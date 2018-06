Babiš pojede za Zemanem s nominacemi ministrů. Poche zůstává na seznamu

Babiš dnes nejdříve uvedl, že Pocheho nenavrhne hlavě státu ke jmenování s ohledem na výhrady prezidenta i KSČM, která by měla jeho menšinový kabinet se sociálními demokraty tolerovat. Způsobilo by to podle něj ústavní krizi. Poche by se podle něj zachoval státotvorně, kdyby netrval na postu ministra. „Bylo by lepší, kdyby kandidaturu zvážil a nelpěl na funkci,“ konstatoval Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

autor: pas, čtk