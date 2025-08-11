Kšeftaření v Německu. Migrantům osekali možnosti, aktivisté jim je vrátili

11.08.2025 12:04 | Monitoring

U našich západních sousedů se snaží vyřešit rébus, jak zabránit uprchlíkům v tom, aby dávky z německého sociálního systému posílali do zahraničí. Např. na platby pašerákům. Měl v tom pomoct systém plastových karet určených na dávky, aby do země nepřišli další žadatelé o azyl. Jen ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko tvoří muži 69 procent žadatelů o dávky. Teď se navíc zdá, že levicoví aktivisté přišli na to, jak systém karet obejít.

Kšeftaření v Německu. Migrantům osekali možnosti, aktivisté jim je vrátili
Foto: Hans Štembera
Popisek: Velvyslanectví Německé spolkové republiky v Praze

V Německu již nějaký čas dostávají žadatelé o azyl dávky na speciální platební kartu. Od května 2024 existuje základní rámec, v němž mají karty fungovat, i když konkrétní realizace systému karet je na jednotlivých spolkových zemích. Vláda Olafa Scholze, která karty zaváděla, si od ní slibovala, že si žadatelé o dávky nebudou peníze přeposílat mezi sebou, případně, že peníze pocházející z německých sociálních dávek nepoputují do zahraničí.

Nejčtenější německý deník Bild tvrdí, že levicoví aktivisté našli způsob, jak získat až 40 tisíc eur měsíčně pro uprchlíky.  

„Již více než rok však stále více levicových aktivistů pomáhá žadatelům o azyl obcházet zákon,“ napsal k tématu Bild. „Ve více než 80 městech po celém Německu se nyní otevřely stovky směnáren. V kavárnách, obchodech a kostelech si migranti mohou snadno vyměnit poukázky (včetně poukázek Amazon), které si zakoupili v supermarketu se svou platební kartou, za hotovost,“ rozvedl téma server německého listu s tím, že jen v Hamburku prý touto cestou může být poskytnuto až půl milionu eur za rok. V Mnichově prý může proběhnout až 130 směnných transakcí za den.

V celém procesu jsou údajně zapojeny i místní kanceláře sociálních demokratů (SPD) a Zelených. „Dokonce i fanklub FC Bayern Mnichov ‚Südkurve‘ prodával poukázky na hotovost na domácích zápasech,“ uvedl Bild.

Otázkou zůstává, co s tím udělá vláda Fridricha Merze. Zvlášť, kdy jsou sociální demokraté součástí vládní koalice.

Server Stern.de s odvoláním na agenturu DPA připomněl, že nárok na dávky mají cizinci, kteří mají bydliště v Německu a splňují zákonné podmínky. Podle dostupných informací na konci roku 2024 tvořili jen ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko až 69 procent příjemců dávek muži. Je to přitom o něco méně, než v závěru roku 2023. „Počet dětí a mladých lidí (bez doprovodu) však vykazoval opačný trend,“ upozornil Stern.

Der Spiegel s odvoláním na údaje Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF), upozornil, že stále více žen z Afghánistánu žádá o azyl v Německu. Minulý měsíc bylo od afghánských žen přijato 3 104 žádostí o azyl. To je dvakrát více než v předchozím měsíci. Od začátku roku podalo v Německu žádosti o azyl celkem téměř 9 600 afghánských žen. Téměř polovina z nich jsou ženy, které již v Německu žijí, ale nemají azylový status – nyní však podávají tzv. následné žádosti.

autor: Miloš Polák

