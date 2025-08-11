Kšeftaření v Německu. Migrantům osekali možnosti, aktivisté jim je vrátili

V Německu již nějaký čas dostávají žadatelé o azyl dávky na speciální platební kartu. Od května 2024 existuje základní rámec, v němž mají karty fungovat, i když konkrétní realizace systému karet je na jednotlivých spolkových zemích. Vláda Olafa Scholze, která karty zaváděla, si od ní slibovala, že si žadatelé o dávky nebudou peníze přeposílat mezi sebou, případně, že peníze pocházející z německých sociálních dávek nepoputují do zahraničí.
„Již více než rok však stále více levicových aktivistů pomáhá žadatelům o azyl obcházet zákon,“ napsal k tématu Bild. „Ve více než 80 městech po celém Německu se nyní otevřely stovky směnáren. V kavárnách, obchodech a kostelech si migranti mohou snadno vyměnit poukázky (včetně poukázek Amazon), které si zakoupili v supermarketu se svou platební kartou, za hotovost,“ rozvedl téma server německého listu s tím, že jen v Hamburku prý touto cestou může být poskytnuto až půl milionu eur za rok. V Mnichově prý může proběhnout až 130 směnných transakcí za den.
V celém procesu jsou údajně zapojeny i místní kanceláře sociálních demokratů (SPD) a Zelených. „Dokonce i fanklub FC Bayern Mnichov ‚Südkurve‘ prodával poukázky na hotovost na domácích zápasech,“ uvedl Bild.
Otázkou zůstává, co s tím udělá vláda Fridricha Merze. Zvlášť, kdy jsou sociální demokraté součástí vládní koalice.
Server Stern.de s odvoláním na agenturu DPA připomněl, že nárok na dávky mají cizinci, kteří mají bydliště v Německu a splňují zákonné podmínky. Podle dostupných informací na konci roku 2024 tvořili jen ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko až 69 procent příjemců dávek muži. Je to přitom o něco méně, než v závěru roku 2023. „Počet dětí a mladých lidí (bez doprovodu) však vykazoval opačný trend,“ upozornil Stern.
Der Spiegel s odvoláním na údaje Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF), upozornil, že stále více žen z Afghánistánu žádá o azyl v Německu. Minulý měsíc bylo od afghánských žen přijato 3 104 žádostí o azyl. To je dvakrát více než v předchozím měsíci. Od začátku roku podalo v Německu žádosti o azyl celkem téměř 9 600 afghánských žen. Téměř polovina z nich jsou ženy, které již v Německu žijí, ale nemají azylový status – nyní však podávají tzv. následné žádosti.
autor: Miloš Polák