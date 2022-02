Babiš ohledně Ukrajiny podporuje vládu. Evropa musí být akční, proč není akce...

reklama

S premiérem Petrem Fialou (ODS) Andrej Babiš kvůli situaci na Ukrajině nebyl v kontaktu. „Ale já myslím, že tady je to jasná pozice i opozice, která samozřejmě podporuje stanovisko koalice,“ poznamenal Babiš. „Akční by nyní měla být hlavně Evropská rada. Pamatuji si na konflikt v Bělorusku, když jsem osobně volal Angele Merkelové, že musíme svolat mimořádnou Evropskou radu. A pokud vím, tak polský premiér o to požádal. Nechápu, proč tedy není nějaká akce,“ poznamenal Babiš. Situace podle něj nevypadá dobře.

„Evropa musí být akční. Není to ani o české vládě, ale o tom, že Evropská rada by měla urychleně jednat,“ zmínil Babiš. Co se týče přísnějších sankcí, Babiš uvedl, že se připravují. „Musejí souhlasit všichni. Teď jde o to, aby to neeskalovalo a aby se zabránilo dalšímu střetu. To by bylo velice špatně,“ zmínil.

„Česká republika má velký problém, že nemáme lidi na práci. Německo potřebuje ročně 400 tisíc pracovníků – a ta situace je taková, že ti kvalitnější Ukrajinci odešli do Německa, u nás je díkybohu máme taky. My je potřebujeme,“ sdělil k možné migrační vlně Ukrajinců, o níž si Babiš nemyslí, že bude nějakým způsobem zásadnější. „Je potřeba, pokud by vznikla, aby stát odbyrokratizoval ty nejrůznější procesy. Firmy na to xkrát poukazovaly, že celkově by se to mělo zlepšit, ta byrokracie, ale za naší vlády to kvůli sociální demokracii nebylo podporováno,“ dodal.

„Doufám, že k nějaké válce nedojde. To by měla být priorita evropských lídrů,“ zdůraznil Babiš. „Je třeba urychleně zastavit agresi, domluvit se nějakým způsobem.“

Dalším tématem rozhovoru bylo, že Andrej Babiš po nedávném sjezdu prohlásil, že na post předsedy kandidoval naposledy. Podle jeho slov to však s možnou kandidaturou na prezidenta nesouvisí. „Souvisí to s tím, že 11. května 2022 to bude deset let, co jsem založil hnutí ANO jako odpověď na korupci tradičních politických stran, které se tváří, že jsou změna a žádná změna nejsou. Je to návrat do starých pořádků, vracejí se ti různí pánové, kteří rozkrádali náš majetek a kteří nás dostali do té situace, kde jsme, historicky... Jsem pyšný na to, že to hnutí funguje. Všichni říkali, že to nebude fungovat, že skončíme jak Zelení a všechny ty pidistrany a Věci veřejné. Hnutí ANO má největší poslanecký klub, je tam plno šikovných lidí, jsou tam skuteční lídři, kteří jsou schopni fungovat,“ dodal Babiš a zopakoval to, co již řekl mockrát – že nechtěl být v politice.

Ke kandidatuře v prezidentských volbách se blíže vyjadřovat nechtěl, podle svých slov opravdu není rozhodnut. A samozřejmě nemohlo chybět ani Čapí hnízdo. ‚Je to vymyšlená, účelová kauza z roku 2008,“ zdůraznil.

„Rozpočet je totální matlanina a pětkrát jsem je vyzval, aby ukázali ty úspory! Žádné nemají. A pro lidi neudělali vůbec nic. Totálně asociální vláda,“ rozhorlil se následně také Babiš.

