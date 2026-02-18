„Pravda je tvoje zbraň.“ Básnička pro Zdislavu, kterou snad ani nechcete slyšet

18.02.2026 19:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Autorky podcastu Chumelenice Markéta Lukášková a Lucie Petráková zveřejnily krátké video, v němž se formou rýmovačky veřejně zastaly redaktorky Deníku N Zdislavy Pokorné. Reagovaly tím na situaci, kdy ji ministr zahraničí Petr Macinka odmítl vpustit na tiskovou konferenci. „Piš dál. Pravda je tvoje zbraň,“ vzkazují novinářce.

„Pravda je tvoje zbraň.“ Básnička pro Zdislavu, kterou snad ani nechcete slyšet
Foto: Instagram
Popisek: Markéta Lukášková a Lucie Petráková

Duo z podcastu Chumelenice Markéta Lukášková a Lucie Petráková se v krátkém videu zastalo redaktorky Deníku N Zdislavy Pokorné a poslalo jí veřejný podpůrný vzkaz.

Jejich reakce přišla krátce poté, co ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka odmítl vpustit redaktorku Deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci v Černínském paláci, kde vysvětloval zprávy, které si psal s poradcem prezidenta Petra Pavla Petrem Kolářem. Snímky konverzace později prezident zveřejnil na sociálních sítích.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 11743 lidí
Když byl Macinka na zmíněném brífinku konfrontován s tím, proč některé novináře z tiskové konference vyloučil, odpověděl ironicky: „No, hrozní jsme, já vím.“ Zároveň poznamenal, že registruje solidaritu dalších novinářů se Zdislavou Pokornou, kteří na její nepozvání upozorňovali.

Autorky podcastu Chumelenice ve videu zveřejněném na sociálních sítích Pokorné symbolicky popřály k jejímu svátku – a to formou ironické rýmovačky, ve které se přímo opřely do Motoristů sobě i jejich představitelů. „Přejeme Zdíše, ať jí to píše. Zdislavo, k svátku přejem ti klid, i když tě Macinka nechce pustit dovnitř,“ zaznívá v úvodu. Následuje narážka na hnutí Motoristé a Filipa Turka: „Motoristi troubí, Turek dělá ramena, když přijde otázka, podělají si kolena.“

Závěrem pak přichází otevřená podpora novinářky: „Tak piš dál, pravda je tvoje zbraň, jsme s tebou a oni ať si trhnou. Nazdar,“ vzkazují Lukášková a Petráková novinářce z Deníku N.

 

 

Deník N v sérii článků rozebral starší, později smazané příspěvky Filipa Turka ze sociálních sítí, které podle redakce obsahovaly rasistické, sexistické či extremistické výroky a narážky na totalitní symboliku. Turek autenticitu části obsahu zpochybnil a označil zveřejnění za pokus o politickou diskreditaci.

Na článek reagovali Motoristé sobě pod vedením Petra Macinky podáním trestního oznámení na redaktory Deníku N a autory článku popisující výroky Filipa Turka. Macinka uvedl, že zveřejnění považuje za účelové a poškozující dobré jméno strany i jejího kandidáta.

Není to tak dlouho, co se Lukášková a Petráková pobouřily videem, v němž poměrně bez ostychu a v přímém přenosu komentovaly mimořádnou tiskovou konferenci prezidenta Petra Pavla, který předstoupil před kamery s tvrzením, že se jej měl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) „pokusit vydírat“.

Ve studiu právě natáčely nový díl podcastu, když je režisérka podcastu Kecy a politika Karolína Lukášková, která se na podcastu Chumelenice spolupodílí, během natáčení přerušila s tím, že prezident má nové vyjádření.

Psali jsme:

Tvůrkyně si okamžitě pustily živý přenos a reagovaly přímo před kamerou. Ve chvíli, kdy prezident prohlásil, že „na něj žádné zastrašování neplatí“, zaznívají ve studiu emotivní reakce. Jedna z přítomných přiznává, že je z vystoupení silně zasažená, jiná dodává, že „úplně zvlhla“. Další z účastnic pak mluví o tom, že jde o „mega husté“ vyjádření. Svou spontánní reakci následně zveřejnily na sociálních sítích.

Video se rychle rozšířilo po sociálních sítích. Zatímco část sledujících jejich spontánnost ocenila, jiní reagovali kriticky. Padaly ostré poznámky, že jde o „obraz české mediální scény“, a objevily se i komentáře, že „je načase přehodnotit volební právo žen v České republice“.

Psali jsme:

Ať puknou. Vidlák našel díru v řečech opozice o ČR a USA
Z USA přišla věštba o budoucnosti Petra Macinky
Řídí stát tajné služby? Nebezpečný trend odhalen
Turek už na lidi nefunguje. Novinářka vytáhla další zprávu, narazila

 

Zdroje:

https://www.instagram.com/reel/DUGJBz3jVEt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pokorná , motoristé , Petráková , Deník N , Lukášková , Chumelenice

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, že si Zdislava Pokorná zaslouží podporu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Proč tedy nechcete víc podporovat Ukrajinu?

Myslíte, že když Putin uspěje, že se s tím zavládne v Evropě opět mír? Já se spíš obávám opačného scénáře a přijde mi absurdní, že zrovna Orbán volá po sjednocení Maďarska, ČR a Slovenska, aby zabránil zatažení Evropy do války, když v praxi jako vlády (v ČR ta vaše) děláte přesně opak a třeba Ukraji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Na Davida Prachaře po agitce s Haváčovou vyskočila vlastní minulost

13:50 Na Davida Prachaře po agitce s Haváčovou vyskočila vlastní minulost

Vystoupení Sarah Haváčové a jejího přítele Davida Prachaře na podporu prezidenta Petra Pavla vyvolal…