Babiš: Pavel na Hradě? Vláda se utrhne ze řetězu. Generál: Babiš? Lavírování mezi Východem a Západem

Babiš hned v úvodu rozhovoru poděkoval voličům za to, že mu dali 35 procent hlas, což je výrazně víc, než v minulosti dosahoval jako lídr hnutí ANO v parlamentních volbách.

„Doufal jsem, že postoupím do druhého kola, ale takto těsný výsledek jsem nečekal. Zvlášť když proti mně stála skoro všechna média a takzvané elity. Dostat 1 952 213 hlasů je úžasný výsledek, vždyť ve sněmovních volbách v roce 2021 mělo hnutí ANO 1 458 140 hlasů. To je skoro o půl milionu hlasů víc. Bylo to skutečně nad moje očekávání a je to obrovská síla. Ale jedna věc mě hodně zklamala,“ začal Babiš.

„To, jak spousta lidí na Twitteru, kteří za každým druhým slovem mluví o pravdě, lásce a demokracii, se začala navážet do lidí žijících na vesnicích za to, že mě volili, a mluvila o nich jako o ovcích, hlupácích a omezencích. Psali, že ,Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí', nebo že ,Vzdělaná a inteligentní Praha zase zachraňuje tupý vidlákov'. To je neskutečná arogance. Skutečný demokrat přece snese názor druhého,“ pokračoval.

Hned poté obvinil generála Pavla, že ve své kampani lže.

„Měl velmi dlouhou, drahou a propracovanou kampaň, která se na veřejnosti snaží budovat image hrdiny a zkušeného diplomata. V mnoha ohledech ale lže a přikresluje si realitu,“ vypálil Babiš.

On osobně prý kampaň povede tak, jak ji vede celých deset let, co je v politice. Na svých talk show bude přesvědčovat lidi, že jako prezident zvládne krizi, ve které se Česko nachází.

„Na rozdíl od pana Pavla budu bojovat za české zájmy a pomáhat našim občanům. Nebudu ničí figurka. Generál Pavel je kandidát současné vlády, podpořený přímo premiérem Fialou. Stojí za ním paní Pekarová, pan Rakušan a další politici pětikoalice. Dá se proto očekávat, že Pavel na Hradě ochotně půjde na ruku současné vládě, která se už chystá zvyšovat daně, upravovat důchody, placení u doktora a další a další věci. Vláda jen čeká na to, až bude mít na Hradě tvárného prezidenta, aby všechny ty šílenosti prosadila. Já nejsem vládní kandidát. Já budu této bezohledné vládě šlapat na paty. Pokud se ale pan Pavel stane prezidentem, vláda se úplně utrhne z řetězu. Upozorňuji, že dosud alespoň musela předstírat zájem o každodenní starosti a problémy našich lidí. Pokud bude Pavel na Hradě, i s tím je konec,“ pokračoval v kanonádě Babiš.

A hned dodal, že chce dělat pozitivní kampaň.

Sám sebe popsal jako diplomata, za kterým zůstali v politice výsledky a jako takový by se prý pokusil dostat k jednacímu stolu Rusko s Ukrajinou. Je totiž přesvědčen, že je to z pozice českého prezidenta možné.

Generál ve výslužbě Petr Pavel zdůraznil, že pokud se stane prezidentem, nebude platit to, čím straší prezident Miloš Zeman, že totiž bude na Hradě sedět voják. Pavel je generálem ve výslužbě. Teď už je v civilu.

Babiš na tiskové konferenci těsně po prvním kole voleb ztratil podle Pavla hlavu a neusnesl, že nevyhrál už v prvním kole. Pavla to prý nepřekvapilo. „Naprostá většina toho, co říkal, byla buďto sebelítost, vyložené lži, nebo překrucování pravdy. To vše koresponduje s tím, jak vystupuje dlouhodobě,“ shrnul Babišovo vystoupení Pavel s tím, že od Babiše teď očekává v podstatě jakýkoli útok.

V podobném duchu se vyjádřil na své tiskové konferenci po prvním kole prezidentské volby.

„Vzhledem k tomu, že v druhém kole bude Andrej Babiš, tak očekávám, že v tom druhém kole budou fauly, protože on bez faulů ani hrát neumí,“ poznamenal Pavel. „Já se na to druhé kolo těším. Beru ho jako velkou výzvu, a já mám výzvy rád,“ sdělil Pavel.

Sám je prý připraven v kampani ještě přidat na obrátkách. „A také poukázat na nebezpečí, které by se mohlo objevit se zvolením Andreje Babiše,“ zaznělo od Pavla s tím, že pokud by se Andrej Babiš stal prezidentem, hrozí, že utrpí naše pověst mezi západními partnery, protože hrozí, že začneme lavírovat mezi Západem a Východem.

A hned vyrazil do protiútoku

„Rozhodně bych se z hlediska minulosti nesrovnával s Andrejem Babišem. Situace mezi mnou a jím je naprosto odlišná. Tohle je ale samozřejmě útok, spojovat mě s Putinem je opravdu hodně přitažené za vlasy. Já nikdy nebyl komunistickým rozvědčíkem, na rozdíl od Andreje Babiše jsem nikdy nespolupracoval s StB a ani s žádnou jinou zahraniční službou. Naopak jsem po listopadu pracoval 30 let ve prospěch této země a našich občanů, zatímco on pracoval většinu času jen ve svůj vlastní prospěch,“ upozornil.

Proti Babišovu chaotickému řízení věcí staví před voliče svůj klid a snahu skutečně problémy řešit, nikoli jen o nich s přemírou mluvit.

„Rozhodně se k tomu ale nebudu stavět jako Babiš. Nebudu lhát, nebudu překrucovat fakta. Ale pokud to bude zapotřebí, tak budu důrazný. Nemusím si totiž na svého protivníka nic vymýšlet. Na své cestě nahoru zanechal spoustu materiálu, kterým je možné popsat, co je to za člověka. Není třeba vyrábět jakékoliv materiály, ony prostě existují,“ řekl.

