Babiš nominuje Šmardu na kulturu. I když by mu prý seděl úplně jiný resort

Premiér Andrej Babiš slíbil kandidátovi ČSSD na ministra kultury Michalu Šmardovi, že jeho nominaci pošle na Hrad, i když by se podle jeho slov hodil na jiný resort. Šmarda to uvedl v internetové televizi DVTV. Záležet pak bude na stanovisku prezidenta Miloše Zemana, zda Babišův návrh přijme.

Šmarda by měl nahradit Antonína Staňka (ČSSD), jenž v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání šéfů Národní galerie a olomouckého muzea umění Jiřího Fajta a Michala Soukupa. Faktem zůstává, že prezident má k jeho jmenování výhrady a vyjádřil také přání, aby Staněk v resortu zůstal, či minimálně dokončil svá šetření.

Přesto se Šmarda po jednání s Babišem cítí naděje plný. „Myslím, že ten rozhovor byl věcný a rychlý, vypadá to na dobrý začátek spolupráce,“ řekl optimisticky a připustil, že i Babiš má k jeho nominaci na post ministra kultury výhrady. „Zopakoval mi, že bych byl vhodnější na Ministerstvo pro místní rozvoj než Ministerstvo kultury,“ uvedl.

Že není odborník na kulturu, prý ale tolik vadit nemusí. „Pan Hamáček považuje za důležitější manažerské schopnosti,“ zdůraznil kandidát na šéfa resortu Šmarda z ČSSD. To ale není vše, čeho se premiér s jeho případným příchodem na ministerstvo obává. Už několikrát dal Šmarda v minulosti najevo, že patří k velkým kritikům Babiše i vládnutí ČSSD s jeho hnutím ANO.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I to si ale prý na jednání už ujasnili. „Vysvětlovali jsme si mou dřívější kritiku. Zopakoval jsem mu, že před rokem by bylo strategičtější pro sociální demokracii, kdyby se rozhodla pro opozici, nicméně to rozhodnutí padlo,“ sdělil Šmarda, podle kterého byl tento názor premiérovi sympatický.

Babiš však nestojí o to, aby se kvůli Staňkovi dostal s ČSSD do sporu. Ta by pak mohla opustit jeho vládu. Jeho návrh na jmenování ministrem kultury tak doručí během pátku prezidentovi, který ve čtvrtek na TV Barrandov ujišťoval diváky, že s výměnou ministra ale rozhodně spěchat nehodlá. Také upozorňoval, že pokud budou všichni místopředsedové ČSSD na ministerských postech, nebude se mít o stranu kdo starat.

Původní zdroj ZDE

Psali jsme: ČSSD byla jako Sparta a skončila v okresním přeboru. Evropan Rouček předkládá své vysvětlení výprasku Babišovo velké sólo: Zfanatizovaní demonstranti, politický parazit Pospíšil. Nebuďte jako Witowská, pane redaktore... Babiš se sejde s náhradníkem za Staňka, který měl k dnešku odejít Jiří Vyvadil: Petříček a Šmarda jsou povedená dvojka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab