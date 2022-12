Babiš: Kandidáty nikdo nezná. Půjdu do debat

reklama

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér se dosud televizních debat odmítl účastnit. „Debaty jsou na to, aby se kandidáti představili. Ty kandidáty pořádně nikdo nezná. Nikdo neví, jak by se zachovali, jestli jsou pracovití, jak budou reagovat," uvedl a dodal, že jeho všichni znají. „Do debaty půjdu příští rok, určitě se nikoho nebojím," dodal.

Pro končící rok už žádnou fázi kampaně neplánuje. V lednu rozešle občanům dopis. „Je to de facto smlouva s občany," poznamenal. Mezi zmíněnými závazky je to, že pro něj Česko bude vždy na prvním místě, že bude akční a tvrdě pracující prezident, respektovat Ústavu ČR, bude k dispozici občanům, zřídí na nádvoří schránku, bude transparentní, otevře Pražský hrad lidem a bude fungovat jako nadstranický prezident.

Za svoji silnou stránku Babiš považuje, že je nezávislý na penězích a vlivu, nemá sponzory z byznysových a lobbistických kruhů, je pracovitý a akční. „A nejdůležitější je, že nejsem ničí loutka. Můžu dělat ekonomickou diplomacii, znám plno prezidentů," řekl. Jeho slabou stránkou je podle něj občasná výbušnost v debatách nebo to, že občas rychleji mluví, než myslí.

Prvním krokem po případném zvolení by bylo sestavení týmu, u kterého by požadoval bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. „Byli by tam se mnou lidé, kteří se mnou byli na Úřadu vlády," poznamenal. Na Hradě je podle něj potřeba odbor pro Evropskou unii, pro zahraničí nebo odbor zabývající se vládní agendou. Vedoucí prezidentské kanceláře by byla Tünde Bartha, o dalších personáliích nechtěl Babiš mluvit. „Ale jsou to většinou ženy," poznamenal. Nešlo by podle něj o lidi z hnutí ANO.

Co se týče prezidentských pravomocí, neměnil by je. Zároveň se zastal přímé volby prezidenta. „Je to největší mandát jednoho člověka," konstatoval s tím, že žádná strana ani hnutí v jiných volbách nezískalo 2,9 milionu hlasů. Současného prezidenta Miloše Zemana v roce 2018 volilo v druhém kole 2,85 milionu občanů.

Milosti považuje Babiš spíše za kompetenci Ministerstva spravedlnosti. Od něj by chtěl mít vždy stanovisko, radil by se s odborníky z justice. Není však podle něj potřeba zakládat tým, spíše ad hoc o věci debatovat. Umí si představit udělení milosti například z humanitárních důvodů. K amnestii důvod nevidí.

Co se týče další pravomoci prezidenta, tedy jmenovat ústavní soudce a předsedu Ústavního soudu, chtěl by opět komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti a s dalšími odborníky na justici. „Ústavní soud je nejvyšší instance. Měli by tam být lidé, kteří jsou v justici dlouho, mají obrovské zkušenosti, dobrou historii, morální profil," přiblížil Babiš. Pokud jde o využívání veta zákonů, spíše by se snažil předlohy, s nimiž by měl problém, předem projednat s předkladateli. Veto považuje spíše za gesto.

ANO si podle něj udrží politickou sílu i v případě, že se stane prezidentem a z čela hnutí odejde. „Myslím, že jsou tam schopní lidé. Máme dobré politiky," poznamenal. „I po mém eventuálním odchodu doufám, že to bude jedna parta, že si uvědomí, že to je celkem jedinečný projekt," doplnil.

