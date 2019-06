Babiš je ostuda! Pospíšil hřímal, Benešová ho uťala: Tady pan doktor chodí demonstrovat na ta náměstí. Kdo ty protesty platí?

V nedělní Partii televize Prima se spolu utkali ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová a předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Šéf TOP 09 se tvrdě pustil do předsedy vlády Andreje Babiše. Premiér nám podle něj dělá opravdu velikou ostudu. Marie Benešová svého vládního šéfa hájila. „Andrej Babiš tady především vyhrál další volby,“ zdůraznila s tím, že podle českých občanů tedy Babiš žádnou velkou ostudu nedělá.

Evropská komise poslala do České republiky předběžný závěr auditorů, že předseda vlády Andrej Babiš (ANIO) je stále ve střetu zájmů a jeho Agrofert, momentálně odložený ve svěřenském fondu, pravděpodobně bude muset vracet stovky milionů korun vyplacených na dotacích.

Benešová však věří Babišovi, že se žádné peníze vracet nebudou.

„Není důvod, proč mu nevěřit, protože on to opravdu převedl do toho svěřenského fondu,“ hájila Babiše Benešová. Vzala si k ruce stanovisko svého předchůdce na ministerstvu Jana Kněžínka, který dospěl k závěru, že Babiš není ve střetu zájmů. Stanovisko resortu spravedlnosti však v této věci není důležité.

Pospíšil nabídl divákům značně odlišný pohled.

„430 poslanců řeklo, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Teď to řekla právní služba Evropské komise. A podle mých informací už z českého státního rozpočtu jsme vyplatili jeho firmám 200 milionů korun a z dotací šlo dalších 280. Takže jde o takřka půl miliardy korun,“ pravil Pospíšil. „Je to velká ostuda,“ zdůraznil.

„Nepamatuji si případ, kdy by se takovýto předběžný závěr lišil od konečného stanoviska vyhotoveného v češtině. Český stát se chová tak, že dál posílá peníze Babišovi a nežádá o ně Brusel,“ kroutil hlavou Pospíšil. České orgány by měly peníze vymoct a následně by mělo být rozhodnuto, zda se budou vracet EU, nebo zda zůstanou v České republice a využijeme je na jiné projekty.

Benešová zpochybnila tezi, že nám Babiš dělá strašnou ostudu. „Já bych řekla, že Andrej Babiš je vítěz dalších voleb. Asi to tak hrozné nebude. Ani v EU nemá každý stejný názor jako tady pan Pospíšil. Opravdu především vyhrál další volby. Z praxe vím, že jeden soud řekne toto a další soud může mít jiný názor. Takže i ta Evropská komise se může mýlit,“ odrážela Pospíšilovy útoky Benešová.

Předseda TOP 09 se však nedal přesvědčit. Okamžitě poukázal na to, že tady se nepřou dva soudy o nějaké stanovisko. Tady jen Evropská komise vydá konečné rozhodnutí k něčemu, o čem už vydala rozhodnutí předběžné.

Benešová se do Pospíšila pustila okamžitě znovu. „Pan doktor Pospíšil chodí demonstrovat na ta náměstí a v podstatě tam obhajuje pana Kněžínka,“ podotkla ministryně spravedlnosti s tím, že demonstranti dnes Kněžínka hájí a tvrdí že z úřadu zmizel ve zvláštní dobu. „A teď, když vytáhnu stanovisko pana Kněžínka, tak se to zase nelíbí, tak já tomu nerozumím,“ kroutila hlavou dáma.

Benešové se zdá, že část veřejnosti se dodnes nesmířila s výsledkem prezidentských a parlamentních voleb. „Je zajímavé také, kdo ty demonstrace platí, protože jsou tam plazmové obrazovky, je tam ozvučení, jsou tam také koncerty a ty také něco stojí,“ upozornila. „Já si myslím, že jsem svým dosavadním životem nezavdala příčiny k tomu, aby měli lidi ty obavy,“ dodala ještě.

Pospíšil uznal, že Benešová je v těžké situaci, protože je šéfkou resortu spravedlnosti v kabinetu trestně stíhaného premiéra. A sama si to vybrala.

„Paní ministryně se v médiích několikrát vyjádřila, že kauza Čapí hnízdo je podle ní pseudokauza. Já ten názor respektuji, má na něj právo, ale podle mého to není názor opřený o fakta. Tady je velmi pravděpodobné, že Andrej Babiš bude brzy obžalován. Alespoň podle některých médií. Já nemám jiné informace než z médií,“ zdůrazňoval Pospíšil.

Z tohoto hlediska chápe tisíce lidí v ulicích, kteří mají obavy z dalšího vývoje. Zvlášť když ministryně spravedlnosti k tomu všemu říká, že je třeba zreformovat státní zastupitelství i soudy.

Benešová se do demonstrantů pustila znovu. „Volá se tam potom, jak jsem nedůvěryhodná a přitom tam chodí pan (Mirek) Topolánek, (Bohuslav) Sobotka, chodí tam pan (Josef) Baxa, chodí tam pan Josef Bernard, plzeňský hejtman a bývalý šéf Škody Transportation,“ rozčilovala se.

„Je to část veřejnosti z Prahy. Jde o přehnané reakce části veřejnosti, která se nesmířila s výsledky voleb a nesnáší pana premiéra i pana prezidenta. Ale to není většina. Většina rozhoduje ve volbách, a teď máme po volbách,“ řekla Benešová.

Reformu státního zastupitelství by prý uvítal i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, s nímž se viděla v pátek. Také Pospíšil uznal, že je to reforma, která může být potřebná, ale pokud se o reformu státních zastupitelství pokouší člen vlády trestně stíhaného premiéra, ve veřejnosti to podle Pospíšila vyvolává pochopitelné obavy.

Podle Benešové není pro tyto obavy důvod, protože jako ministraně neoznačovala kauzu Čapí hnízdo za pseudokauzu. Připomněla však také, že před volbami v roce 2006 spatřila světlo světa tzv. Kubiceho zpráva, která hovořila o propojování organizovaného zločinu a politiky. Tehdejší premiér Jiří Paroubek dodnes tvrdí, že tato zpráva poškodila ČSSD.

Než se Benešová s Pospíšilem rozloučili s diváky, přišlo na přetřes ještě jedno téma, situace v resortu kultury. Pospíšil konstatoval, že ČSSD udělala chybu, když ministrem kultury udělala bývalého primátora Olomouce Antonína Staňka a teď chce na jeho místo dosadit dalšího lokálního politika – Michala Šmardu. Podle Pospíšila by šéfem resortu kultury měl být někdo, kdo se v problematice tohoto resortu vyzná. „Já sám jsem si vážil ministra kultury Pavla Dostála, i když jsem s ním ne vždy souhlasil,“ dal příklad ministra kultury na svém místě Pospíšil.

Benešová prohlásila, že koaliční strany si ministerské nominace vzájemně nehodnotí, takže se bude držet tohoto pravidla a nebude výměnu na postu ministra kultury komentovat.

