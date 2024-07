Babiš obviněn vlivnou dvojicí. Frakce s Orbánem? Prý jde jen o jedno

Vznik nové politické aliance a potenciálně i frakce v Evropském parlamentu oznámili v neděli ve Vídni předseda ANO Andrej Babiš, maďarský premiér Viktor Orbán a šéf rakouských Svobodných Herbert Kickl. Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9019 lidí

Novinář David Klimeš ji na svém webu nazval „eurofrakcí Agrofert“ a v komentáři k ní napsal, jaký je skutečný záměr jejího vzniku. „Líté diskuse o tom, jak je Andrej Babiš proruský či protiruský, prodemokratický či protidemokratický, pravidelně zapomínají na jedno – že na prvním místě je vždy Agrofert a ten určuje agendu ANO. Follow the money. Dokud bylo třeba dbát na úvěry v západní Evropě a na rozvoj močůvkárny Piesteritz v Německu, chtěl být u stolu s mainstreamovými lídry Evropy. Babiš ovšem není vyhazován, jen jde ze svého pohledu za lepším. A opět, prosím, neportrétujme ho v první řadě jako pucfleka Orbána či Fica. Na prvním místě je jako vždy, ano, tedy ANO, Agrofert. Jen pár citací z poslední výroční zprávy holdingu: ‚Zemědělská prvovýroba v rostlinné i živočišné oblasti je Skupinou uskutečňována především v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.‘

Dotační průmysl holdingu činí dle poslední výročky 1,7 mld. provozních dotací a 0,2 mld. investičních dotací, a vedle Česka (kde na žádnou halasně ohlašovanou deagrofertizaci nikdy nedošlo) právě hlavně na Slovensku a v Maďarsku. Ale z pohledu holdingu je asi záhodno mít vehikl, kde se dá potkat s pány čím dál macatějších dotací na Slovensku a v Maďarsku, tedy s Robertem Ficem a s Viktorem Orbánem. Zároveň je kvůli ochraně východoněmecké močůvkárny prakticky jisté, že Babiš zavetuje AfD, kdyby se případně o vstup k Patriotům snažila,“ napsal Klimeš.

Michopulos k tomu ještě připomíná, že Agrofert v loňském roce koupil rakouskou chemičku za téměř dvacet miliard. S Pečinkou se tak shodli, že to pouze podtrhuje to, co novinář Klimeš k nově vznikající frakci Patrioti pro Evropu říká. „On se teď orientuje na středoevropské dotace, které jsou hlavně v Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku. Plus Česko si vezme možná za rok sám,“ podotkl Pečinka v podcastu Kecy a politika.

„Klimeš říká, že logika vzniku této frakce je u Babiše byznysová,“ shrnuje Pečinka.

„Tady je tradován argument o Andreji Babišovi, že nás nikdy na východ neodvede, protože jeho byznys a prachy jsou na Západě,“ dodává Michopulos, přičemž zdůrazňuje, že neplatí argument, že „když máš prachy v západní Evropě, tak nejsi proruský“. „To se vůbec nevylučuje, naopak. Devadesát procent ruských oligarchů, kteří drží Putina u moci, má prachy jenom na Západě a v Americe,“ poukázal Petros Michopulos.