Babiš a rezignace? Promluvil Jan Švejnar

Hostem moderátorky Barbory Tachecí na Českém rozhlasu Plus byl ekonom Jan Švejnar. Jak vnímá střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a co si myslí o zprávě Evropské komise?

„Ve vztahu k dnešní vládě nejsem. Jsem zcela nezávislý, nejsem v žádné politické straně. Sedím jen v dozorčí radě letiště, kam mě delegovalo Ministerstvo financí. Čas od času se vídáme s premiérem Andrejem Babišem, ale bavíme se o ekonomických celosvětových otázkách,“ sdělil úvodem Švejnar a odmítl spekulace, že by měl kdy usednout do ministerského křesla.

Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 8% Nepřeji 92% hlasovalo: 12687 lidí

K návrhu auditu Evropské komise ve věci Agrofertu a premiéra Andreje Babiše uvedl, že nejde o konečnou zprávu. „Příliš těchto auditních zpráv neznám, takže nedokážu posoudit, zda může dojít k nějakým změnám,“ poznamenal Švejnar s tím, že podle jeho názoru je potřeba počkat na finální verzi, na ten důležitý rozsudek. V případě, že závěr bude totožný, musela by se podle Švejnara splatit určitě daná dotace, zda by měl Babiš pokračovat, vnímá jako politické rozhodnutí. „Musela by se rozhodnout koalice,“ podotkl. „Já sám bych považoval za důležité rezignovat,“ sdělil s úsměvem, že americký prezident Donald Trump by podle něj za dané situace ve funkci zůstal.

Co se týče střetu zájmů, Švejnar se domnívá, že Babiš je ve střetu zájmů a několikrát s ním o tom mluvil. „Je otázka, proč toto neřešily místní orgány už dřív. Ve Spojených státech se každý člen vlády musí zbavit svého majetku tak, že je investován do slepého trustu,“ zmínil Švejnar.

Následně ekonom Švejnar hovořil o své neúspěšné prezidentské kandidatuře před 11 lety. „Hodně jsem pochopil, hodně poznal a jsem z toho rozhodně moudřejší,“ poznamenal k tomu Švejnar, který byl pro přímou volbu prezidenta. A stále si myslí, že to byl dobrý krok. „Ovlivnit miliony lidí je těžší než pár set,“ poznamenal Švejnar.

„Mnoha lidmi jsem dáván jako ekonom napravo, ale jako člověk, který říká, aby byla co nejmenší chudoba, tak mě někteří lidé dávali nalevo,“ zmínil ke své politické orientaci Švejnar. „Daňová zátěž v Česku není přílišná, ale je příliš složitá. Byl bych pro, aby se snížil daňový systém, daňová zátěž, kterou máme, není tak velká jako v mnohých západoevropských zemích,“ dodal.

Psali jsme: Babiš sněmovně: Soros! Útok na Česko. Trpíme za kritiku migrace? Pochybný papír z EU. Psychopatický udavač Fiala (ODS): Voláme Babiše k zodpovědnosti, křičení a nadávky nic nevyřeší Klus promluvil: Voliči Zemana a Babiše...nesmíme je nenávidět. A řekl, co má před očima Festival Hrady CZ slaví 15 let a oznamuje kompletní program v čele s kapelou Kryštof

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef