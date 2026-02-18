Ať puknou. Vidlák našel díru v řečech opozice o ČR a USA

Petr Macinka poté, co čeští liberálové viděli půlminutový výstřižek z jeho diskuse se Sikorským a začali ječet něco o „ostudě“, se zmíněným Sikorským jednal. Marco Rubio odjel z dotyčné konference v Mnichově do Bratislavy a Budapešti. Takže jak to celé po dvou dnech opozičního ryku vlastně reálně vypadá?
Česká vláda se v osobě ministra Macinky přihlásila k Trumpovi a republikánům a zaujala rezervovaný postoj k liberálům a demokratům. To je vlastně celé. Nikdo po jednání s Macinkou mezi čtyřma očima naštvaně neodešel, Andrej Babiš také nepodával o ničem vysvětlení ani nic neuváděl na pravou míru, takže suše konstatuji, že Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci splnil svůj domluvený úkol takovým způsobem, že o tom referovala média po celém světě.
Náš prezident tam také byl... ale nedotáhl to ani do místních zpráv.
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
hlasovalo: 10380 lidí
Kde tedy Macinka bodoval velice, je trumpovská Amerika. Slyšíme od českých milovníků zbrojení řeči, že Trump bude na Babišovu vládu naštvaný kvůli těm „jen dvěma procentům“. Jenže teď do toho vletěl Macinka s utřením Hillary a ještě k tomu náš ministr zahraničí jede na ustavení Trumpovy Rady míru. Takže i to strašení dvěma procenty na obranu se té naší opozici rozpadá?
Snad si nemyslíte, že by se u nás někdo odvážil postavit se Trumpovi? Jestliže Babišova vláda dala do rozpočtu dvě procenta, buďte si jistý, že americký velvyslanec Merrick to schválil ještě dřív než samotná vláda. Kdyby Trump trval na větším vojenském rozpočtu, tak jsme prostě měli o dalších padesát miliard větší deficit.
Zkrátka a dobře, Velký oranžový Otec ve Washingtonu je s námi naprosto spokojený. Tak moc, že Macinka letí na hentu Radu míru, a to ani Česká republika nemusí být oficiálně členem. Lipavský ať klidně pukne vztekem.
Petr Drulák soudí, že mír na Ukrajině nebude dojednán, nýbrž že válka skončí, až se Ukrajina vyčerpá. A není jediný, kdo to tvrdí. Ostatně, Trump si našel jinou „zábavu“ a na Ukrajinu kašle. Jak se vám to jeví?
Spojené státy už Ukrajině zbraně nedávají, ale prodávají. Za naprosto lichvářské ceny. I náš Strnad sice dělá onu bohulibou muniční iniciativu, ale předražuje granáty možná desetinásobně. Já myslím, že jak Trump, tak Strnad mají splněno. Peníze se jen sypou, platí to blbí Evropané, a tak moc ta lidská práva zase v kurzu nejsou, aby Trump zařízl válečnou slepici snášející zlatá vejce. Co je komu do nějakých ukrajinských vojclů, ne? Když jsou lhostejní i Vetchému a Ondráčkovi, proč by nad nimi měl plakat americký prezident.
Fotogalerie: - Prezident ve škole
Ale prosím, všimněte si, že Trump neustále Zelenskému opakuje, že se má s Putinem dohodnout, nebo promešká jedinečnou příležitost. Zelenskyj si myslí, že jsou to jen takové řečičky. Počítám, že za tři měsíce přijde den, kdy Trump prostě pokrčí rameny, řekne, že Zelenskyj svou příležitost promeškal a ponechá ho svému (velmi ošklivému) osudu.
Ohledně mnichovské konference prosakuje, že evropští lídři jsou mrzutí z toho, že Evropanům se nechce financovat zbrojení a nechce se jim ani do případné války s Ruskem. Jak dlouho se setrvačnost těchto zbrojních a jiných korporátních lobbistů převlečených za politiky ještě potáhne? Jejich „rozšiřování na východ“ už bylo opuštěno Amerikou, ale oni pořád „dojíždějí“.
Musím se přiznat, že v tomto trochu na Strnada spoléhám. Předpokládám, že si chce pořádně vydělat, ale nechce pak zase o všechno přijít díky nějaké hyperinflaci nebo, nedej Bože, revoluci. Možná mu vyprávěli, že kdysi takhle skončila jedna velká válka, ale zbrojaři si své zisky moc neužili. Přišla měnová reforma a za každý milion se fasoval rok natvrdo. Kdyby to Strnad nechal dojít tak daleko, seděl by sedm set tisíc let. A tak doufám, že to má spočítané a bude apelovat na ukončení války dřív, než to bude mít zmiňované revoluční následky.
Prezidentu Pavlovi se sice nechce znovu kandidovat, ale když ho jeho příznivci hezky poprosí, tak kandidovat bude. Co to Pavel hraje za hru?
Já myslím, že ho opravdu vnitřně žere, že si z něj děláme srandu. On dobře ví, že není žádný lumen a také ví přesně, jakou má doopravdy podporu, když ho musí podporovat liberální mašinérie lží a musejí nasazovat děti i zvířata. Čaputová to také nevydržela.
Pokračujme v tom, co děláme. Prostě si z něj utahujme jako z Chucka Norrise a nakonec opravdu kandidovat nebude.
Mimochodem... to víte? Petr Pavel spí s polštářem pod pistolí.
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
hlasovalo: 52974 lidí
Tady se rojí různá, někdy až legrační, jména Pavlova protikandidáta. Kdo by tak typově mohl opravdu prezidenta porazit?
Křehká žena... Hledejme všeobecně známou, všeobecně oblíbenou, moudrou a vzdělanou ženu. Žádnou Danuši ani Myrku Němcovou.
Čeští mlékaři nadávají, že se v supermarketech objevuje máslo i za 20 Kč, což je podnákladová cena, pokud jde o jejich výrobu. O co tady jde?
Ano, pokud chci, aby česká kráva dostala pořádně nažrat a žila v komfortním kravíně, pokud chci, aby dojič dostal slušnou mzdu včetně zdravotního a sociálního, a pokud nechci na lince v mlékárně vykořisťovat Ukrajince, dostanu se na cenu másla okolo padesáti korun. Ovšem, máslo se dělá i do zásoby do strategických rezerv. Zamrazí se. Jednou za čas se pak musí zásoby obměnit. Tu a tam se stane, že se to sejde a obměňuje se naráz v celé Evropě a to tříleté zmražené máslo se ještě nakostkuje a prodá se slevou.
Ale klidně je také možné, že Němci zvedli dotace na mlíko i na jeho zpracování, a tak se hytlermarkety nakapsují i za tuto cenu.
Jinak Ministerstvo zemědělství chystá kontrolu marží supermarketů, což je něco, co jste vy prosazoval dlouhé roky. Jste tím pádem nyní spokojen?
Dokud to neuvidím, neuvěřím. Takových slibovaných kontrol už bylo. Dokonce i Marek Výborný, nejhorší ministr zemědělství od Sámovy říše, něco podobného zkoušel. Vždycky to všichni mysleli dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Rozhodně ale Šebestyánovi v této aktivitě držím palce, a pokud mi řekne, kde bydlí, jsem ochoten pod jeho balkonem držet hasičkou plachtu na skákání. Jestli to totiž myslí vážně, bude nejohroženějším ministrem. Zatím byly hytlermarkety silnější než Ministerstvo zemědělství.