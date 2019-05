Babiš musí odstoupit! Miroslavě Němcové došla trpělivost. A přidal se Pavel Novotný

„V zahraničí jsme za šašky a podvodníky. Blahobyt a zisky premiéra zaplatí čeští daňoví poplatníci. Shodou okolností dnes Sněmovna hlasuje o EET pro drobné živnostníky. Švadleny a truhláře je třeba dorazit, aby byly dotace pro Agrofert. Na dotace pro Agrofert zdroje jsou, pro učitele a sociální služby nejsou,“ uvedla Němcová.

Podle jejích slov padá odpovědnost i na hlavu ČSSD. „O všem ví, a přesto premiéra kryjí. Zaniknou, a mohou si za to sami,“ dodala se slovy, že v Rakousku krizi vyřešili za týden, ale u nás to Andrej Babiš, Miloš Zeman, Vojtěch Filip a Jan Hamáček chtějí zamést pod koberec. „Premiér musí odstoupit,“ uzavřela Němcová.

„Mohou za to voliči, nikoliv politici. Zvolili jsme si ho. Je dobře, že soustavně akcentujeme AB a ‚nemáme jiné téma‘ v zemi, kde polovina lidí volí Zemana a 40 procent Babiše nebo Okamuru,“ podotkl mimo jiné Pavel Novotný.

Miroslava Němcová na jaře letošního roku promluvila v Prostoru X. Jednak o Václavu Klausovi mladším a jeho vyloučení, kde uvedla, že Klaus se rozešel s programem ODS a jeho názor už není v mantinelech strany. A také o prezidentu Zemanovi, který podle ní bude ještě bezohlednější v nadcházejícím období. A prý když v Poslanecké sněmovně mluví komunisté jazykem 50. let o restitucích, tak jí buší srdce.

Moderátor Čestmír Strakatý rozhovor uvedl třemi současnými tématy: kauzou Jaroslava Faltýnka, výroky Miloše Zemana a vyloučení Václava Klause mladšího z ODS a zeptal se, jak zejména poslední z nich na Němcovou působí.

„Já jsem poměrně v klidu,“ prohlásila poslankyně a doplnila, že zavírání očí nic nevyřeší. Strakatý pak prohlásil, že Klaus mladší „údajně popřel holokaust“ a byl vyzván k odchodu, ale neučinil tak. Němcová řekla, že jí to přijde zvláštní a že ona, pokud by byla klubem vyzvána a informována, že již není pro ODS přínosem, tak by ho opustila.

Ale odmítla formulaci, že by se poslanecký klub ODS chtěl populárního politika zbavit. Václav Klaus se prý nemůže vejít do politických mantinelů vymezených programem ODS. „Ta politická strana, aby mohla fungovat, tak je pro ní nutné, životodárné, aby tam bylo nějaké názorové spektrum, ten vějíř názorů, ale nemůže to být bezbřehé. Pak se stává nečitelnou, nesrozumitelnou,“ řekla Němcová. Klaus prý šel proti programu v případě misí v Afghánistánu, dále když v senátních volbách podporoval jiného kandidáta než toho prosazovaného ODS. A také údajně vadí jeho prohlášení, že se nezúčastní voleb do europarlamentu. Nevylučuje, že politik již plánuje nějaký nový politický projekt.

Strakatý pak Němcovou konfrontoval se slovy bývalého prezidenta Klause o tom, že ODS se již dávno názorově rozešla s původními myšlenkami a nadbíhá pravdě a lásce.

„Já klidně budu nadbíhat pravdě a lásce, protože si myslím, že obé, pravda i láska, jsou v životě nejcennějšími hodnotami,“ svěřila se poslankyně, ale dodala, že ví, jak to Klaus starší myslel. Přirovnala toto nálepkování k označení „pražská kavárna“ současného prezidenta a nesouhlasila, že by se současná ODS rozešla s ideály svých zakladatelů. „Těmi ideály byly stát se rovnocennou, svobodnou, demokratickou zemí, jako jsou země kolem nás, které neprošly totalitní komunistickou minulostí, tedy skončit tuto etapu a transformovat tu společnost do té normální pluralitní politicky demokraticky fungující společnosti,“ uvedla Němcová a dodala, že toto nikdo nepopírá. Dalším principem bylo prý stát se součástí NATO. Okomentovala i Klausovo tvrzení, že je nutné, aby vznikla „skutečná pravicová strana“. Klaus starší již prý podobný projekt zkoušel v roce 2013 s Janou Bobošíkovou a dosáhli výsledku 1,39 nebo 0,39 procenta.

Čestmír Strakatý přešel k zasedáním Sněmovny a zeptal se političky, jak se jí v místnosti sedí, když poblíž má místo Václav Klaus mladší, občas zaznívají promluvy na téma církevních restitucí od komunistů a na pultíku Radek Vondráček hrál na kytaru.

Němcová uznává, že Sněmovna je bitevním polem, kde ten, kdo má silnější mandát, vítězí. I přes to, že jí prý „buší srdce“ a obtížně zvládá například projevy komunistického poslance „Aloise Grebeníčka“, jak řekla politička doslova (pozn.red.: Poslanec Grebeníček se jmenuje Miroslav, křestní jméno Alois nesl jeho otec). Jeho rétoriku na adresu církví a náboženských společností přirovnala k rétorice padesátých let. „Poté, co je decimovali, poté, co zavraždili řadu kněží, jeptišek...“ připomínala poslankyně zločiny. „Když to nakopete do církví, tak můžete čekat osmdesátiprocentní potlesk ze společnosti,“ stěžovala si Němcová, jak se komunisté pouštějí do slabších.

Nevylučuje, že by někdy mohla kandidovat na prezidentku, ale zatím se k tématu nechce vyjadřovat, protože se zbývajícími čtyřmi roky funkčního období prezidenta Zemana je na to ještě brzo. Od těchto zbývajících 4 roků očekává, že budou stejné jako tento první rok, jenom s ještě větší bezohledností. Zeman prý bude mluvit a jednat ve prospěch té „své poloviny“ národa, ačkoliv tím porušuje přísahu, kterou jako prezident složil.

