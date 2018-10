Babiš i Zeman by měli trochu ubrat, vzkazuje z Ostravy primátor Macura. A z Prahy mu přiletěla lekce z politiky

Tomáš Macura je jednou z lokálních politických hvězd. Už čtyři roky vede za hnutí ANO Ostravu a i velcí kritici premiéra a druhého nejbohatšího Čecha Andreje Babiše uznávají, že Macura je dobrý primátor.

Mohl by tedy být spokojen. Ale není. Z několika důvodů. „Problém číslo jedna je pro mě ideová neukotvenost hnutí. Fakt se nechci dozvídat z médií, že ANO je pro dodatečné zdanění církevních restitucí. To je tak důležitá věc, že by se o ní mělo nejdříve diskutovat,“ řekl v rozhovoru pro Lidové noviny.

Tomáš Macura ANO 2011



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nebyl však kritický jen k šéfovi hnutí ANO Babišovi. Stejně jako jiní Ostraváci má i Macura pocit, že Česká republika jako celek Ostravě hodně dluží. V 19. a 20. století bylo toto město jedním z průmyslových srdcí země. Lidé tu dřeli, nereptali, když jim průmysl ničil životní prostředí a napomohli rozvoji ekonomiky v celé zemi. A v 90. letech 20. století stát na Ostraváky jaksi zapomněl. Alespoň oni si to myslí. Macura též.

„Během 19. a 20. století byla tato oblast skutečně vytěžena. Vizuálně i lidsky. Tady se tvořila významná část národního produktu. To vše za cenu nepředstavitelné devastace životního prostředí i sociálních vztahů. Lidé si zde zvykli na těžkou práci, od rána do večera. V 90. letech došlo v oblasti těžkého průmyslu k utlumení, v důsledku čehož zmizelo 100 tisíc pracovních míst. Město a region se s tím vypořádaly samy, bez významnější pomoci státu. Lidé ale vnímají, že jsme v tom zůstali sami. A cítí, že se k nám Pražané chovají s jistým despektem,“ shrnul Macura.

To je také důvod, proč tolik lidí v Ostravě volí Miloše Zemana. On přijede do města a začne mluvit o tom, že Zdeněk Bakala je gauner, který patří do kriminálu. A místním se to líbí. Jen už Zeman lidem neříká, že jako výrazný politik 90. let a přelomu tisiciletí mohl privatizaci OKD ovlivnit. „Myslím si své o tom, jak se tady bohatýrsky vyjadřuje k privatizaci OKD, kterou mohl i on velmi významně ovlivnit, včetně bytů OKD. A najednou se tu pasuje do role zachránce, to mi skutečně nedělá dobře,“ podotkl Macura.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Macuru navíc nijak nenadchlo, že hnutí ANO ve Sněmovně opakovaně spolupracovalo s komunisty a s hnutím SPD Tomia Okamury. To vedlo k tomu, že Macura přišel v Ostravě o část podporovatelů. Potvrdilo se mu tak, jak je společnost rozdělená. Primátor Ostravy má za to, že by bylo dobře, kdyby jak Zeman, tak Babiš trochu „ubrali plyn“, neoznačovali veřejně jiné lidi za blbce a tak podobně. „Myslím, že by oba měli trochu ubrat na plynu ve svých výrazech,“ uvedl doslova Macura.

Všerm občanům České republiky by pak podle Macury prospělo, kdyby víc přemýšleli. „Mám pochybnost, kolik lidí má schopnost kritického myšlení – když si jen vybavím kampaň, co v ní bylo slibů, jak bude vše zdarma, co se všechno postaví, třeba metro v Ostravě. K mému úžasu narazíte na lidi, kteří tomu věří,“ uvedl primátor.

Komentátor Petr Kamberský přidal k rozhovoru s Macurou pár slov. Poukázal na to, že Macura je jednou z posledních liberálních tváří hnutí ANO. Další liberálně smýšlející tahouni hnutí ANO zmizeli ze scény – Robert Pelikán, Jiří Zlatuška, Pavel Telička a další. Macurovi se změna kurzu hnutí ANO podle všeho nelíbí, jenže i díky této změně kurzu se stal znovu primátorem. „Se s tím smiř,“ radí proto Kamberský Macurovi už v nadpisu svého komentáře.

Psali jsme: Profesor Piťha varoval před ovládnutím světa homosexuály. Skandál, tohle už pod koberec nezametou, křičí Tomáš Halík Paní Miroslavo Němcová, a co jste v osmdesátých letech dělala vy? Petr Žantovský už má dost kádrování Igor Lukeš opět nakládá Trumpovi. Komu záleží na Americe, ten se prý tohoto prezidenta musí hrozit „Pane bože, co je tomu blbci do toho!“ Prezident Zeman se rozčílil u Soukupa. Došlo i na konečné slovo k Pochemu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp