mě donutili jít do politiky. To, že je tady taková poptávka, je podle mě absolutně skandální. Oni se chovají jako v 50. letech. Tihle údajní demokraté. Ono se to projevilo i na rozhodnutí úřadu v Černošicích (černošický městský úřad uložil Andreji Babišovi pokutu 250 000 korun za přestupek proti zákonu o střetu zájmů za to, že ovládá média, pozn. red.), kde popírají moje základní lidská práva, právo podnikat a vlastnit majetek,“ vypálil šéf hnutí ANO.

Pokud se Babišovi opravdu nepodaří sestavit vládu, v opozici prý v poslaneckých lavicích sedět nehodlá.

„Neumím si představit, že budu v opozičních lavicích. Protože já nejsem politik, který má velké projevy, nejsem dobrý rétor a hlavně bych nic neudělal, nemohl nic změnit. Jedině většinová vláda může prosazovat věci pro lidi. Byl jsem ve vládě, což si myslím, že je místo, kde jsem pro naši zemi nejplatnější. Proto usiluji o to, abychom vyhráli volby, byl jsem premiérem a mohl pokračovat v práci pro lidi, kterou jsem ještě nedokončil,“ zaznělo z Babišových úst.

