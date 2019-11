Babiš ho totálně vytočil. Jiří Pehe se vrací k 17. listopadu. A není spokojen

Politolog Jiří Pehe se ve svém komentáři vrátil k projevu premiéra Andreje Babiše, jenž přednesl k 30. výročí sametové revoluce v Národním muzeu. „Nebyl jsem tak statečný jako Havel. Navíc jsem byl mimo Československo,“ řekl zde například k 17. listopadu předseda vlády. Bohužel tato slova podle Peheho rámuje několik dalších jeho vyjádření v médiích, která nejen zpochybňují upřímnost jeho sebekritiky, ale navozují otázku, zda si z nás nedělá trochu legraci. Nechápe navíc, že premiér, který byl členem komunistické strany, dnes vytváří dojem, že byl antikomunistou. „Jeho reflexe minulosti se obracejí ve frašku, v níž to vypadá, že žil v nějaké paralelní realitě,“ píše na Babišovu adresu politolog na blogu serveru Aktuálně.cz.

Pozastavuje se nad Babišovými slovy o tom, že o tom, co se děje v Československu, ani pořádně nevěděl, protože československý tisk přicházel do Maroka, kde pracoval jako obchodní delegát zahraničního obchodu, s několikadenním zpožděním. „Babiš vládl několika cizími jazyky a měl v Maroku bezpochyby přístup i k zahraničním médiím, v nichž se o událostech v Československu tehdy hojně referovalo," připomíná politolog.

Na Babišův argument, že on sám se do revolučního kvasu nezapojil především proto, že byl od dění v Československu odříznut, Pehe podotýká, že svém životopise uvádí, že ještě v roce 1989 vystoupil z KSČ. V Maroku pak zůstal až do roku 1991.

Další pozoruhodné vyjádření současného českého premiéra se prý týká možnosti cestovat. V rozhovoru pro deník MF Dnes totiž prohlásil, že jako pracovník zahraničního obchodu ani nevěděl, že lidé „za socialismu“ nemohli svobodně cestovat a že k cestě do západních zemí potřebovali výjezdní doložku. Na otázku, jak je možné, že o takové všeobecně známé věci nevěděl, odpověděl: „Kdo nám to měl říct? Jak jsem se to měl dozvědět?“

„Je zcela nepravděpodobné, že Babiš, který tvrdí, že měl v rodině ‚tři emigračky‘, čímž naznačuje, že kvůli příbuzným, kteří emigrovali na Západ, neměl v bývalém režimu také úplně ustláno na růžích, o existenci výjezdní doložky nevěděl, i když on sám měl diplomatický pas,“ má o jeho vyjádření Pehe značné pochyby.

Pehe si tak klade otázku, „zda je skutečně třeba při dnešních pokusech o kritickou sebereflexi navozovat dojem, že někdo jako Andrej Babiš v tom byl natolik nevinně, že poté, co ho do komunistické strany údajně přihlásila jeho matka, později coby pracovník zahraničního obchodu ani nevěděl o nejrůznějších omezeních svobody svých méně angažovaných spoluobčanů? A odbýt svoji aktivní spolupráci s režimem tím, že prostě nebyl statečný jako Havel?“

Nato zmiňuje, že při loňské návštěvě Německa Babiš dokonce prohlásil, že komunistická strana měla být po roce 1989 zakázána. „Jinými slovy: premiér, který byl členem této strany, dnes vytváří dojem, že byl vlastně antikomunistou. Když to ale spojíme s jeho ostatními vyjádřeními, je těžké mu věřit,“ poznamenává politolog.

„Jeho reflexe minulosti se obracejí ve frašku, v níž to ze všeho nejvíc vypadá, že Andrej Babiš žil v nějaké paralelní realitě,“ myslí si Pehe. Anebo čistě z politických důvodů v jednu chvíli v oficiálním projevu takříkajíc správné věci, které mu naváží na miskách veřejného mínění jeho mediální poradci, aby vše vzápětí shodil, když v nějakém rozhovoru dostane otázku, na kterou musí reagovat bez pomoci své PR mašinerie.

