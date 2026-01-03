Babiš dává Turkovi šanci. Jasný vzkaz pro Pavla

Prezident Petr Pavel stále odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí, jak navrhovala strana Motoristé. Po setkání s Turkem uvedl, že veřejné chování kandidáta na ministra, jeho výroky a jednání vytvářejí u významné části veřejnosti přesvědčení, že bagatelizuje nacistické Německo, jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, který se dopustil genocidy milionů lidí.
Podle tiskové zprávy Hradu tak Turek zpochybňuje respekt k ústavně definovaným hodnotám rovnosti, lidské důstojnosti a demokratického řádu a projevuje nerespektování principů právního státu. Prezident je hluboce přesvědčen, že osoba s takovým jednáním nemůže být členem vlády.
Když udělá pitomost nebo ostudu, ministrem nebude
Premiér Andrej Babiš k situaci uvedl, že Turek si zaslouží šanci, protože vyhrál evropské volby za Motoristy a v podstatě i ty celostátní. Podle Babiše byly minulé nevhodné kroky Turka popřeny nebo vysvětleny, a pokud by byly pravdivé, byly by nepřijatelné, ale Turek má dostat příležitost. „Avšak v momentě, když bude ministrem a udělá nějakou pitomost nebo bude dělat ostudu, tak tam nebude,“ sdělil předseda vlády.
Dodal, že Turek musí přesvědčit nejen prezidenta Pavla, ale i vládní kolegy, aby s ním spolupracovali.
„Voliči mu zkrátka dali hlasy a tyto věci byly známy už u evropských voleb, byť ne s takovou intenzitou. Samozřejmě se nemohou opakovat, protože to by skutečně vládu zatěžovalo, a to my nechceme,“ tvrdí premiér.
Babiš vyloučil možnost ústavní stížnosti kvůli prezidentovu odmítnutí jmenovat Turka ministrem. „Ne, určitě do žaloby nepůjdeme,“ prohlásil šéf vlády.
Filip Turek prezidentem?
Na pozadí sporu o jmenování Filipa Turka ministrem se objevují spekulace o jeho možné kandidatuře na hlavu státu v roce 2028.
Pavel při kritice Turka údajně použil formulaci naznačující aspiraci na prezidentskou funkci, což vyvolalo komentáře o možné „pomstě“ a kandidatuře Turka proti němu. V médiích a na sociálních sítích se množí hlasy vyzývající Turka, aby se místo ministerského postu soustředil na prezidentskou kampaň, přičemž sázkové kanceláře ho řadí mezi potenciální kandidáty s určitými šancemi.
Někteří komentátoři a čtenáři v diskusích a anketách vyjadřují přesvědčení, že by Turek mohl v přímé volbě proti Pavlovi uspět díky své popularitě mezi mladšími voliči a kritiky současného establishmentu. Turek sám se k těmto spekulacím nevyjádřil přímo, ale jeho silná podpora v předchozích volbách a online anketách naznačuje, že část veřejnosti by jeho kandidaturu uvítala.
Filip Turek ve svém novoročním vzkazu čtenářům webu ParlamentníListy.cz popřál vše nejlepší do roku 2026. Varuje však, že tento rok přinese „krutý boj“ o „ministerstvo Green Dealu“.
Vyzývá, aby se nepodceňoval „český a bruselský deep state“, který označuje za „hydru“ překrmenou prostředky z USAID a neziskových struktur, spolupracující s aktivistickým mediálním mainstreamem. Turek volá po trpělivosti, kritickém myšlení a pevné vůli podporovat boj proti „progresivně liberálním pokusům o sebezničení“ společnosti.
Uvádí, že je potřeba zvrátit „reálný a již započatý úpadek našeho světa“ v příštích letech, které mohou být poslední šancí. Zmínil vítězství, jako konec „nekompetentní Fialovy vlády“, kterou obviňuje z prodeje všech konkurenčních výhod. Kritizuje emisní povolenky EU-ETS1 od roku 2005 za nekonkurenceschopnost Evropy a předpovídá, že EU-ETS2 přinese chudobu velké části obyvatel, což činí postoje nové vlády „zcela přelomovými“.
