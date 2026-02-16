Bez pití, bez polévky, snědí všechno. Češi prostě nemají na jídlo

Průměrná cena restauračního oběda dosáhla v posledním měsíci roku 2025 199 kč. Pro Čechy je národním sportem výběr jídel z takzvaného poledního menu, které je výrazně levnější než položky na standardním menu. Rostoucí náklady ale zdražují i dříve dostupná jídla. Nejpalčivěji to pociťují strávníci v Praze, kde průměrný oběd stojí 223,30 korun. Nejlevnější obědy mají lidé ve Zlíně a Olomouci, kde jsou ceny jen mírně nad 180 korunami. Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred. Reálná cena poledního menu se stále více vzdaluje představám českých strávníků.
„Dnes za polední menu zaplatíme přibližně o 2 % více než loni. Neplatí to ale pro všechny regiony. Například v Liberci ceny meziročně vyrostly až o 5 %, tedy o bezmála 10 korun,“ uvedla Aneta Martišková, členka vedení Edenred. Upozornila, že mezi nejvýraznější stravovací trendy v roce 2025 patřil přesun pozornosti stále většího množství zákazníků restaurací k výhodným poledním menu. Loni si z nich pravidelně vybíralo 47 % Čechů. Edenred zjišťoval, kolik by lidé byli ochotni za oběd zaplatit, aby na něj chodili každý den. Odpovědi se nejčastěji pohybovali v rozmezí 120–160 korun. Více než 160 korun denně bylo ochotno zaplatit jen 32 % a více než 200 korun jen 7 % strávníků.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Zvětšuje se i část rozpočtu, kterou rodiny vydávají na jídlo. Zatímco v roce 2024 vydávalo za potraviny méně než desetinu svého rozpočtu 35,5 % domácností, vloni to bylo jen 27,7 %. Naopak se zvýšil podíl domácností, které dají za jídlo 41 a více % svého měsíčního rozpočtu. V roce 2024 to bylo 6 % domácností, vloni už 8 % Data společnosti Edenred ukazují, že výdaje za jídlo se u velkého počtu domácností zvyšují.
Zdroj: Edenred
Češi nešetří jen na tom, jak často chodí do restaurací. Na frak dostává kvalita kupovaných potravin. Téměr 40 % dotázaných přiznalo, že začali na kvalitě jídla šetřit. Podle Anety Martiškové z Edenred 70 % Čechů nakupuje alespoň polovinu košíku ve slevách. Češi přestávají platit za velké značky renomovaných výrobců a častěji se spokojí s levnějšími produkty privátních značek obchodních řetězců. Jen 6 % respondentů uvedlo, že jim na slevách nezáleží. Sběr údajů v průzkumu Barometr FOOD se odehrál v srpnu a v září 2025, bylo dotázáno 3540 strávníků a 95 restaurací.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.