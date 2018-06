Babiš: Zemana k soudu nepoženu. S Pochem nepočítám

Česká televize informuje o tom, že předseda vlády Andrej Babiš už má jasno o všech ministerských postech ve svém kabinetu. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček prý bude sedět na dvou židlích. Povede ministerstvo vnitra a dočasně i ministerstvo zahraničí. Sociálnědemokratický europoslanec za ČSSD Miroslav Poche tedy v kabinetu nebude.

Hamáček sice ještě v nedělních Otázkách Václava Moravce hrozil, že by pak v podstatě šlo o porušení koaliční smlouvy a ČSSD by v krajním případě vlastně vůbec nemusela do vlády vstupovat, takže by celý projekt zkrachoval ještě dřív než začal, ale Andrej Babiš s Pochem ve vládě ani tak nepočítá. Dal také jasně najevo, že nehodlá jít do kompetenčního sporu s prezidentem Zemanem.

Otázkou tak zůstává, co teď udělá ČSSD, zda se smíří a plány Andreje Babiše a Miloše Zemana.

