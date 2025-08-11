Zaorálek (SOCDEM): Setkání Trumpa s Putinem? Pomalá porážka Ukrajiny...

Setkání Trumpa s Putinem – pomalá porážka Ukrajiny...
1. Končí mezinárodní izolace Putina. Setkání s Trumpem učiní pro velkou část světa z Putina vítěze ve válce s kolektivním Západem. Leckomu ještě nedochází, jak obrovský dopad to bude mít. Pomalu se před námi vynořuje nový svět podle Donalda Trumpa.
2. Trump netouží budovat žádný nový řád. Netouží budovat žádná trvalá spojenectví, aliance a nezajímají ho žádné instituce. Je americkým nacionalistou, který chce ve světě vytvářet maximálně kolektiv lídrů jeho typu – z osobností, jako jsou Si Ťin-pching, Putin, Netanjahu, Módí apod.
3. Způsob, jak Trump řeší Ukrajinu, ukazuje, že vlastně nemá žádný plán, nemá smysl pro kontext ani detail. Chce pouze získat Nobelovu cenu míru, protože opravdu není žádný válečný štváč. Válka je špatně, protože jeho byznysu neprospívá a on je přece velký obchodník a státník.
4. Pro akce, jako je summit na Aljašce, vymýšlí krkolomné podmínky a termíny, které nedávají šanci ani minimální přípravě. Připravit mírový plán pro Ukrajinu znamená měsíce jednání a práce nad mapami a se znalci terénu a obyvatel. Vzpomeňme, jak úmorná a dlouhá byla například příprava Daytonské dohody v roce 1995, která ukončila válku v Bosně a Hercegovině.
5. Nic z toho se nyní neděje. Trump pouze vyhlásil, že se během týdne zorganizuje summit, což je vlastně šílené a co vypuklo, je zmatek, gejzír tisíců mediálních výkřiků a velká informační válka. Nic se vlastně připravit nedá a Trump na Aljašku přijede jako Bohem nadaný obchodník, který věří, že se nakonec nějaká dohoda udělá. Teď by nejraději všechny okřikl, ať mu do toho nikdo nemluví.
6. Víme, že Evropskou unii a Evropany Trump k životu příliš nepotřebuje. Nakonec ale viceprezident Vance přece jen do Evropy přijel a setkal se se Zelenským, představiteli Británie, Francie, Německa, Itálie a Polska. Formát jednání nemá oporu v žádné instituci. Je to ad hoc sestava těch, kteří zrovna vypadají, že mají nějakou váhu.
7. Zbytek se stává periferií. Česká republika je totální periferie. Úvahy o tom, jaké jsme si vytvořili postavení díky angažmá na Ukrajině, se rychle stávají jen bláhovou vidinou.
8. Pro Trumpa by bylo nejvýhodnější vyřešit Ukrajinu stejně brutálně, jako Biden vyřešil Afghánistán. Ale Ukrajina je přece jen na prahu Evropy, tak se musí s někým trochu jednat. Výsledkem je totální diplomatická bramboračka, ze které jde všem hlava kolem. Evropa je slabá, protože se děsí možnosti, že by jí Trump hodil celou Ukrajinu na hlavu a dal ruce pryč od všeho.
9. Jediná otázka je, jestli tento chaos je pouze výchylkou, nebo jestli je to trvalý stav, ve kterém se musíme naučit žít. Podle posledních slov Henryho Kissingera se budeme muset naučit žít ve světě, ve kterém žádný řád nebude.
10. Poučení pro nás: přestaňme spoléhat na Spojené státy. Musíme se rychle naučit žít a starat se o sebe sami v tomto novém světě.
