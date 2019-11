Babiš: Minář je 26letý nedostudovaný student! Dává úkol opozici? Tak to jsou na tom fakt blbě!

Babiš včera při projevu v Národním muzeu k 30. výročí sametové revoluce uvedl, že není pyšný na své členství v KSČ. „Řekl jsem v projevu, že na to nejsem pyšný, ale na druhé straně jsem nikomu nic špatného nedělal, nikomu neubližoval, choval se slušně a mám čisté svědomí. V komunistické straně bylo 1,7 milionu členů, další ve svazu mládeže, takže nevím, proč mi tu někdo takovou třicet let starou věc vyčítá,“ poznamenal Babiš a zásadně odmítl to, že by spolupracoval s StB.

Odmítl i to, že by mu projev psal jeho poradce Marek Prchal. „Na tyto věci mám, myslím, cit. Pan Prchal se určitě vyzná, jak se dělá Facebook, ale já mám zase intuici na některé jiné věci. Třeba na svá pravidelná nedělní hlášení na Facebook dávám scénář já. Že to celé nepíšu, to je pravda, ale pak to celé přepisuji. Věnuji tomu každou neděli tři až šest hodin,“ sdělil.

Vyprávěl i to, jak šel do Národního muzea z Národní třídy pěšky. Po obědě pak podle svých slov šel pěšky z Kramářovy vily do Lichtenštejnského paláce. Po cestě potkával řadu lidí, někteří se s ním fotili, jeden člověk prý křičel slov Hanba, což Babiš nechápe proč. „No, a pak jsem šel z Lichtenštejnského paláce do kavárny a cukrárny, kde mají mé oblíbené dukátové buchtičky. A tam seděl někdo, kdo řekl, že vedle nás nechce sedět. A když se ho kolega ptal proč, tak nic nevysvětlil. Ti lidi nejsou schopni něco vysvětlit, komunikovat. Protože ty věci, které mi vyčítají, neexistují," podotkl.

Své pak řekl i k sobotní Letné. „Bylo to stejné jako minule. Dalo se čekat, že jich tam bude stejně, moc to neřeším. Je to jejich právo, máme svobodu,“ řekl k čtvrtmilionovému davu. Od šéfa hnutí Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře zde dostal ultimáta – aby se vzdal Agrofertu včetně médií a odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. „Nemám se čeho vzdávat, protože firmy jsem se už vzdal. Máme tu lex Babiš, který vymyslely tradiční demokratické strany. Podle toho jsem postupoval, takže jsem to už splnil. Nemám Agrofert,“ zdůraznil. A Marii Benešovou odvolávat nehodlá, je to podle jeho slov čestná žena.