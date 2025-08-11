„Velkopansky zapomněl.“ Zbořil to Lobkowiczovi spočítal

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Politolog Zdeněk Zbořil šlechtici, který si nedávno stěžoval na volební preference důchodců, připomenul, že i on přihlíží peklu, do kterého sám nikdy nevkročí. „Byl členem bezvýznamných politických stran a nedokázal o své skálopevné víře přesvědčit větší počet voličů, aby mohli alespoň něco ze zla, které zde pranýřuje, něco odčinit,“ zmínil. Jeho pozornosti neunikla ani influencerka, která zašla dál než Lobkowicz.

„Velkopansky zapomněl.“ Zbořil to Lobkowiczovi spočítal
Foto: Repro Twitter
Popisek: Jiří Lobkowicz s Karlem Schwarzenbergem

Pane doktore, začnu citátem: „Generace, která přihlížela komunistické diktatuře, dnes přivádí k moci oligarchy, proruské fanatiky a národovecké křiklouny. Ať už z nostalgie, závisti nebo prosté dezorientace velká část seniorů opakovaně volí proti vlastní zemi,“ sdělil šlechtic Jiří Lobkowicz. „Senioři vám volí peklo, do kterého nikdy nevkročí. Ale vy v něm budete žít celý život. Nejde o generační válku. Jde o to, že některé generace už nemají co ztratit – a právě proto volí bez ohledu na důsledky,“ dodal. Jak ze své pozice podobná slova vnímáte?

Jsou trochu generalizující a zmatená. Asi pan Jiří, velkopansky uvažující, zapomněl, že i on přihlíží peklu, do kterého sám nikdy nevkročí. Byl členem bezvýznamných politických stran a nedokázal o své skálopevné víře přesvědčit větší počet voličů, aby mohli alespoň něco ze zla, které zde pranýřuje, něco odčinit. Ani on dnes, nemýlím-li se, stařec téměř sedmdesátiletý, si neuvědomuje, že lidé jako on nám volí peklo bez ohledu na důsledky svých činů.

Říká, že nejde o generační válku, protože některé generace už nemají co ztratit. Není to náhodou generace pana Jiřího Jana, nebo generace jeho otců a praotců, kteří opravdu nemohou už nic ztratit? Ale ani získat. To jenom ti žijící v rozpuku svých kariérně politických let, kterým jakákoliv demagogie přijde vhod.

Jako mnoha jeho předkům, kteří byli věrní katolíci stejně jako luteráni, stáli v řadách císařských i stavovských, sloužili monarchii i republice. Rozdrobili svá rodová panství, ale opět jejich část získali od státu zpět, ačkoliv myslím, že konfiskace jejich statků za první republiky byla za úplatu. Možná ani on neví, co ho ještě čeká a jeho příkrá slova odsuzující všechny, které nejen nemůže znát, ale ani neví, kde žijí, se mu mohou vrátit jako bumerang. Selské války, povstání a sociální revoluce, při kterých jde nejen o statky, ale i o hrdla, nejsou v části Evropy, kterou my všichni, známí i neznámí, obýváme, něčím výjimečným. Pokud si pan Lobkowicz myslí, že ti, co je nic nezajímá, půjdou volit jen pro své sadomasochistické uspokojení při vkládání volebního lístku do volební urny, možná ve světě obnovené české aristokracie se takoví lidé vyskytují. Já bych si nedovolil tvrdit, že vím, kolik jich je a dokonce ani jak je spočítat.

Co je zarážející, následně – již ne od Lobkowicze, ale od příznivkyně TOP 09 – zaznělo, že volební právo by mělo být vyhrazeno jen lidem v produktivním věku. Kde se bere tato nechuť naslouchat zkušenějším?

Je to opravdu trochu jako z padesátých let, kdy patnácti až osmnáctiletí svazáci spílali předchozím generacím, že jimi budovaný svět nestál za nic. Dokonce se tehdy zpívalo, mladý je básník, jenž zpívá pro mladé, mladá je píseň, holubička čistá, mladý je mladý zápalem, mladý je každý komunista. Odpovědí na tyto půvabné verše bylo volání – mladé dokáže být každé tele.

V+W ve své době zpívali, že tamten ví, co tenhle krade, staří volaj zkroťte mladé, v dolech se nefárá. A v takové situaci zazní fanfára, že přišel spásonosný osel, už věříme oslovi, jen když nás ten osel, hlučně osloví. Tak proč nad tím kroutit hlavou, přemýšlet nebo dokonce vědět nemusí být předností obdivovatelky TOP 09. Jenom ještě bychom jí měli poradit, co to je ten produktivní věk. Aby si to nepopletla s úředními statistikami, pak by se nám mohlo stát, že budeme každý volit v jiném stadiu svého kornatění a sešlosti.

Ministr Marian Jurečka v tomto volebním období uvedl do života „program“, podle kterého jsou sníženy důchody např. členům tehdejšího ÚV KSČ, ale má se jít v bolševické hierarchii ještě hlouběji. Český rozhlas, mimochodem, nedávno vysílal pořad o tom, jak se důchody „buržoazním živlům“ snižovaly v 50. letech. Otevírá se zde jakási Pandořina skříňka?

Asi to bude pro nějaký úřad dobrá náplň práce a nepochybuji, že někdo pro něj už shání budovu. Mohlo by se dojít až na samé dno poznání, kdo byl členem KSČ, SSM, dokonce i ROH a Pionýra. Možná by se dalo ušetřit díky propracované nomenklatuře a zařadit na seznam, to je, jak víme národní sport, angažované komunisty a členy Národní fronty spolupracující, pravděpodobně v utajení, s tehdejším režimem. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že Pandořina skříňka je již otevřena a zavřít nepůjde tak snadno, jak si pan ministr Jurečka myslí. Třeba dojde i na osoby kolaborující se současným režimem, nebo na jejich předchůdce. Určitě by se ale našlo hodně těch, kteří by zabránili třeba katolíkům, husitům i nevěřícím brát své úspory z Penzijní pojišťovny šťastné stáří, když nebudou souhlasit s abolicí vyšetřování událostí v Motolské nemocnici, Kamerunu a někde v Kostarice.

Ale bez humoru a slunce v duši se obávám, že Lex Jurečka se dočká dokonce i panem ministrem neočekávané popularity. A začne se opět ab ovo.

Pakliže se podíváme na světové dění, kyvadlo  nálady vůči Donaldu Trumpovi se v ČR opět zvrhlo v jeho neprospěch. Příznivci Ukrajiny mu nadávají za to, že ono ultimátum vůči Vladimiru Putinovi se proměnilo v naplánování schůzky s ním. A opět se mluví o tom, že bude Rusku postoupen Krym a Donbas a válečná linie se zmrazí tam, kde je. Nereagují ti naši příznivci Ukrajiny poněkud impulzivně?

Opravdu to asi není nic mimořádného. Když se nějaká krizová situace, třeba válka, blíží ke svému konci nebo jenom se očekává velká změna, roste úměrně nedostatku důvěryhodných informací a zpráv o válečných událostech nebo jednáních o zastavení palby, příměří a zahájení jednání o míru, pyramida nedorozumění. K tomu musíme přidat ještě hory výmyslů, protože krvelační mediusové touží po své každodenní dávce nesmyslů. Proto nikoliv podle slov, ale podle skutků poznáte je.

Většina z nás ještě nepochopila, jak se vede stepní válka na Ukrajině a už víme, jak radit generálům na frontě, vojákům v zákopech i na nekonečných pláních, a dokonce jak vyhrát válku. Místo snahy poznat, co se právě děje nejen na Ukrajině, v evropské politice a vztazích mezi Spojenými státy a Ruskou federací, posíláme nikdy nedoručené vzkazy hlavám tátů, o jejichž každodenním itineráři nemáme ani představu. Hlavně že mluvíme, meleme, meleme a netušíme, že někdo už nemůže, protože mu voda sebrala mlejn.

Neřekl bych, že je to impulzivní jednání, spíše bychom tomu mohli říkat plané mudrování.

Andrej Babiš byl na mítinku v Bystřici pod Hostýnem dotázán na planety sluneční soustavy, které už před třemi roky neuměl vyjmenovat. A opět je nevyjmenoval. Vadí vám to? Častokrát plísníte dnešní nevzdělanost či nedovzdělanost.

Vzdělání nebo nedovzdělání se nedá zjistit podle schopností luštit křížovky nebo vyhrávat v televizní Pyramidě. Učitelé všech nižších stupňů škol jsou odrazováni od memorování a nabádáni, aby rozvíjeli schopnosti tvůrčího myšlení. Andreje Babiše někdo zkouší ze středoškolských znalostí, které lze získat letmým pohledem na nejjednodušší formu Wikipedie.

Třeba v Bystřici pod Hostýnem málokdo ví, čím se obchoduje v Maroku, Tunisu a jiných severoafrických zemích. Musím se přiznat, že jsem vystudoval tři velké obory FF UK a byl jsem proslulý svou pamětí historických dat, ale planety bych asi v paměti nehledal. Zejména v době, kdy existuje tolik pomůcek, které mi to usnadní.

