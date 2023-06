Babiš prodal, co Fiala dal Bruselu zadarmo. ODS mizí voliči k ANO. Co s tím?

reklama

V květnovém volebním modelu vykázalo ANO zisk 33,5 %, což je ve srovnání s předchozím měsícem nárůst o tři procentní body. ODS na druhém místě by se 17 % byla beze změny.

Jen málokdo je z výsledku toho šetření překvapený; naopak, dal se vlastně velmi dobře předpokládat. „Lze se divit, že si mnohý volič ODS řekne, že Babiš sice naše zájmy prodal bruselské zelené lobby za dotace, ale Fiala jí je rovnou daroval zadarmo?“ pokládá řečnickou otázku například komentátor Pavel Páral, který si ve svém textu sám odpovídá, že „nikoli“.

A upozorňuje, že tento signál by neměl být přecházen bez povšimnutí. „Byli to totiž především voliči ODS, kteří vynesli celý pětikoaliční vehikl k moci. A zejména to platí o TOP 09 a lidovcích, kteří se celou dobu pohybují kolem hrany volitelnosti. Lze se ale nyní dezerci odéesáckých voličů divit? Sotva,“ dodává ve svém článku na webu týdenikhrot.cz.

Měsíc květen tak opět potvrdil trend přelivu voličů mezi vládním a opozičním táborem, a ještě více ho prohloubil. „Zhruba dvě třetiny nově příchozích voličů ANO jsou od stran vládní koalice, zejména od ODS. Mezi důvody je dobře patrná obecná jednotící linie, a to velká nespokojenost s prací vlády, neplnění vládního programu nebo špatná komunikace. Zbylá třetina nových voličů ANO se přesunula převážně od SPD. V této souvislosti je respondenty opakovaně zmiňováno, že SPD nemá potřebnou politickou sílu,“ konstatují také autoři nejnovějšího průzkumu agentury Kantar.

Znechucení, které pociťuje nemalá část české voličské veřejnosti vůči vůči vládní ODS v čele s Petrem Fialou, demonstruje svými slovy také Michal Šnobr, menšinový akcionář ČEZ. „Strana ODS ve vedení s Fialou, Stanjurou, Blažkem, jištěných Prahou, tj. Zajíčkem a Bendou, je pro mne už navždy nevolitelná,“ píše na svém twitteru.

Strana @ODScz ve vedení s Fialou, Stanjurou, Blažkem jištěných Prahou tj. Zajíčkem a Bendou je pro mne už na vždy nevolitelná. https://t.co/0AnzCD8GaB — Michal Šnobr (@michalsnobr) June 28, 2023

Petr Macinka z Motoristů sobě už cítí příležitost, jak voličům nabídnout pravicovou stranu, které se současná ODS už vzdálila na hony daleko. „Usilovně pracuju na solidní alternativě vůči ODS. Pozice, které tato kdysi pravicová strana opustila, si bez dovolení zaberu. Víme jak, umíme to lépe než ostatní (většinou beznadějné) strany,“ reaguje na svém twitteru k současné neutěšené politické situaci v české kotlině, která má své propasti.

A dodává: „Navíc MOTORISTÉ v tom pomohou SOBĚ... Žijeme-li v době, kdy mohou nepochopitelně ‚vyhrávat‘ subjekty typu Piráti, pak tedy okej, proč by nemohli uspět i Motoristé? Nebude to strana o mazání cyklopruhů, ale o životním stylu a naplňování (nikoli umenšování) životních potřeb občana České republiky 21. století. Auto je symbol doby, ve které žijeme. Symbol pokroku, kterého se civilizaci podařilo dosáhnout. Motorismus nechť je proto hlavní ideologií této doby a dnešní většinové společnosti. Motorismus, ne klimatismus…! Už jen 27 měsíců do sněmovních voleb,“ připomíná Petr Macinka.

Usilovně pracuju na solidní alternativě vůči ODS. Pozice, které tato kdysi pravicová strana opustila, si bez dovolení zaberu. Víme jak, umíme to lépe než ostatní (většinou beznadějné) strany. Navíc MOTORISTÉ v tom pomohou SOBĚ…

Žijeme-li v době, kdy mohou nepochopitelně… — Petr Macinka (@petr_macinka) June 28, 2023

Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by se hnutí ANO umístilo první s 33,5 %. Ve srovnání s výsledkem voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2011 by to byl tentokrát o 6,5 procentního bodu lepší zisk. Koalice SPOLU by dosáhla na 24 %, Piráti na 11,5 %, SPD na 8 % a STAN na 6 %. Ostatní strany a hnutí by dle modelu zůstaly pod pěti procenty.

