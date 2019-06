Babiš říká mnoho věcí, které nejsou pravda. Mohl bych vám vytahovat jeden příklad za druhým, ujišťoval Takáče Stanjura

Ve Sněmovně se bude znovu mluvit o nedůvěře vládě České republiky. Pětice opozičních stran se rozhodla, že o takovou poslaneckou schůzi požádá v pátek, debata se zatím očekává během příštího týdne. Jisté je, že osmašedesát hlasů na pád vlády však nestačí. Do úterního pořadu Interview na ČT24 tentokrát přijal pozvání předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, kterého se moderátor Daniel Takáč ptal například na to, k čemu tedy taková schůze bude a zda si myslí, že jsou ve hře i další poslanci, kteří by mohli hlasovat proti vládě.

Na otázku, jestli příští týden padne vláda, Zbyněk Stanjura uvedl, že vše rozhodne sociální demokracie. Je si vědom toho, že počty v Poslanecké sněmovně jsou dopředu dané. „Nejvěrnější spojenec hnutí ANO jsou komunisté, jsou pevní jako skála,“ podotkl s tím, že všechny opoziční strany včetně nezařazených poslanců budou hlasovat proti vládě. „Nakonec to rozhodne ČSSD,“ poukázal na to, kdo má nyní osud vlády v rukou. „Zbývá nám devět hlasů, právě ty potenciálně leží u sociálních demokratů, nikde jinde,“ doplnil.

ČSSD však jasně avizovala, že nikdo z jejích poslanců proti vládě hlasovat nebude. To podle Stanjury ale ještě nic neznamená. Připomněl, že včera byla od ČSSD slyšet směšná podmínka, kdy v podstatě pohrozila pádem kvůli personální volbě do Rady ČTK. Konkrétně ČSSD měla problém s kandidátem hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michalem Semínem.

„Vážné problémy premiéra sociální demokraté úplně pomíjejí a pak si najdou takovou podmínku, jejíž splnění je velmi jednoduché,“ pousmál se ironicky Stanjura nad postoji, které ČSSD v poslední době zaujímá.

Takáč se ale nad jeho zlehčováním pozastavil. Není snad důležité, kdo dohlíží na veřejnoprávní Českou tiskovou kancelář? Optal se. „To je, ale v situaci, kdy má tak obrovské problémy premiér, který den poté, co policie navrhne jeho obžalobu, vymění ministra spavedlnosti a je v evidentním střetu zájmů, jsou mnohem závažnější...,“ zdůraznil opakovaně předseda poslanckého klubu ODS.

Předseda vlády Andrej Babiš podle něj leckde říká věci, které se pak ukážou, že nejsou pravda. „Mohl bych vytahovat jeden příklad za druhým, kdy Babiš neříkal pravdu, jako u Čapího hnízda,“ vypálil Stanjura.

Vrátili se ještě k sociální demokracii. Pokud řekla ČSSD, že poslanci proti vládě hlasovat nebudou, zamyslel se Stanjura nad tím, proč by se na tom do příštího týdne mělo něco změnit. Doufá prý, že se zamyslí nad svou zodpovědností. „My jsme v této situaci proto, aby každý poslanec jednotlivě vstal a řekl, že podporuje dotační byznys Babiše, anebo ne,“ popsal, co je podstatou toho, proč se zmíněná schůze svolává.

„Nemohou se schovat za něco jiného. Například za to, že ta volba do Rady ČTK je odložena, případně bude zvolen někdo jiný. Takhle jednoduše od těch problémů prostě neutečou. Pamatuji si, když dostali něco přes sedm procent v roce 2017, to je velká rána,“ řekl Stanjura na adresu ČSSD s tím, že jejich argument, že být ve vládě jim pomůže, se neprokázal ani v komunálních a senátních volbách. „To byl absolutní výbuch. Ta jejich procentově klesající tendence ve volbách 7,6,5,4 je evidentní. Možná že to sami nevidí, ale vidí to voliči,“ poukazoval na to, že ČSSD se rozhodně nezvedá tak, jak doufala.



Když se tedy postaví proti vládě, tak se na tom něco změní? „Určitě ano,“ je přesvědčen Stanjura hlavně prý proto, že nemalá část společnosti vnímá problémy premiéra také. „Zesměšňování a ironizování demonstrací se může vymstít těm, kteří to dělají,“ dodal Stanjura, podle kterého by každý politik měl ocenit občanské postoje a že se o veřejné dění zajímají. „Jako opoziční strany v tom už nejsme sami,“ dodal s tím, že se v této věci těší velké podpoře veřejnosti.

Vysvětlil, proč nechtějí jednat s komunisty, kteří jsou nyní na vládu celkem naštvaní kvůli státnímu rozpočtu. „To jsou takové komunistické hry,“ mávl rukou Stanjura. Komunisté si tím podle jeho názoru pouze zvyšují svou cenu. „Jak říkám, je to nejpevnější spojenec Andreje Babiše a není to vůbec překvapivé,“ myslí si.

Připomněl, že je to 30 let od pádu komunismu a vyjednávat s komunistickou stranou není pro ODS přijatelné. „Tohle není partner, se kterým bychom chtěli měnit situaci v České republice. Není to vidět, ale v Poslanecké sněmovně jsou daleko vlivnější než ČSSD,“ sdělil Stanjura. „Kdykoli je potřeba, tak na mikrofon brání Babiše mnohem vehementněji než jeho vlastní poslanci nebo poslanci ČSSD,“ řekl, proč s komunisty není dohoda o hlasování absolutně možná, a dodal, že je ostuda vládního hnutí ANO a sociálních demokratů, že je přizvali k vládnutí.

Vyvrátil, že by ODS lanařila poslance hnutí ANO, aby se k nim v hlasování přidali. „Já to určitě nedělám a předpokládám, že ani nikdo z vedení ostatních politických stran to nedělá,“ uvedl s tím, že poslanci hnutí ANO jsou logicky pevně semknutí se svým majitelem a nefungují jako normální demokratická strana.

„Babiš je v permanentním střetu zájmů. Tady se úplně změnila situace, představme si, že jsme v roce 2010 a premiér je obviněn, jak dlouho by zůstal ve funkci? Dnes se to bere jako normální!“ rozezlil se Stanjura nad tím, že dnes je v pořádku to, co bylo dříve naprosto nepředstavitelné.

„Mám říkat, proč to děláme? Je snad málo důvodů?“ osočil se na Takáče. Je zde podle Stanjury úplná dezinterpretace zákonu o střetu zájmů. „Jsou to jen Babišovy pohádky. Babiš dělal zastírací manévry, které se mu vůbec nepovedly,“ míní Stanjura.

Řekl, jaký je rozdíl na současné situaci s tou, která zde byla v listopadu 2018, kdy už jednou opozice hlasování o nedůvěře vládě vyvolala. „Tentokrát už to není jen názor opozice, prohlubuje se to, návrh na obžalobu padl minulý měsíc, výměna ministra se udála na konci dubna,“ zmínil Stanjura zásadní nové okolnosti, kvůli kterým je třeba „akci“ zopakovat a na které musí zodpovědná politická strana reagovat.

A co kdyby vláda padla? „Víme, co bude dál, je tu několik řešení. Pokračování současné koalice bez Babiše, jiná koaliční sestava, některé politické strany řekly, že jsou připraveny vládnout s hnutím ANO a ČSSD, pokud tam nebude Babiš. Další legitimní možnost jsou předčasné volby,“ uzavřel Stanjura.

Psali jsme: Opozice se dnes chystá domlouvat nedůvěru vládě 12 let natvrdo pro Babiše. Pirátský senátor prý ví, proč je premiér nervózní Paroubek píše z Číny: Babiš je dobrým premiérem Babiš dělí lidi jen na své otroky a své nepřátele, varuje marketingový expert



















