Zbušil gangstery, byl z toho diplomatický skandál. Teď je ministrem. A co Bulhaři?

18.02.2026 14:05 | Kauza
autor: Jan Rychetský

„V klipu se používají bulharské národní symboly z totalitní doby a současně se text věnuje jevům typickým pro všechny postkomunistické země,“ protestoval kdysi bulharský velvyslanec proti klipu Bulháři. Text písně sepsal Oto Klempíř, dnešní ministr kultury za stranu Motoristé sobě, který by měl udržovat dobré kulturní vztahy s ostatními zeměmi. A tak jsme se na tu osudovou ironii zeptali dnešního velvyslance.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Oto Klempíř, ministr kultury

„Bulharská měna je levá, chlápkům těm ostrým to neva. Podvody s doklady, proti dle nálady. Hrají si na jinou sortičku, na sortu, toužej po německym pasu – passportu,“ začíná píseň Bulháři kapely Jednotka Akademického Rapu, tedy J. A. R. S ní vznikl v roce 1999 i stejnojmenný klip, který vyvolal diplomatickou roztržku. A není to jediné umělecké dílo, které naštvalo představitele jmenovaného jihoslovanského etnika.

Diplomatický skandál

Kapela J. A. R. chce vyzkoušet nového basáka, a tak přehrává písničku Bulháři. Kolem zkušebny táhnou dva gangsteři do protějšího baráku pohlednou ženu. Projdou s ní místností s barem, kde visí portréty Rasputina, Antonína Zápotockého, Josifa Stalina a dalších, pracovnou kmotra v beranici s bulharskou vlajkou na stěně a nechají ji v posledním pokoji. Pak jí tam začnou z hadice čoudit zplodiny z výfuku, aby si uvědomila, že s nimi není žádná sranda a byla povolnější. Žena v minisukni pak stepuje kmotrovi na pracovním stole. To už se tam ale vrhnou rapeři kapely, gangstery zbuší a ženu vysvobodí. V roli Jeleny Helena Vondráčková, kmotra Bob Klepl a odvážných zachránců Dan Bárta, Michael Viktořík a jakýsi rocker s černou mařenou. Dnešní ministr kultury Oto Klempíř v paruce.

„V klipu se používají bulharské národní symboly z totalitní doby a současně se text věnuje jevům typickým pro všechny postkomunistické země. Nemluvíme už o tom, že rekvizity, použité pro kostýmy ‚Bulharů‘, nemají nic společného se skutečností a mají vyvolávat negativní reakci,“ protestoval hned velvyslanec Ogňan Grkov s tím, že podle názoru jeho úřadu snímek porušuje zákony České republiky. Po Radě pro rozhlasové a televizní (RRTV) vysílání žádal, aby ho zakázala.

Klempířova nadsázka 

„Cože? Vždyť to je přece legrace a nadsázka,“ reagovala Vondráčková v článku na webu iDNES.cz. „Samozřejmě je to nadsázka, my jsme proti hanobení jakéhokoliv národa,“ řekl Klempíř. Na otázku, jestli to kapela nedělala úmyslně kvůli popularitě, odvětil: „Proč bychom to dělali zrovna přes Bulhary? To je přece strašně složitý způsob. Takovému člověku bych popřál šťastnou cestu a úspěšnou kariéru v diplomacii.“

Fotogalerie: - Ikony socialismu

V Muzeu socialistického umění v Sofii
V Muzeu socialistického umění v Sofii
V Muzeu socialistického umění v Sofii
V Muzeu socialistického umění v Sofii
V Muzeu socialistického umění v Sofii
V Muzeu socialistického umění v Sofii

A závěr RRTV? „Na základě provedené analýzy videoklipu ‚Bulháři‘ a z vyjádření účastníků videoklipu v denním tisku i z celého pojetí klipu vyplývá, že se jedná o žertovnou nadsázku, pro kterou svědčí i ne přesné uvedení názvu obyvatel Bulharska ale zkomoleniny ‚Bulháři‘. Na druhou stranu je možné pochopit, že se občané Bulharské republiky mohou cítit být videoklipem dotčeni. Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ovšem není orgánem, který by byl oprávněný posuzovat, zda vysíláním videoklipu ‚Bulháři‘ dochází k hanobení národa. Rada ze své pozice může pouze konstatovat, že vysíláním videoklipu nebyl porušen zákon o vysílání, tudíž není oprávněna podniknout vůči provozovatelům žádné sankční kroky. Právní oporu v dané záležitosti Radě neposkytuje ani Ústava České republiky či Listina základních práv a svobod.“

Průzkum na místě 

Nedávno jsme byli v hlavním městě Bulharska Sofii a v jednom z nejstarších měst Evropy Plovdivu. Ostatně, co se týče historie, máme právě s Bulharskem velmi těsné historické vazby a nejde jen o misi bratrů Cyrila a Metoděje, kteří položili základy jazyků obou národů. Za zakladatele bulharské archeologie jsou například považováni také bratři Karel a Hermin Škorpilové, narození ve Vysokém Mýtě. Těch pojítek je ale daleko více.

Fotogalerie: - EuroSofie

V hlavním městě Bulharska Sofii
V hlavním městě Bulharska Sofii
Jedna ze stanic metra se jmenuje Evropská unie
V Bulharsku už platí jen euro
V Bulharsku už platí jen euro
V hlavním městě Bulharska Sofii

Nicméně jsme se zeptali na zmíněných místech, jaký mají Bulhaři vztah k Čechům? A většinou samá pozitiva. „Nenechali jste si vnutit euro, jste borci. Čechy tady rádi vidíme,“ pochválila, když jsem se ptal ohledně nové měny, třeba uvaděčka v sofijském Muzeu socialistického umění. Když jsme se zeptali na české útoky – byť v nadsázce, protože klip Bulháři nebyl jediným aktem toho druhu – na hrdost Bulharů, nikdo si nevzpomněl.

Velvyslancova vůle 

A tak se zpátky ve „stověžaté“ otázaly ParlamentníListy.cz mailem současného bulharského velvyslance Dantcha Dobrinova Mitcheva na někdejší diplomatický skandál. Ten nás se smajlíkem pozval na ambasádu. Ta stojí nedaleko Václavského náměstí a jeho excelence velvyslanec je milý pán s více než vřelým vztahem k České republice. Vždyť v Československu a následných nástupnických zemích strávil velkou část svého života a žijí u nás jeho děti.

Fotogalerie: - Nejstarší město Evropy

Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...
Jedno z nejstarších měst Evropy Plovdiv je i druhý...

„Jsou věci z minula, které již dnes nemají pro Bulharsko žádný význam. Vztahy vždy byly dobré. Když se na ten klip člověk podívá, tak je zřejmé, že jde o recesi, sice nevkusnou, ale recesi. Od ministra očekávám, že se budou rozvíjet naše kulturní vztahy jako doposud a povede se nám už letos něco společného,“ zmínil při kávě a debatě o vzájemné současnosti a historii.

Největší útok 

Nicméně asi nejznámějším skandálem, kdy se český umělec dost nevybíravě dotkl Bulharů, bylo odhalení satirické plastiky Entropa Davida Černého v lednu 2009 v atriu budovy Justus Lipsius v Bruselu, která byla v letech 1995 až 2017 sídlem Rady Evropské unie. Stalo se tak v rámci tehdejšího českého předsednictví a dílo neslo poselství: „Stereotypy jsou bariéry, které je třeba odstranit.“ Nicméně Bulharsko je v Entropě představeno jako řada navzájem propojených tureckých záchodů.

Bulhaři žádali stažení díla. Tehdejšímu stálému zastoupení Bulharska při EU prostě turecké záchody vadily. Proto byly zakryty kusem černé látky. „Tuto plastiku v žádném případě nepovažuji za vtipnou, ani za povedenou. Její jedinou ambicí je šokovat a mystifikovat. Plně sdílím rozhořčení bulharských představitelů a mnohých občanů, kteří proti tomuto ‚uměleckému dílu‘ protestují,“ napsal mimo jiné tehdejší český prezident Václav Klaus svému bulharskému protějšku Georgi Parvanovovi. Černý odstranil plastiku v Bruselu dříve, než měl, ale ne kvůli Bulharům, nýbrž na protest proti odvolání vlády Mirka Topolánka a připravované vládě Jana Fischera. Nyní lze Entropu vidět v plzeňském Techmania Science Centru.

