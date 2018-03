Babiš na Mělnicku převzal petici proti plánované spalovně

Podle Babiše je potřeba další veřejná diskuse na toto téma. Okolní obce mají obavy z nárůstu dopravy kvůli spalovně.

„Musí proběhnout nějaká veřejná debata, ve středních Čechách ta dopravní infrastruktura je katastrofální a je potřeba, aby byla veřejná důkladná debata o tom, jak by to proběhlo. Důležité je, abychom nebyli papežštější než papež,“ řekl Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Skupina ČEZ chce spalovnu v Horních Počaplech, oficiálně nazvanou ZEVO Mělník, uvést do provozu v roce 2024, argumentuje zákazem skládkování odpadů. Obec Horní Počaply, v jejímž katastru má spalovna vyrůst, se stavbou nesouhlasí. Starostové dalších okolních obcí požadují, aby v případě stavby spalovny byla nejdříve vyřešena doprava v okolí.

Místopředseda vlády Richard Brabec (ANO) dodal, že se v současnosti zpracovává proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Půjde-li vše rychle, rozhodnou podle něj úředníci o stavbě spalovny nejspíš během července.

To je zase nějaká evropská direktiva, která říká, že se má spalovat a ne skládkovat. Nic ale není rozhodnuto, nebylo to ani v parlamentu. Oni (ČEZ) se jen připravují a pokud nedojde k dohodě ČEZ s obcemi, tak to tady nebude,“ dodal premiér. Není si prý jistý, že by se vláda chtěla zabývat dalším projektem, který obtěžuje obyvatele obcí okolo plánované stavby.

Zástupci vlády řešili se zástupci společnosti ČEZ v elektrárně také komplexní strategii obnovy energetické lokality Mělník. ČEZ chce do budoucna zachovat dodávky tepla ve stejné kvalitě a zavést nové efektivnější a ekologičtější zdroje, čímž se má snížit emisní zátěž.

Podle zástupkyně petičního výboru Hany Beranové pokračuje i nadále sběr podpisů pod petici. „Předaná petice obsahovala zhruba 3000 podpisů, ale další pořád přibývají,“ řekla Beranová.

Psali jsme: Premiér Babiš podepsal petici proti bruselským zbraňovým zákazům VIDEO Okamura: Já a fašista? Ne, to Brusel! Andreji, je to blbé: ANO může vyjednávat s ČSSD o čemkoliv, ale stejně to může krachnout. Proč? Sněmovna se zavřela a jednala o Murínovi neveřejně. Toto o jednání „vynesli“ poslanci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp