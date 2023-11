Babiš chtěl dnes mlčet. Ale slyšel Fialu a vypustil bomby

Vláda by měla okamžitě odstoupit, premiér Fiala nekomunikuje a zemi škodí, uvedl dnes v souvislosti s protesty odborů šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Jeho slova na krátkém tiskovém brífinku doplnil i místopředseda ANO Karel Havlíček, jenž uvedl, co vše vláda Petra Fialy (ODS) slíbila a nesplnila.

„Neměli jsme v úmyslu dnes vystupovat, ale po tom, co jsem viděl projev pana premiéra, tak se nám bohužel potvrdilo, že pan premiér není z jiné planety, ale je z jiné galaxie. Protože každý normální člověk, každý politik, by čekal, že pan premiér vystoupí a bude se snažit tu situaci nějak smířlivě řešit. Ne. Naopak. Jeho vystoupení bylo stejné jako celá jeho vláda. Arogantní, výsměšné, urážlivé – a jenom přilil olej do ohně, dehonestoval protesty. Mluvil o nějakých komunistických vlajkách a samozřejmě svaluje vinu na jiné, na druhé. Na covid, který tady žádný nebyl za jeho vlády. Na Ukrajinu,“ začal své vystoupení Andrej Babiš.

„A zase straší lidi rozvratem veřejných financí. A popírá sám sebe. Pokud straší lidi veřejnými financemi, které jsou ve výborném stavu, a zároveň se chlubí dobrým ratingem, tak je to samozřejmě nesmysl. Dnešní protesty jsou výsledkem jeho vládnutí, jeho vlády, a vůbec k tomu nemuselo dojít. Bohužel tato vláda lže. Lhala před volbami, lže stále. Pan premiér lhal i dneska. Tato vláda vyhnala inflaci do nejvyšších čísel v Evropě. Tato vláda dopustila nejvyšší ceny energií v Evropě. Tahle vláda odehnala všechny investory. Všichni, kteří za nás chtěli tady investovat, jako Microsoft, Intel, Gigafactory, odešli – a nikdo nepřijde. Nikdo nepřijde do naší země, kterou tato vláda rozvrátila,“ dodal Babiš.

„Důvodem této stávky je samozřejmě to, že vláda nekomunikuje. Hlavně nekomunikuje pan premiér. Pan premiér nejedná osobně s odboráři. Jenom to deleguje na své ministry a ti samozřejmě nejednají, protože k tomu nemají žádné kompetence. Pan premiér mluví o ozdravení, o nějakém ozdravném balíčku. Žádný ozdravný balíček to není. Je to navyšování daní, které způsobí samozřejmě obrovské navýšení inflace. Tato vláda vůbec nepochopila, jak má řešit veřejné finance. Že má příjmy, že zrušili EET, že nečerpají z evropských fondů. Že máme šedou ekonomiku. Jediné řešení je, aby tato vláda okamžitě skončila, aby premiér, který tu vládu neřídí, není schopen vést ani jednání, dělá ostudu v Izraeli, v Africe, všude, je absolutně mimo, škodí naší zemi. Měl by okamžitě skončit a celá jeho vláda s ním,“ sdělil Babiš.

„Lidem i firmám už definitivně došla trpělivost. A vládě se podařilo to, co málokomu v novodobé historii České republiky. Postavila proti sobě zaměstnance, zaměstnavatele, pracovníky privátních firem, stejně tak jako pracovníky veřejného sektoru. A dnešní vystoupení pana premiéra Fialy potvrdilo to, že vůbec nepochopil, o co se zde hraje. Důvodem stávky totiž není to, že by lidé, kteří jdou stávkovat, chtěli finančně vydírat. Důvodem není ani to, že by měli politické ambice. Důvodem je mimo jiné to, že vláda neplní zásadním způsobem svoje sliby. Slíbila, že nezvýší daně a zvyšuje je plošně. Slíbila, že školství pro ni bude prioritou. Nemá ani odvahu přiznat to, že 130 procent průměrné mzdy nebude pedagogickým pracovníkům vyplácet, protože to vztáhla k tomu předcházejícímu roku. Současně tato vláda slíbila, mimo jiné to, že se nebudou realizovat ekologické aktivity typu toho charakteru, že se ukončí auta na spalovací motory a podobně. Jasně řekla, že se proti tomu vymezí. Tato vláda slíbila důchodcům, že se nebudou měnit valorizace. Přesto se to komplet mění. Tato vláda slíbila mimo jiné to, že bude dbát na rozpočet státu, a to tím způsobem, že se bude snažit šetřit. Co udělala? Udělala to, že pouze převádí poplatky na domácnosti a na firmy,“ doplnil Babiše Karel Havlíček.

„Lidem vadí to, že tato vláda má zcela nekompetentní a neschopné ministry. Ministři zcela rezignovali na odbornost, rezignovali na pragmatismus a jediné, co od nich vidíme, je aktivistická politika. Ať už v oblasti energetiky, ať už v oblasti ekologie, ale dokonce i dneska v oblasti zahraniční politiky, kdy se začínáme stávat šašky celé Evropy. Tato vláda současně se bojí rozhodovat. Bojí se rozhodovat tím způsobem, že místo aby řešila energetickou krizi, aby bouchla do stolu, a aby ukázala to, že má řešení, tak spoléhá na evropské řešení. Výsledkem toho je to, že máme jedny z nejvyšších cen v celé EU. Regulace přišla pozdě a byla příliš vysoká,“ dodal Havlíček.

„Tato vláda se neustále vymlouvá. Vymlouvá se na minulost, vymlouvá se na naši vládu. Slyšíme stále jenom to, že za energetické problémy, za vysoké ceny může naše vláda. Vymlouvá se na Rosatom, vymlouvá se na obnovitelné zdroje energie, vymlouvá se na ruský plyn. A neřeší absolutně aktuální stav. Vůbec nechápou to, o co lidem jde a čím lidé žijí. Tady vláda zdražuje lidem podnikání. Tato vláda zdražuje lidem život. Ano, v důsledku její politiky máme jednu z nejvyšších inflací v celé EU a v důsledku toho máme tři miliony lidí, kteří jsou na hranici chudoby. V důsledku toho zde máme firmy, které jsou na hranici nekonkurenceschopnosti. Ano, protože máme jedny z nejvyšších cen energií. A tato vláda naprosto tristním a žalostným způsobem komunikuje,“ dodal Havlíček.

To, že se nedaří, je věc jedna. Ale to, jakým způsobem tato vláda komunikuje s lidmi, komunikuje s firmami, kdy se jim vysmívá, kdy je arogantní, kdy je přezíravá, kdy je nálepkuje včetně této stávky. Kdy dokonce tajemník pana premiéra si dovolí říct to, že lidé zde chtějí kapitalisticky žít a socialisticky pracovat, je něco naprosto neuvěřitelného. Pane premiére, není to tak. Je to o tom, že lidé zde chtějí žít důstojně,“ zakončil Havlíček.

