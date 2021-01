Babiš na prezidenta? Volil bych ho, uznal Zeman. Pak se pustil do Twitteru a do současné tvorby ČT

reklama

Hned v úvodu prozradil, jak se má. „Přiměřeně svému věku, paní Vero. To znamená, že hořejšek funguje a spodek, to jest nohy, tam to stagnuje. Mně chutnají sladká jídla, ale přestalo mně chutnat maso,“ prozradil o svém zdraví prezident. Ruku sice už na pásce nenosí, ale podle lékařů ho prý bude ještě tři měsíce bolet.

Poté zdůraznil, že válka s koronavirem pokračuje. „Boj s epidemií je svým způsobem druh války,“ pravil prezident. A bohužel, tato válka podle prezidenta nepokračuje příliš úspěšně. Proč to je?„ Protože lidé už jsou frustrovaní a unavení a odmítají často velmi tvrdá restriktivní opatření. A přitom všichni vědí, že tam, kde se shlukují, tam se virus šíří,“ upozornil Zeman.

Konstatoval také, že by si lidé měli uvědomit, že už je možné se očkovat, i když to bude ještě nějakou chvíli trvat, takže stojí za to opatření ještě nějaký čas dodržovat. „Vydržme to, než se populace naočkuje. To světlo na konci tunelu tady je,“ zdůraznil Zeman. S tím, že očkování lidem pomohlo proti tuberkulóze, proti neštovicím i proti obrně. „Toto očkování lidem vždycky prospělo a není důvod myslet si, že neprospěje i nyní,“ pravil prezident.

Sám si nechá vakcínu píchnout za pár dní. „Nechám si to píchnout asi za týden. Bohužel se nesplnila moje naděje, že to bude jen jedna injekce,“ pravil Zeman, že spoléhal na jednodávkovou vakcínu, ale ta v Česku ještě není.

Vzhledem k tomu, jak rychle probíhá očkování v Izraeli, by Zeman ocenil, kdyby nám v logistických přípravách na očkování podali pomocnou ruku izraelští experti.

Poté se zastal EU. „Já jsem kritik Evropské unie, ale v tomto případě odvedla dobrou práci, a to jak s nákupem vakcín, tak s jejich distribucí,“ konstatoval Zeman.

Poslal vzkaz také exprezidentovi Václavu Klausovi, který už oznámil, že se očkovat nenechá. Prezident ho nabádal, aby změnil názor. „Nech se očkovat, Václave, jinak riskuješ, že tě covid jednou dožene,“ řekl Zeman.

V obecné rovině však uvítal, že Václav Klaus vyjadřuje svobodně své názory. Je prý na lidech, aby užívali svůj zdravý rozum a uvědomili si, že jim vakcína pomůže.

Pokud jde o svobodu slova, prezident Zeman vyjádřil nelibost nad tím, že Twitter permanentně zablokoval účet končícího prezidenta USA Donalda Trumpa. Podle Zemana je to špatně. I tady by, podle něj, měli lidé užívat zdravý rozum a s jeho pomocí sami posuzovat to, co čtou na sociálních sítích. Včetně výroků prezidenta Trumpa. Ale nenechat Trumpa mluvit, to není podle Zemana v pořádku.

Když hodnotil stav české ekonomiky, prohlásil, že situace se zlepší ve druhé polovině roku 2022 nebo během roku 2023. Cestu z krize vidí především ve zvyšování investic. Bránit prý nebude ani dalšímu jednorázovému příspěvku pro důchodce, ale osobně by uvítal spíš výraznější pravidelné navyšování důchodů. „O 800 korun měsíčně. Když si to pronásobíte 12 měsíci, dostanete vyšší částku než 5 tisíc rouškovného,“ upozorni Zeman.

Sleduje prý také debaty o tom, zda otevřít, či neotevřít lyžařské vleky, ale osobně ho to prý moc nezajímá. „Já jsem, resp. byl jsem běžkař, takže mě to moc nezajímá. Sjezdaři využívají gravitaci, zatímco my běžkaři musíme spoléhat na naše svaly. Ale abych lacině nevtipkoval. Nemám nic proti tomu, když se skiareály otevřou, ale ještě chvíli to vydržme, až ta epidemie trochu klesne,“ konstatoval prezident.

Podnikatelé, kteří porušují zákazy a otevírají své provozy, mají podle prezidenta dostat pokutu. Protože svým nezodpovědným chováním mohou přispět dalšímu šíření epidemie.

Proti lidem, kteří porušují zákazy, stojí podle prezidenta zdravotníci, kteří teď musí odvádět nadprůměrné výkony a jsou přitom dokonce ohroženi na životě. Proto si zdravotníci podle Zemana zaslouží dostat prémie. Lidem, kteří snad zdravotníkům vyšší odměny nepřejí, doporučil, aby také v práci podali nadstandardní výkony, pak možná také dostanou odměny a nebudou je muset závidět zdravotníkům.

Zeman se podle vlastních slov ani nezlobí na české lékaře, kteří pracují v zahraničí a teď se většina nevrací do Česka, aby své zemi pomohli. „Ti lidé jsou nějak zakotveni ve svých zemích, kde působí. Já bych jim to ani nevyčítal,“ pravil prezident.

Pár slov věnoval také situaci ve školství. Zdůraznil, že distanční výuka pomohla jisté modernizaci školství v podobě výuky na dálku. I v případě školství je ale podle Zemana třeba řešit dilema, zda pustit děti do škol a riskovat větší rozjezd epidemie, nebo děti do škol nepustit a omezit částečně jejich výuku. V dobách, kdy byl dítě, by prý uvítal, kdyby rok nemusel chodit do školy, ale jako dospělý už v tom vidí problém.

Nehodlá nic měnit na svém výroku, že umělci vytvořili svá nejlepší díla, když byli hladoví. „Nebyla to původně moje věta a byl to bonmot. Já tomu také říkám drsný bonmot,“ uvedl Zeman, když vysvětloval, proč by svá slova nevzal zpátky.

Na tom, že by lidé mohli cestovat letadlem jen s očkovacím pasem, nevidí Zeman nic špatného, ale pouštět např. na fotbal jen naočkované občany mu nepřijde v pořádku. „Počkejme, až bude proočkováno 60 procent lidí,“ uvedl prezident s tím, že naočkování minimálně šedesáti procent populace pomůže epidemii zastavit.

Několik slov věnoval také možné prezidentské kandidatuře Andreje Babiše (ANO). „Já už jsem dříve řekl, že kdyby kandidoval, tak bych ho volil,“ řekl Zeman.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani vyhlášení voleb. Zeman tentokrát volby vyhlásil devět měsíců před termínem jejich konání, V minulosti bývalo zvykem činit tak jen 100 dní před volbami. Prezident zdůraznil, že mu to zákon nezakazuje. Proto volby vyhlásil už teď. Voliči by podle jeho názoru měli dostat poctivou informaci o programech a osobnostech stran, což vyžaduje spoustu času. Prezident prý stranám tento čas dal právě vyhlášením termínu voleb. Navíc pravděpodobně nebude možné dělat kontaktní kampaně. Už kvůli covidu. „Proto je potřeba ten čas navíc,“ pravil Zeman.

Prohlásil také, že po skončení epidemie, ze které nás vyvede očkování, může nastat ještě těžší období, kdy bude potřeba napravovat škody, které vznikly během pandemie, a to i v partnerských vztazích.

Poté se ještě jednou vrátil ke 45. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi a k nepokojům před washingtonským sídlem Kongresu.

„Já obecně nemám rád násilné revoluce. Proto nemám rád ani Majdan, což bylo v Kyjevě, jak víte. A teď to mají Američané přímo doma. Ke schopnostem dobrého politika patří i schopnost uznat porážku. Tu Donald Trump neuznal a dokonce vyburcoval tisíce svých příznivců na pochod do Washingtonu a několik stovek k útoku na Kapitol, takže nepřímo nese odpovědnost i za smrt těch pěti lidí, což navíc většinou byli jeho stoupenci,“ zdůraznil prezident Zeman. S tím, že tímto způsobem prezident Trump poškodil svůj odkaz i v očích svých stoupenců. „Byla to prostě zbabělost odcházejícího politika,“ shrnul Zeman.

Než se rozloučil s diváky, odpověděl na několik jejich dotazů. Prozradil, jak trávil Vánoce.

„Vánoce jsem strávil s celou svojí rodinou v Lánech. A pokud jde o to, co jsem dostal, tak to byly hlavně knížky. Já čtu knížky nesmírně rád,“ řekl prezident.

Do kamer také sdělil, že kdyby šéf Pirátů Ivan Bartoš vyhrál volby, jmenuje ho premiérem. „Pan Bartoš musí vyhrát volby. To je základní podmínka, abych ho jmenoval premiérem,“ řekl Zeman. Jedním dechem však dodal, že se bude jako prezident ohlížet i na to, zda bude ten či onen vítěz voleb schopen sestavit koalici.

Přislíbil, že udělí in memoriam státní vyznamenání režisérovi Františku Filipovi, jenž měl na kontě např. seriál Chalupáři.

„Já vám teď řeknu jednu kacířskou myšlenku, paní Vero. Ty tzv. komunistické seriály byly často daleko a daleko kvalitnější, než v ČT zažíváme teď,“ zaznělo z úst Miloše Zemana.

