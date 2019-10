Babiš: Na ČT si posvítíme. Plán na zpřísnění kontroly

Na úvod si předseda vlády po návštěvě Japonska oddychl, že je konečně v pořádku doma. Zpáteční let byl podle jeho slov „horor“. „Museli jsme s letadlem nouzově přistát v Šanghaji, abychom vyložili cestujícího se zdravotními problémy, co se asi vystresoval z turbulencí. Myslel jsem na Gretu, když mi letuška říkala, že musíme vypustit 35 tun paliva, abychom mohli bezpečně přistát,“ přiblížil.

Pak už se vrátil k samotnému Japonsku, kde se zúčastnil velkolepého uvedení císaře Naruhita na trůn. „Japonsko je úžasné. Tokio. Kjóto. Zážitky na celý život,“ dodal spokojeně. Velmi si pochvaloval uctivost, milost a spořádanost Japonců. „To je fakt něco jiného, než na co jsme tady zvyklí. Důstojnost, zachování tváře, to je pro ně skutečně hluboká lidská hodnota. A taky perfekcionismus,“ poznamenal premiér.

Oceňuje i schopnost Japonců sobě i ostatním naplánovat program s přesností na deset vteřin, což pro něj osobně byla trochu nevýhoda. „Kamkoli jsem se pohnul, organizovali mi život tři, čtyři lidi. Hned, jak jsem ráno vylezl z pokoje. Z toho jsem byl trochu nervózní. Prý se tomu říká ‚kulturní šok‘,“ popisoval své dojmy.

Pak vysvětlil, proč je pro nás Japonsko tak důležité. „V Česku mají japonští investoři 266 firem, které zaměstnávají víc než 51 tisíc lidí. S Japonskem spolupracujeme třeba na výrobě energie z plazmy v tokamaku. V tom jsme dokonce dál než USA. Máme obrovský potenciál spolupráce, který se snažím rozvinout,“ upřesnil, na co využil i tuhle návštěvu ministerský předseda, který na všech jednáních ukazoval brožuru Czech Republic: The Country for the Future.

„Makáme na tom, abychom transformovali průmysl a celou ekonomiku. Robotizace, umělá inteligence, vysoká přidaná hodnota. Prostě to, čemu se říká „průmysl 4.0“. Píšu o tom i v knížce O čem sním,“ připomněl Babiš, podle nějž jsme na to vše výborně připravení, jak píše ve své zprávě Erste Group. „Česká republika vyniká nad všemi ostatními postkomunistickými zemi v přívětivosti pro byznys nebo třeba v rovných podmínkách,“ popsal, co vychází ze studie.

Jednal také i s vietnamským premiérem Nguyenem Xuânem Phúcem o přímé letecká lince Praha–Hanoj, která by se mohla spustit příští rok. „Ale víte co, radši už nic neslibuju. V médiích na mě někteří lidi útočí, že ještě nefunguje přímý spoj do Bangkoku, který Thajci slibovali na říjen. To ale není problém na naší straně. Takže k lince Praha–Hanoj vám řeknu jen to, že na ní děláme. Abych zas neschytal kritiku; místo toho, aby byli komentátoři rádi, že buduju nové kontakty a zařizuju lepší spojení se světem, tak na mě útočí,“ zlobil se Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na řadu přišel i státní rozpočet na rok 2020. Poslanci jej tento týden schválili a jde do druhého čtení, opozice jej ale ostře kritizuje. „Opozice do něj samozřejmě chtěla hodit vidle, ale nepovedlo se jí to. Ve Sněmovně naši ministryni financí podpořil i pan prezident a slíbil, že pokud Sněmovna rozpočet finálně schválí, podepíše ho,“ zdůraznil premiér a konkrétně se opět rozepsal o tom, v čem všem je rozpočet přínosný.

Během doby, kdy byl Babiš v Japonsku, také poslanci schválili výroční zprávy České televize za roky 2016 a 2017. Sám prý vyzval „naše“ poslance, ať pro ně zvednou ruku. „Víte, že jsem k České televizi kritický, nikdo o mně nepřinesl tolik negativních a mnohdy účelových zpráv, jako ona. Ale ve Sněmovně se hlasovalo o jejím hospodaření a v něm nikdo nenašel takové pochybení, že by se nemělo odsouhlasit,“ míní premiér, který vidí rozdíl v tom, že se nerozhodovalo o kvalitě nebo nekvalitě České televize a o její objektivitě a vyváženosti.

„O tom z podstaty demokracie ani politici nemůžou rozhodovat, ale lidi zvolení do Rady ČT. Každopádně jsem pro, abychom se důkladněji podívali na její hospodaření za rok 2018, které teď bude na výboru. Podle mě by hospodaření České televize měl hlídat Nejvyšší kontrolní úřad, stejně jako to dělá u ostatní velkých státních podniků. Dáváme do ní přece peníze my všichni,“ konstatoval předseda vlády.

A závěrem se pozastavil nad platy kantorů, které chce vláda víc odměňovat, ale přesto nejsou školské odbory spokojené. „Odbory pořád vyhrožují stávkou, ale já mám pocit, že naše páteční jednání bylo pozitivní. Ministr Plaga odborářům jasně vysvětlil, jak budou peníze na platy letos rozdělené, a mně to dávalo smysl. Nechápu, proč odbory mluví o stávce dnes, když se platy zvedají o 50 procent za 4 roky naší vlády, ale nebouřili v ulicích před 10 nebo 15 lety, kdy vlády na učitele úplně kašlaly,“ dodal udiveně premiér.

Psali jsme: Tabery navrhl nový politický subjekt, ale komentátor ho zarazil: Na tom by nejvíc profitoval Babiš Petr Štěpánek: Zaorálkova faleš a Babišova zrada Po zádech běhá mráz. Pokud o mně tohle zveřejníte, bude zle, napsal nám poslanec Michálek. Takže to zveřejňujeme Dva Bakalovi šéfredaktoři si povídali: Kvalitní novinařina má být jako úder do žaludku společnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.