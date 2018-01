Babiš říkal, že mezi vydáním a důvěrou vládě nevidí "souvis", ale já tam vidím souvislost enormní. Gazdík líčil Tvarůžkové, co se dnes dělo na imunitním výboru

Podle Gazdíka je nyní těžké určit, kdo přesně se řadí do opozice. „Svou cenu očividně zvyšují především komunisté, kteří se na začátku jevili tak, že vládu Andreje Babiše podpoří, před malou chvílí jsme se dozvěděli, že vládu nepodpoří,“ upřesnil a dodal, že STAN do opozice patří, ale mají rozhodně zájem jednat o konkrétních tématech. Předseda hnutí STAN je přesvědčen o tom, že zítra se ve sněmovně jistě odehraje velká exhibice a každý bude chtít říct své. „Zítra to bude velká taškařice,“ pousmál se Gazdík.

Demokratický blok prý skončil ve chvíli, kdy se sněmovna ustavila, jelikož právě to bylo podle Gazdíka jeho hlavním cílem. „To, že spolu mluvíme, že mluvíme o všem možném s Piráty, ČSSD a dalšími stranami, o domluvě a hledání nejlepšího řešení v parlamentu má politika být,“ míní Gazdík.

Gazdíka prý v minulosti Andrej Babiš hned po volbách přemlouval, ale marně a nikdy se nedostali k tomu, že by Babiš hnutí STAN sliboval nějaké pozice. „Politiku děláme kvůli konkrétním programovým věcem. Od hnutí ANO jsme dostali tabulku s názorněním, kde se naše programy prolínají,“ řekl.

Dále dodal, že toho, kde se prolínaly, byla zhruba polovina. „Že ale s hnutím ANO nepůjdeme do vlády, jsme deklarovali už od začátku. My své sliby dodržíme, podaná ruka starosty platí,“ upřesnil Gazdík s tím, že jejich šest poslanců stejně Babiše nezachrání. „To ale neznamená, že bychom byli v opozici, která se bude snažit vše jen blokovat. My jsme se s Babišem na jednání bavili, že jsme ochotní poskytnout jim své experty a bavit se třeba o reformě školství, o zákonu o státní službě a dalších,“ sdělil.

Andrej Babiš se nechal slyšet, že nevidí „souvis“ mezi zprávou OLAF a důvěrou vládě. Na rozdíl od premiéra Babiše ale Gazdík vnímá souvislost enormní. „Budeme hlasovat o důvěře vládě, aby poslanci mohli důvěru do někoho vložit, musejí mít veškeré informace. Já jsem se se zprávou OLAF seznámil a jsem si jist, že kauza politicky motivována není. Nezávislá uznávaná evropská instituce došla k závěru, že jak Babiš, tak i další lidé figurující v kauze by se ale měli obhájit před řádným soudem, že čelí podezření z podvodu,“ uvedl a dodal, že jako mandátový a imunitní výbor by proto měli rozhodnout co nejdříve a teprve potom by mělo být hlasování o důvěře vládě.

Psali jsme: Gazdík (STAN): Letos se doslova rozhodovalo o naší budoucnosti Gazdík (STAN): EET by se nemělo vztahovat ani na neplátce DPH STAN: Zákon o střetu zájmů jako pozvánka pro zloděje, je třeba změny STAN: Rodinné farmy mají smůlu, z přesunu miliardy profitují velkochovatelé a holdingy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab