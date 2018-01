Babiš před summitem V4: Regionální rozvojová banka není potřeba, nejdříve musíme dát do pořádku české banky

Vzniku středoevropské regionální rozvojové banky, jak o ní před časem hovořili premiéři Maďarska a Polska Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki, není český premiér Andrej Babiš příliš nakloněn. Česko musí dát do pořádku především české banky, řekl dnes předseda vlády novinářům před oficiální návštěvou Maďarska. V Budapešti hodlá na summitu zemí visegrádské skupiny (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko) mimo jiné koordinovat pozice před únorovým summitem EU, včetně migrační politiky.

„Já si nemyslím, že je potřeba vznik nějaké nové banky. My musíme hlavně dát do pořádku naše banky, Českou exportní, a musíme konečně mít nějakou strategii pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku,“ řekl Babiš s tím, že české banky jsou ve velice dobré kondici. „Já si rád vyslechnu ten projekt, ale nemyslím si, že je potřeba taková banka,“ dodal.

Maďarský premiér Orbán před časem řekl, že regionální kohezní fondy Evropské unie jsou omezené, a jestliže je financování z evropských institucí, jako jsou rozvojové banky, nedostatečné nebo příliš drahé, střední Evropa musí hledat financování ze zdrojů mimo Evropu. K tomu by měla sloužit právě regionální rozvojová banka, o jejímž vzniku už před časem Orbán hovořil s polským premiérem Morawieckým.

V souvislosti s migrací a sporným přerozdělováním žadatelů o azyl v rámci EU, o čemž se bude v Budapešti také hovořit, Babiš připomněl své čtvrteční setkání s portugalským premiérem na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. „Uplatnil (portugalský premiér) zájem o deset tisíc migrantů a dostal jenom tisíc pět set. My zase říkáme, že my tady potřebujeme spíš lidi z Ukrajiny, sestřičky nebo na práci nějaké jiné profese. Tak jsme se víceméně domluvili, že o tom můžeme diskutovat, že jestli například tu naši kvótu bychom nemohli řešit s tím, že se nějak domluvíme s Portugalskem,“ uvedl Babiš. Přiznal však zároveň, že neví, zda by Evropská komise takovou debatu vůbec připustila.

autor: nab