Zbušil gangstery, byl z toho diplomatický skandál. Teď je ministrem. A co Bulhaři?

„Bulharská měna je levá, chlápkům těm ostrým to neva. Podvody s doklady, proti dle nálady. Hrají si na jinou sortičku, na sortu, toužej po německym pasu – passportu,“ začíná píseň Bulháři kapely Jednotka Akademického Rapu, tedy J. A. R. S ní vznikl v roce 1999 i stejnojmenný klip, který vyvolal diplomatickou roztržku. A není to jediné umělecké dílo, které naštvalo představitele jmenovaného jihoslovanského etnika.
Diplomatický skandál
Kapela J. A. R. chce vyzkoušet nového basáka, a tak přehrává písničku Bulháři. Kolem zkušebny táhnou dva gangsteři do protějšího baráku pohlednou ženu. Projdou s ní místností s barem, kde visí portréty Rasputina, Antonína Zápotockého, Josifa Stalina a dalších, pracovnou kmotra v beranici s bulharskou vlajkou na stěně a nechají ji v posledním pokoji. Pak jí tam začnou z hadice čoudit zplodiny z výfuku, aby si uvědomila, že s nimi není žádná sranda a byla povolnější. Žena v minisukni pak stepuje kmotrovi na pracovním stole. To už se tam ale vrhnou rapeři kapely, gangstery zbuší a ženu vysvobodí. V roli Jeleny Helena Vondráčková, kmotra Bob Klepl a odvážných zachránců Dan Bárta, Michael Viktořík a jakýsi rocker s černou mařenou. Dnešní ministr kultury Oto Klempíř v paruce.
„V klipu se používají bulharské národní symboly z totalitní doby a současně se text věnuje jevům typickým pro všechny postkomunistické země. Nemluvíme už o tom, že rekvizity, použité pro kostýmy ‚Bulharů‘, nemají nic společného se skutečností a mají vyvolávat negativní reakci,“ protestoval hned velvyslanec Ogňan Grkov s tím, že podle názoru jeho úřadu snímek porušuje zákony České republiky. Po Radě pro rozhlasové a televizní (RRTV) vysílání žádal, aby ho zakázala.
Klempířova nadsázka
„Cože? Vždyť to je přece legrace a nadsázka,“ reagovala Vondráčková v článku na webu iDNES.cz. „Samozřejmě je to nadsázka, my jsme proti hanobení jakéhokoliv národa,“ řekl Klempíř. Na otázku, jestli to kapela nedělala úmyslně kvůli popularitě, odvětil: „Proč bychom to dělali zrovna přes Bulhary? To je přece strašně složitý způsob. Takovému člověku bych popřál šťastnou cestu a úspěšnou kariéru v diplomacii.“
A závěr RRTV? „Na základě provedené analýzy videoklipu ‚Bulháři‘ a z vyjádření účastníků videoklipu v denním tisku i z celého pojetí klipu vyplývá, že se jedná o žertovnou nadsázku, pro kterou svědčí i ne přesné uvedení názvu obyvatel Bulharska ale zkomoleniny ‚Bulháři‘. Na druhou stranu je možné pochopit, že se občané Bulharské republiky mohou cítit být videoklipem dotčeni. Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ovšem není orgánem, který by byl oprávněný posuzovat, zda vysíláním videoklipu ‚Bulháři‘ dochází k hanobení národa. Rada ze své pozice může pouze konstatovat, že vysíláním videoklipu nebyl porušen zákon o vysílání, tudíž není oprávněna podniknout vůči provozovatelům žádné sankční kroky. Právní oporu v dané záležitosti Radě neposkytuje ani Ústava České republiky či Listina základních práv a svobod.“
Průzkum na místě
Nedávno jsme byli v hlavním městě Bulharska Sofii a v jednom z nejstarších měst Evropy Plovdivu. Ostatně, co se týče historie, máme právě s Bulharskem velmi těsné historické vazby a nejde jen o misi bratrů Cyrila a Metoděje, kteří položili základy jazyků obou národů. Za zakladatele bulharské archeologie jsou například považováni také bratři Karel a Hermin Škorpilové, narození ve Vysokém Mýtě. Těch pojítek je ale daleko více.
Nicméně jsme se zeptali na zmíněných místech, jaký mají Bulhaři vztah k Čechům? A většinou samá pozitiva. „Nenechali jste si vnutit euro, jste borci. Čechy tady rádi vidíme,“ pochválila, když jsem se ptal ohledně nové měny, třeba uvaděčka v sofijském Muzeu socialistického umění. Když jsme se zeptali na české útoky – byť v nadsázce, protože klip Bulháři nebyl jediným aktem toho druhu – na hrdost Bulharů, nikdo si nevzpomněl.
Velvyslancova vůle
A tak se zpátky ve „stověžaté“ otázaly ParlamentníListy.cz mailem současného bulharského velvyslance Dantcha Dobrinova Mitcheva na někdejší diplomatický skandál. Ten nás se smajlíkem pozval na ambasádu. Ta stojí nedaleko Václavského náměstí a jeho excelence velvyslanec je milý pán s více než vřelým vztahem k České republice. Vždyť v Československu a následných nástupnických zemích strávil velkou část svého života a žijí u nás jeho děti.
„Jsou věci z minula, které již dnes nemají pro Bulharsko žádný význam. Vztahy vždy byly dobré. Když se na ten klip člověk podívá, tak je zřejmé, že jde o recesi, sice nevkusnou, ale recesi. Od ministra očekávám, že se budou rozvíjet naše kulturní vztahy jako doposud a povede se nám už letos něco společného,“ zmínil při kávě a debatě o vzájemné současnosti a historii.
Největší útok
Nicméně asi nejznámějším skandálem, kdy se český umělec dost nevybíravě dotkl Bulharů, bylo odhalení satirické plastiky Entropa Davida Černého v lednu 2009 v atriu budovy Justus Lipsius v Bruselu, která byla v letech 1995 až 2017 sídlem Rady Evropské unie. Stalo se tak v rámci tehdejšího českého předsednictví a dílo neslo poselství: „Stereotypy jsou bariéry, které je třeba odstranit.“ Nicméně Bulharsko je v Entropě představeno jako řada navzájem propojených tureckých záchodů.
Bulhaři žádali stažení díla. Tehdejšímu stálému zastoupení Bulharska při EU prostě turecké záchody vadily. Proto byly zakryty kusem černé látky. „Tuto plastiku v žádném případě nepovažuji za vtipnou, ani za povedenou. Její jedinou ambicí je šokovat a mystifikovat. Plně sdílím rozhořčení bulharských představitelů a mnohých občanů, kteří proti tomuto ‚uměleckému dílu‘ protestují,“ napsal mimo jiné tehdejší český prezident Václav Klaus svému bulharskému protějšku Georgi Parvanovovi. Černý odstranil plastiku v Bruselu dříve, než měl, ale ne kvůli Bulharům, nýbrž na protest proti odvolání vlády Mirka Topolánka a připravované vládě Jana Fischera. Nyní lze Entropu vidět v plzeňském Techmania Science Centru.
