Bez pití, bez polévky, snědí všechno. Češi prostě nemají na jídlo

18.02.2026 16:05 | Kauza
autor: Jan Novotný

Češi stále více šetří na jídle. 8 % domácností dá za jídlo více než dvě pětiny svých příjmů. Lidé méně chodí do restaurací a když už jdou, vynechávají nápoje a polévky. V obchodech se Češi řídí slevovými akcemi a když šetří, tak na kvalitě. Špatné zprávy přinesl průzkum FOOD Barometr společnosti Edenred.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Smažený sýr s tatarkou - ilustrační foto

Průměrná cena restauračního oběda dosáhla v posledním měsíci roku 2025 199 kč. Pro Čechy je národním sportem výběr jídel z takzvaného poledního menu, které je výrazně levnější než položky na standardním menu. Rostoucí náklady ale zdražují i dříve dostupná jídla. Nejpalčivěji to pociťují strávníci v Praze, kde průměrný oběd stojí 223,30 korun. Nejlevnější obědy mají lidé ve Zlíně a Olomouci, kde jsou ceny jen mírně nad 180 korunami. Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred. Reálná cena poledního menu se stále více vzdaluje představám českých strávníků. 

„Dnes za polední menu zaplatíme přibližně o 2 % více než loni. Neplatí to ale pro všechny regiony. Například v Liberci ceny meziročně vyrostly až o 5 %, tedy o bezmála 10 korun,“ uvedla Aneta Martišková, členka vedení Edenred. Upozornila, že mezi nejvýraznější stravovací trendy v roce 2025 patřil přesun pozornosti stále většího množství zákazníků restaurací k výhodným poledním menu. Loni si z nich pravidelně vybíralo 47 % Čechů. Edenred zjišťoval, kolik by lidé byli ochotni za oběd zaplatit, aby na něj chodili každý den. Odpovědi se nejčastěji pohybovali v rozmezí 120–160 korun. Více než 160 korun denně bylo ochotno zaplatit jen 32 % a více než 200 korun jen 7 % strávníků.

Stravovací návyky Čechů se s růstem cen mění. Průzkum Barometr FOOD ze srpna loňského roku ukázal, že zatímco v roce 2024 obědvalo v restauraci v okolí pracoviště 33 % respondentů, v roce 2025 už to bylo pouze 26 %. Výrazně se zvýšil podíl lidí, kteří si nosí jídlo z domova – za jediný rok ze 46 % na více než 57 %. Průměrná cena oběda v restauraci se od roku 2020 zvýšila ze 139 na 197 korun. Zákazníci stále častěji vynechávají polévku nebo nápoje.

Zvětšuje se i část rozpočtu, kterou rodiny vydávají na jídlo. Zatímco v roce 2024 vydávalo za potraviny méně než desetinu svého rozpočtu 35,5 % domácností, vloni to bylo jen 27,7 %. Naopak se zvýšil podíl domácností, které dají za jídlo 41 a více % svého měsíčního rozpočtu. V roce 2024 to bylo 6 % domácností, vloni už 8 % Data společnosti Edenred ukazují, že výdaje za jídlo se u velkého počtu domácností zvyšují.

Zdroj: Edenred

Češi nešetří jen na tom, jak často chodí do restaurací. Na frak dostává kvalita kupovaných potravin. Téměr 40 % dotázaných přiznalo, že začali na kvalitě jídla šetřit. Podle Anety Martiškové z Edenred 70 % Čechů nakupuje alespoň polovinu košíku ve slevách. Češi přestávají platit za velké značky renomovaných výrobců a častěji se spokojí s levnějšími produkty privátních značek obchodních řetězců. Jen 6 % respondentů uvedlo, že jim na slevách nezáleží. Sběr údajů v průzkumu Barometr FOOD se odehrál v srpnu a v září 2025, bylo dotázáno 3540 strávníků a 95 restaurací.

 

