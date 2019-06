Babiš se vysmál umělcům: Demonstrace? Jen koncerty pro Kluse a Kollera. Oligarcha mu nevadí, když dává miliony...

Premiér Babiš označil za lež informace, že podle auditu Evropské komise je ve střetu zájmů kvůli Agrofertu, který tak prý musí vrátit dotace od února 2017. „Nepřekvapuje mě, že s tím přišla zase Bakalova média, přiživují další protibabišovskou hysterii. Je to lež,“ řekl jasně Babiš.

Zmínil, že v březnu 2017 úplně stejně média bombasticky psala o tom, že kvůli střetu zájmů pana Faltýnka v Státním zemědělském intervenčním fondu bude na základě názoru Evropské komise muset Česko vrátit 22 milionů. „V srpnu 2018, tedy po roce a půl, ale EK napsala dopis, že žádný střet zájmů není a peníze Česko vracet nemusí,“ řekl s tím, že v tomto případě to dopadne stejně.

„Žádný střet zájmů nemám a chci ujistit, že ČR žádné peníze vracet nebude, neporušil jsem ani české, ani evropské zákony,“ uvedl s tím, že podle informací, které má, je text v podstatě právní výklad, se kterým se dotčené české úřady dlouhodobě neztotožňují.

Vyjádřil se také ke své případné obžalobě v kauze Čapí hnízdo. Prezident Zeman opakovaně prohlásil, že by Babiše jmenoval premiérem znovu. A pověření by Babiš přijal i s obžalobou na krku. „Jsem přesvědčen, že práci dělám dobře, že naše vláda má výsledky, které jsou ku prospěchu všech občanů. Pověření bych přijal,“ řekl rozhodně.

V případě obžaloby by premiér však musel počítat s dalšími masovými demonstracemi, ani to by jeho odhodlání vydržet na postu premiéra nezlomilo. „Ve volbách jsme dostali desetkrát víc hlasů, než kolik se posledně sešlo lidí na Václavském náměstí,“ zdůraznil.

Poukázal na to, že místo vystoupení opozičních politiků se z demonstrací staly koncerty. „Vystupují tam třeba pan Klus a pan Koller. To je také člověk s pevnými hodnotami, který chce kázat, ale brát desítky milionů za to, že koncertuje na narozeninách jednoho oligarchy, mu nevadí,“ řekl na závěr premiér Babiš s tím, že zmíněný by si měl zamést nejdříve před svým prahem a pak poučovat ostatní.

autor: nab