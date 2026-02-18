„Pravda je tvoje zbraň.“ Básnička pro Zdislavu, kterou snad ani nechcete slyšet

Duo z podcastu Chumelenice Markéta Lukášková a Lucie Petráková se v krátkém videu zastalo redaktorky Deníku N Zdislavy Pokorné a poslalo jí veřejný podpůrný vzkaz.
Jejich reakce přišla krátce poté, co ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka odmítl vpustit redaktorku Deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci v Černínském paláci, kde vysvětloval zprávy, které si psal s poradcem prezidenta Petra Pavla Petrem Kolářem. Snímky konverzace později prezident zveřejnil na sociálních sítích.
Autorky podcastu Chumelenice ve videu zveřejněném na sociálních sítích Pokorné symbolicky popřály k jejímu svátku – a to formou ironické rýmovačky, ve které se přímo opřely do Motoristů sobě i jejich představitelů. „Přejeme Zdíše, ať jí to píše. Zdislavo, k svátku přejem ti klid, i když tě Macinka nechce pustit dovnitř,“ zaznívá v úvodu. Následuje narážka na hnutí Motoristé a Filipa Turka: „Motoristi troubí, Turek dělá ramena, když přijde otázka, podělají si kolena.“
Závěrem pak přichází otevřená podpora novinářky: „Tak piš dál, pravda je tvoje zbraň, jsme s tebou a oni ať si trhnou. Nazdar,“ vzkazují Lukášková a Petráková novinářce z Deníku N.
Deník N v sérii článků rozebral starší, později smazané příspěvky Filipa Turka ze sociálních sítí, které podle redakce obsahovaly rasistické, sexistické či extremistické výroky a narážky na totalitní symboliku. Turek autenticitu části obsahu zpochybnil a označil zveřejnění za pokus o politickou diskreditaci.
Na článek reagovali Motoristé sobě pod vedením Petra Macinky podáním trestního oznámení na redaktory Deníku N a autory článku popisující výroky Filipa Turka. Macinka uvedl, že zveřejnění považuje za účelové a poškozující dobré jméno strany i jejího kandidáta.
Není to tak dlouho, co se Lukášková a Petráková pobouřily videem, v němž poměrně bez ostychu a v přímém přenosu komentovaly mimořádnou tiskovou konferenci prezidenta Petra Pavla, který předstoupil před kamery s tvrzením, že se jej měl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) „pokusit vydírat“.
Ve studiu právě natáčely nový díl podcastu, když je režisérka podcastu Kecy a politika Karolína Lukášková, která se na podcastu Chumelenice spolupodílí, během natáčení přerušila s tím, že prezident má nové vyjádření.
Tvůrkyně si okamžitě pustily živý přenos a reagovaly přímo před kamerou. Ve chvíli, kdy prezident prohlásil, že „na něj žádné zastrašování neplatí“, zaznívají ve studiu emotivní reakce. Jedna z přítomných přiznává, že je z vystoupení silně zasažená, jiná dodává, že „úplně zvlhla“. Další z účastnic pak mluví o tom, že jde o „mega husté“ vyjádření. Svou spontánní reakci následně zveřejnily na sociálních sítích.
Video se rychle rozšířilo po sociálních sítích. Zatímco část sledujících jejich spontánnost ocenila, jiní reagovali kriticky. Padaly ostré poznámky, že jde o „obraz české mediální scény“, a objevily se i komentáře, že „je načase přehodnotit volební právo žen v České republice“.
