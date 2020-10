Babiš národ neopoustí. V této těžké chvíli, ujistila Schillerová

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová promluvila o svých vztazích s Andrejem Babišem (ANO). „My se dokážeme i pohádat, já umím být také tvrdá, ale on na ženy není tak tvrdý jako na může.“ Celá vláda je podle Schillerové teď trochu unavená, platí to i o premiérovi, ale Babiš prý nechce v těžké chvíli opustit národ.

reklama

Alena Schillerová má za to, že vítězství hnutí ANO v krajských volbách je pozitivním vysvědčením pro vládu. Lidé ocenili to, co vláda dělá. Jiná věc pak je, že při sestavování koalic vznikají krajské vlády bez hnutí ANO.

„Já dostávám celou řadu e-mailů od lidí, kterým se to nelíbí, ale je to prostě možné. Ale já si myslím, že to není dobře. Nechci, aby to znělo prázdně nebo jako nějaké klišé, já to nemám ráda, takové různé patosy, ale skutečně teď je ekonomicky těžká doba, zdravotně těžká doba, myslím si, že lidé to mohou cítit i na psychice a teď je potřeba táhnout za jeden provaz. Prostě nepolitikařit,“ řekla Schillerová v pořadu Výzva televize Seznam Zprávy.

První dáma vlády také poznamenala, že parlamentní politika je hodně tvrdá, ale na krajích se jí zdálo, že se některé koalice domluvily už před volbami. Schillerová ukázala např. na Pardubický kraj. „Tam je nějaká parta, která vládla, chtěla vládnout dál, tak se prostě domluvili,“ poznamenala na adresu staronového hejtmana z ČSSD Martina Netolického a jeho koaliční partnery.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Popsala také své vztahy s šéfem hnutí ANO a premiérem Andrejem Babišem.

„My si spolu umíme říct velmi otevřeně své názory. To není tak, že bych se neuměla vymezit a neuměla se ozvat. On to velice dobře ví. A naopak, já si myslím, že on to má i rád, protože tím si získáte nějaký respekt, aby on váš názor vyslechl a někdy na něho i dal. Je to tvrdý manažer, který za tím jde a tím možná oslovuje lidi. Já jsem trochu jiná. Jsem taky žena. Ale nemyslete si, já umím být taky tvrdá,“ pravila Schillerová. „Ale on na ženy není tak tvrdý jako na muže," zastala se svého vládního šéfa.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když měla mluvit o sobě, prozradila, že ji baví sdlílet fotky na Instagramu. „Mě to hrozně baví. Vybírám si to sama i příspěvky si nějakým způsobem vymýšlím. Baví mě to moc,“ uvedla Schillerová

Celá vláda je teď podle ní trochu unavená, protože v koronavirové krizi má spoustu práce. Unavený je prý i Babiš, ale pracuje dál. „On je velmi urputný a nikdy prostě ty věci nevzdává. On ví, že nechce, ale také ví, že nemůže, protože to se přece nedělá. Národ se neopouští v takové těžké chvíli. On by to nikdy ani neudělal,“ pravila Schillerová.

Pokud by se ve sněmovních volbách příští rok stalo, že ČSSD a komunisté vypadnou ze Sněmovny, Schillerová by se nebránila spolupráci s jakoukoli demokratickou stranou. Včetně SPD. Ale pokud by měla vláda fungovat, musí mít nějaké programové cíle a s SPD by se podle Schillerové hledaly tyto shody těžko.

V tuto chvíli ale ministryně financí nechce spekulovat, co se může stát za rok. Soustředí se raději na sestavování rozpočtu na příští rok.

„Mohou se stát různé věci. Může hnutí ANO vyhrát tak, že bez něho nikdo vládu nesestaví. To už se nakonec stalo v roce 2017. Mohou tu být i průniky s dalšími stranami,“ předložila různé varianty Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve druhé polovině rozhovoru se rozpovídala o státních financích v koronavirové krizi. vláda se prý rozhodla, že lidem pomůže. „A to nestálo pět korun. ... 200 miliard šlo už do ekonomiky,“ uvedla.

A proč navrhla schodek 500 miliard pro rok 2020, když zatím vyčerpala asi 200?

„Chtěla jsem tam mít nějakou rezervu, abych nezůstala lidově řečeno bez peněz,“ upozornila šéfka státní kasy s tím, že schodek 500 miliard prosazovala v době, kdy poslance čekaly parlamentní prázdniny a ona nechtěla riskovat, že se stát dostane do finančních problémů. Netušila totiž, jak dlouho mohou trvat různá ekonomická opatření, protože netušila, co udělá koronavirus. „Vezměte si, že propad ekonomiky spočítal Český statistický úřad k 30. červnu na 11,1 procenta,“ upozornila šéfka státní kasy.

Na druhé straně stát prý hodně investuje. „Meziroční nárůst investic veřejného sektoru je asi o 25 procent více než loni. A z toho mám největší radost,“ řekla Schillerová.

Naproti tomu v Německu prý ekonomiku přiškrtili a snížili platy státních zaměstnanců. Schillerová však zopakovala, že vláda Andrej Babiše touto cestou jít nechce. „Já pravděpodobně vstoupím do historie jako jedena z ministryň financí s vysokým schodkem, ale my jsme v tom lidi nenechali. To zdraví je pro nás nad ekonomiku,“ shrnula svou základní rozpočtovou filosofii.

Pokud nepřijdou další ekonomické restrikce, schodek za letošek by mohl dosáhnout 400 až 450 miliard, ale ne 500.

A co příští rok? Schillerová počítá se schodkem 320 miliard pro rok 2021. Celých 214 miliard prý spolknou různé dočasné výdaje, výpadky na pojistném a tak podobně.

Pár slov řekla i ke zrušení superhrubé mzdy. Většina lidí by podle ní mohla platit daň 15 procent. A lidé, kteří mají příjmy asi 140 tisíc měsíčně a víc, by platili daně ve výši 23 procent. Takovýto příjem má podle Schillerové asi 80 tisíc lidí v České republice.

Psali jsme: Europoslanec Niedermayer: Schodek rozpočtu ukazuje, že Babiš a Schillerová nechtějí být příští rok ve vládě Totální rozvrat. Kalousek na sítí pucoval Schillerovou Vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy jen na dva roky, řekl Babiš Ministryně Schillerová: Kurzarbeit má podpořit práci a reálný ekonomický výkon

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.