Babiš dostal pověření. K vládě je ještě daleko, utěšují se někteří

Pavel dnes po schůzi s Andrejem Babišem oznámil, že vítěze voleb pověřil sestavením vlády. Podle informací z Pražského hradu prezident Pavel očekává, že složení budoucí vlády nebude v rozporu s demokratickými principy, na nichž stojí český ústavní pořádek.
„Prezident republiky očekává, že Andrej Babiš předloží složení vlády, které nebude jakkoli oslabovat principy našeho demokratického státu zosobněné v Ústavě České republiky,“ uvedl Hrad v oficiálním prohlášení.
Babiš: „Vše funguje podle plánu“
Andrej Babiš po jednání s prezidentem na tiskové konferenci uvedl, že hlava státu byla s průběhem vyjednávání spokojena. „Mluvili jsme o programových prioritách budoucího kabinetu v zahraniční politice. Prezident byl spokojený. Vše funguje podle plánu,“ řekl Babiš po setkání.
Babiš zároveň oznámil, že prezidentovi předá programové prohlášení vlády, jakmile bude dokončeno. Podle Hradu přislíbil také odevzdání koaliční smlouvy a návrhu programových priorit v druhé polovině týdne.
„Jsem rád, že mě dnes pan prezident pověřil sestavením vlády. Čeká nás teď finalizace koaliční smlouvy a programového prohlášení a jakmile budou tyto dokumenty hotové, budeme řešit personální složení vlády. Věřím, že splníme to, co jsem si předsevzal, tedy že vláda bude moci vzniknout nejpozději do poloviny prosince,“ uvedl Babiš na facebooku.
Zbývají rozpory v programu
„Asi dva nebo tři rozpory v programu mezi stranami zůstávají a je nutné si je vysvětlit,“ uvedl Babiš. Po jejich vyřešení plánuje prezidentovi předložit i konkrétní návrhy na obsazení jednotlivých ministerstev.
Prezident Pavel zároveň naznačil, že je připraven osobně jednat s nominanty politických stran a diskutovat jejich postoje i priority. Zajímá se především o oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které podle něj zásadně ovlivňují mezinárodní postavení České republiky.
Ministerstvo pro místní rozvoj se rušit nebude
Babiš na Hradě také překvapivě oznámil, že se nakonec nebude rušit Ministerstvo pro místní rozvoj, ačkoliv podle předvolebních slibů mělo vzniknout nové ministerstvo hospodářství, kde by Ministerstvo průmyslu a obchodu převzalo některé kompetence resortu pro místní rozvoj. V čele nového resortu se skloňovalo jméno místopředsedy ANO Karla Havlíčka.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„My jsme jasně říkali, že pokud budeme mít jednobarevnou vládu, a ne koaliční, tak si umíme představit, že to ministerstvo se rozdělí mezi další resorty. Jelikož nemáme jednobarevnou vládu, je jasné, že to ministerstvo musí fungovat,“ vysvětlil Babiš.
Babiš ještě ani nezačal vládnout a komentátor Alexander Mitrofanov už s ním účtuje.
„Předem se omlouvám za slovník, jen použiji jazyk voličů ANO, kterým Babiš před volbami slíbil, že zruší Ministerstvo pro místní rozvoj. Výsledek: HOVNO Slíbil také, že bude valorizovat důchody líp než Fialova vláda. Výsledek: DVOJITÉ ZATOČENÉ HOVNO. Pardon my French," uvedl Mitrofanov na síti X.
? Zruší ministerstvo pro místní rozvojvýsledek: HOVNO
?Bude valorizovat důchody líp než Fialova vláda výsledek: DVOJITÉ ZATOČENÉ HOVNO.
Pardon my French.
Dnešní schůzku na Hradě komentoval také bloger Jiří Hrebenar, který doufá, že Pavel nedopustí některé personálie a programové body nové vlády.
„Prezident pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády – krok, který předchází jmenování premiéra. Jména ministrů zatím Babiš nepřednesl – slibuje je po dokončení smlouvy a prohlášení. Takže k vládě Babiše je ještě daleko. Doufám, že Turek a některé body neprojdou u prezidenta,“ prohlásil Hrebenar.
Jména ministrů zatím Babiš nepřednesl – slibuje je po dokončení smlouvy a prohlášení.
Takže k vládě Babiše je ještě daleko. Doufám, že Turek a některé body neprojdou u prezidenta pic.twitter.com/4NT7oTvQZO
Politolog Jiří Pehe se ještě vrátil k Babišovu rannímu vyjádření, že hnutí ANO má připravenou novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby jednání byla „efektivnější“.
„Babiš: Máme připraveny změny v jednacím řádu PS, protože všichni máme zájem, aby sněmovna jednala efektivně. To říká ten samý Babiš, jehož hnutí ANO spolu s hnutím SPD čtyři roky pravidelně obstruovaly, a o změně jednacího řádu nechtěly ani slyšet,“ uvedl Pehe, že hnutí ANO a SPD v opozici masivně zneužívaly obstrukce, které nyní chějí nové opozici znemožnit.
To říká ten samý Babiš, jehož hnutí ANO spolu s hnutím SPD čtyři roky pravidelně obstruovaly, a o změně jednacího řádu nechtěly ani slyšet.
