Babiš chce, aby o GIBS s poslanci mluvili vedoucí státní zástupci

„Požádám, aby je (výbor) pozval na jednání, aby ho oni informovali, jak GIBS funguje,“ řekl Babiš na tiskové konferenci.

Právě šéf Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Ištvan podle Babiše poslal vládě loni na jaře dokumenty, ze kterých podle premiéra vyplývá Murínova nedůvěryhodnost. Minulý týden šéf vládního hnutí ANO oznámil, že k Murínovi nemá důvěru. Inspekce předtím informovala, že premiér na šéfa GIBS vyvíjí nátlak, aby odstoupil.

V kauze jde podle premiéra v demisi o případ Beretta, který se týká úniků informací z vyšetřování a figuruje v něm například pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová nebo bývalí policisté. Murín v kauze loni vypovídal jako svědek. Případ řeší pražské vrchní státní zastupitelství.

Babiš před schůzkou poukázal na dlouhodobou kritiku inspekce ze strany státních zástupců včetně Zemana. „Podle mého názoru se jedná o pochybení, která jsou dlouhodobějšího charakteru a která se opakují. Já bych je vyhodnotil jako systémové problémy,“ řekl nejvyšší státní zástupce dnešním Lidovým novinám (LN).

Zákonodárci by podle Pavla Zemana měli zvážit, zda by inspekce neměla být v budoucnu odpovědná nikoliv jako dosud premiérovi, ale jinému orgánu. Zmínil, že by mohl vzniknout například odbor na Úřadu vlády či zmocněnec vlády, který by činnost GIBS monitoroval a premiérovi pak podával zprávy. Další možnost je „zavěsit“ inspekci na jinou instituci, například státní zastupitelství, protože stojí mimo politiku, uvedl v LN Zeman.

Konflikt mezi Babišem a Murínem rozjitřil politickou scénu. Premiér minulý týden čelil interpelacím na toto téma. V pátek se kvůli personálním změnám, které provádí Babišova vláda bez důvěry, sejde mimořádně Sněmovna. Schůzi vyvolala opozice. Dnes Murín hovořil před bezpečnostním výborem.

autor: nab